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Şükrü Turan Ergün
30 Mart 2017
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REGAİP KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN


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Şükrü Turan Ergün
bilgi@marinevo.com

Şükürler olsun ki bu Mübarek Regaip Kandili gününde; Rahmet ve Bereket Mevsiminden nasipleniyor, Ramazan-ı Şerif’i müjdeleyen 3 aylara kavuşuyoruz.

Dualarımızla imanımızı taze tutuyor, ibadetlerimizle nefsimizi terbiye ediyor ve Allah’ın rızasını gözeterek gönüllerimizi ferahlatıyoruz.

Bu Rahmet ve mağfiret gecesinde, Cenab-ı Hak dularımızı kabul eylesin.

11 Ay’ın sultanı Razaman-ı Şerif’e bir an evvel ulaşmayı, Recep-Şaban ve Ramazan aylarının maneviyat dolu iklimini en güzel şekilde hayır ve hasenatla geçirmeyi cümlemize nasip etsin.

Dualarda buluşmak dileği ile…

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  • Şükrü Turan Ergün

    REGAİP KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN

    30 Mart 2017 Yazarlar

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