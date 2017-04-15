Referandum Yasaklarına Dikkat

16 Nisan referandumu nedeniyle haftalardır devam eden propaganda dönemi, bugün saat 18.00 itibariyle sona erdi.

Bu akşamdan itibaren, yarın saat 21.00’e kadar, Türkiye’nin hiçbir yerinde, aynı zamanda hiçbir televizyon kanalında ya da hiçbir medya organında propaganda içeren etkinliklere ya da haberlere yer verilmemesi gerekiyor.

Buna ne kadar uyulacağını yarın hep beraber yaşayıp göreceğiz.

Normalde, seçmenlerin oy verdiği yerlerin yakınında da, uzağında da hiçbir propaganda görseli ya da malzemesi kalmaması gerekiyor.

Aydın’da da Atatürk Kent Meydanı başta olmak üzere, kentin dört bir yanındaki referandum afişleri, görselleri vs. kaldırıldı.

Ama Türkiye’nin geri kalanında durum nedir, herkes bu kurala riayet edip saygı gösterecek mi merak ediyorum.

Siz de, eğer yarın propaganda yasağına riayet edilmediğine tanık olursanız, bence cep telefonunuz ile bunu belgeleyin ve sosyal medyadan paylaşın.

Madem demokrasi diyoruz, o halde tüm siyasi kadrolar, tüm partiler demokrasinin kurallarına riayet etmeli, değil mi?

Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, yarın sandık başına gidip, en temel vatandaşlık hakkınız olan oyunuzu kullanmanızı dilerim…