REGAİP KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN

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Şükürler olsun ki bu Mübarek Regaip Kandili gününde; Rahmet ve Bereket Mevsiminden nasipleniyor, Ramazan-ı Şerif’i müjdeleyen 3 aylara kavuşuyoruz.
Dualarımızla imanımızı taze tutuyor, ibadetlerimizle nefsimizi terbiye ediyor ve Allah’ın rızasını gözeterek gönüllerimizi ferahlatıyoruz.
Bu Rahmet ve mağfiret gecesinde, Cenab-ı Hak dularımızı kabul eylesin.
11 Ay’ın sultanı Razaman-ı Şerif’e bir an evvel ulaşmayı, Recep-Şaban ve Ramazan aylarının maneviyat dolu iklimini en güzel şekilde hayır ve hasenatla geçirmeyi cümlemize nasip etsin.
Dualarda buluşmak dileği ile…YAZARIN TÜM YAZILARI
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