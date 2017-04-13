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HÃ¼seyin Ã‡etinkaya
13 Nisan 2017
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REFERANDUMâ€¦


HÃ¼seyin Ã‡etinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

TÃ¼rkiye Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ referanduma gidiyor.

Referandum; anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi, yasalarÄ±n kabulÃ¼ gibi bazÄ± Ã¶nemli meselelerde halkÄ±n iradesini belirlemek amacÄ±yla yapÄ±lan oylamadÄ±r.
AnayasalarÄ±n, yeni hazÄ±rlanmalarÄ±ndan sonra veya Ã¶nemli deÄŸiÅŸikliklerde referandumla halkÄ±n oyuna baÅŸvurulur.
TÃœRKÄ°YEâ€™DE 16 NÄ°SAN PAZAR GÃœNÃœ REFERANDUM YAPILACAK
TÃ¼rkiye 18 maddelik bir anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile yeniden sandÄ±ÄŸa gidiyor.
BakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu deÄŸiÅŸiklik 1982 AnayasasÄ± Ã¼zerinde yapÄ±lan Ã¶nceki deÄŸiÅŸikliklerden Ã§ok daha kapsamlÄ± bir iÃ§eriÄŸe sahip.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi Ã¶ngÃ¶ren anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Meclis’te 339 oyla kabul edildi.
Yeni sistem, halkÄ±n oyuna sunulacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayip ErdoÄŸan’Ä±n kanunu onaylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu referandum takvimini belirledi.
Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki 16 Nisan 2017 referandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hÄ±z kazanÄ±rken, sonuÃ§larÄ±nÄ± tahmin etmeye yÃ¶nelik 3 gÃ¼n kala son aÃ§Ä±klanan referandum anketleri sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re evet mi Ã¶nde hayÄ±r mÄ±?
Referandum anketlerinde evet oylarÄ± ile hayÄ±r oylarÄ± arasÄ±ndaki fark nasÄ±l?
Referandum anketleri ile varlÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen kararsÄ±zlarda son durum nedir gibi yÃ¼rÃ¼tÃ¼len faaliyetler de merak konusudur.
Oy kullanmak bir vatandaÅŸlÄ±k gÃ¶revidir.
TÃ¼m seÃ§menlerin 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak referanduma katÄ±lÄ±m gÃ¶stererek â€˜hÃ¼râ€™ iradesiyle sandÄ±kta oyunu kullanmasÄ± dileÄŸiyleâ€¦

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  • HÃ¼seyin Ã‡etinkaya

    REFERANDUMâ€¦

    13 Nisan 2017 Yazarlar

    TÃ¼rkiye Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ referanduma gidiyor. Referandum; anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi, yasalarÄ±n kabulÃ¼ gibi bazÄ± Ã¶nemli meselelerde halkÄ±n iradesini belirlemek amacÄ±yla yapÄ±lan oylamadÄ±r. AnayasalarÄ±n, yeni hazÄ±rlanmalarÄ±ndan sonra veya Ã¶nemli deÄŸiÅŸikliklerde referandumla halkÄ±n oyuna baÅŸvurulur. TÃœRKÄ°YEâ€™DE 16 NÄ°SAN PAZAR GÃœNÃœ REFERANDUM YAPILACAK TÃ¼rkiye 18 maddelik bir anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile yeniden sandÄ±ÄŸa gidiyor. BakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu deÄŸiÅŸiklik 1982 AnayasasÄ± Ã¼zerinde yapÄ±lan Ã¶nceki deÄŸiÅŸikliklerden Ã§ok daha kapsamlÄ± bir iÃ§er...

  • AbdÃ¼lkadir GÃ¼ler

    TÃœRK POLÄ°S TEÅžKÄ°LATI’NIN 172. GÃœNÃœ KUTLU OLSUN

    13 Nisan 2017 Yazarlar

    Her yÄ±l TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ±â€™nÄ±n kuruluÅŸ yÄ±ldÃ¶nÃ¼mleri 10 Nisanâ€™da kutlanÄ±yor. Bu yÄ±l da TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ±â€™nÄ±n KuruluÅŸunun 172. yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ¼n yurtta sevgi, barÄ±ÅŸ, dostluk ve kardeÅŸlik Ã§emberi iÃ§inde bÃ¼yÃ¼k tÃ¶renlerle kutlandÄ±.10 Nisan TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ±â€™nÄ±n anÄ±lmaya deÄŸer bir bayram GÃ¼nÃ¼â€™dÃ¼r. Bu Ã¶nemli gÃ¼nÃ¼n Emniyet TeÅŸkilatÄ±mÄ±za kutlu ve mutlu olsun diyorum. Bu deÄŸerli kuruluÅŸta gÃ¶rev alan binlerce emniyet gÃ¶revlimiz vardÄ±r. BekÃ§isinden, emniyet gÃ¶revlisinden, polis, asayiÅŸ, tÃ¼m ekiplerinde gÃ¶rev alanlar ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne kadar gÃ¶...

  • GÃ¼Ã§lÃ¼ Ã‡ezik

    “HAYIR” UMUTTUR

    12 Nisan 2017 Yazarlar

    KararsÄ±z ya da bugÃ¼ne kadar her seÃ§imde "evet" demiÅŸ seÃ§menlerimizden herÅŸeye raÄŸmen umutluyum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bugÃ¼ne kadar her "evet"te Ã¼lkenin biraz daha bataÄŸa sÃ¼rÃ¼klendiÄŸinden ÅŸÃ¼phe duyan var mÄ± acaba iÃ§lerinde? Verdikleri her oydan sonra Ã¼lkenin biraz daha karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, biraz daha kutuplaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±... Huzurun, gÃ¼venin, ekonominin biraz daha bozulduÄŸunu... Devletin bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±nÄ±n biraz daha yÄ±prandÄ±ÄŸÄ±nÄ±... BÃ¼tÃ¼n iÅŸlerin, kurulu dÃ¼zenin biraz daha laÃ§kalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±... YÃ¶netim anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n giderek kuralsÄ±zlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±... KeyfileÅŸtiÄŸini, ...

  • HÃ¼seyin Ã‡etinkaya

    GÃ–RÃœNTÃœ KÄ°RLÄ°LÄ°ÄžÄ°â€¦

    12 Nisan 2017 Yazarlar

    GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ±yla geliÅŸen ÅŸehirleÅŸme, neticesinde kalabalÄ±k insan topluluklarÄ±, saÄŸlÄ±ksÄ±z konutlar, gÃ¶rÃ¼nÃ¼m kirliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra Ã§evre kirliliÄŸini de beraberinde getiriyor. Elektrik, su, telefon, doÄŸalgaz sistemleri iÃ§in yapÄ±lan ÅŸehir iÃ§i kazÄ±lar, yol onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle aÃ§Ä±lan ve daha sonra kapatÄ±lamayan Ã§ukurlar, ortalÄ±ÄŸa bÄ±rakÄ±lan dÃ¶kÃ¼ntÃ¼ler ve molozlar da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kirliliÄŸine neden olmaktadÄ±r. BÃ¶lgede geÃ§ekleÅŸtirilen imar yanlÄ±ÅŸlÄ±klarÄ±, binalarÄ±n rastgele kurulmasÄ±, ilan, reklÃ¢m, pano, afiÅŸ pankartlarÄ±nÄ±n geliÅŸi gÃ¼ze...

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
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