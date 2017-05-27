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Şükrü Turan Ergün
27 Mayıs 2017
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SABIR VE ŞÜKÜR


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Şükrü Turan Ergün
bilgi@marinevo.com
Kaplerde ne varsa Allah da onu nasip ediyor kullarına.

Ben bunu her yazımda da vurguladım herşey kalbe göre diye.
Huzurluyum, çünkü bugüne kadar nasibimi hep ümit tohumlarıyla yeşerttim.
Allah herşeyin güzelini nasip ettikçe de şükrüm hep arttı.
Dede ismim olan “Şükrü”yü bu yüzden seviyorum, şükretmeyi adım hiç unutturmuyor bana. “Turan” ise hep vatanım ve milletim için faydalı bir birey olabilme arzumu hatırlatıyor. Bu yüzden de en ufak bir yılgınlığa düşmüyorum.
Hayatım boyunca elde ettiğim bilgi ve birikimlerle insan yaşamındaki en önemli şeyin mutluluk olduğunu anladım.
Aslında en baştan mutlu olmak üzerine kurulu olduğumuzu. Duygulardan ibaret olduğumuzu yani.
Bir yaradan düşünün ki fiziksel olarak muazzam bir mekanizma olan insan vücudunu tasarlamış ve ona hayat vermiş, ve ona sonsuz nimetler sunmuş.
Ruh vermiş kişiyle bütünleştirmiş.
Bir de kalp vermiş. Ama kalp için gerekli olan şey fiziksel ve biyolojik olarak işleyişinden de öte sevgiyi de lütfetmiş. Her kalp de yoğrulduğu sevgiyle hayat bulmuş. Aile ile başlamış, arkadaş ile devam etmiş. Ama hepsini de ölçülemiş. Anne sevgisini bir arkadaşın sevgisi geçememiş mesala. En güzelini de en sona bırakmış. Yani eş sevgisi. Ama gerçek anlamda sevgi bu. Sözde değil özde yani. Kalben ve hissederek. Hayatın geri kalan kısmı eş sevgisi üzerine kurulu.
Her gün 1 eksilirken hayattan, ne kadar fazla sevebilirsek o kadar şanslıyız işte.
Mutluyum; sebebi var, o sebep ki gönül kapımı aralayıp huzuru içime işledi. İliklerime kadar mutluluğu hissettirdi. Yani bundan sonra hep 1 eksilirken hayattan, sevgiyle pekiştireceğim geri kalanını ömrümün.
Hayatın kıymeti işte bu, Allah’ın sonsuz ve eşsiz lütuflarında gizli. O lütufları görebilmek ve her daim şükredebilmektir önemli olan…
Allah kullarını sabır ile imtihan eder ki sadakati pekişsin.
İşte bizim hayat yolculuğundaki en önemli sınavımız da bu.
Sabır ve şükür…

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