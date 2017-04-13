REFERANDUMâ€¦

TÃ¼rkiye Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ referanduma gidiyor.
Referandum; anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi, yasalarÄ±n kabulÃ¼ gibi bazÄ± Ã¶nemli meselelerde halkÄ±n iradesini belirlemek amacÄ±yla yapÄ±lan oylamadÄ±r.
AnayasalarÄ±n, yeni hazÄ±rlanmalarÄ±ndan sonra veya Ã¶nemli deÄŸiÅŸikliklerde referandumla halkÄ±n oyuna baÅŸvurulur.
TÃœRKÄ°YEâ€™DE 16 NÄ°SAN PAZAR GÃœNÃœ REFERANDUM YAPILACAK
TÃ¼rkiye 18 maddelik bir anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile yeniden sandÄ±ÄŸa gidiyor.
BakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu deÄŸiÅŸiklik 1982 AnayasasÄ± Ã¼zerinde yapÄ±lan Ã¶nceki deÄŸiÅŸikliklerden Ã§ok daha kapsamlÄ± bir iÃ§eriÄŸe sahip.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi Ã¶ngÃ¶ren anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Meclis’te 339 oyla kabul edildi.
Yeni sistem, halkÄ±n oyuna sunulacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayip ErdoÄŸan’Ä±n kanunu onaylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu referandum takvimini belirledi.
Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki 16 Nisan 2017 referandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hÄ±z kazanÄ±rken, sonuÃ§larÄ±nÄ± tahmin etmeye yÃ¶nelik 3 gÃ¼n kala son aÃ§Ä±klanan referandum anketleri sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re evet mi Ã¶nde hayÄ±r mÄ±?
Referandum anketlerinde evet oylarÄ± ile hayÄ±r oylarÄ± arasÄ±ndaki fark nasÄ±l?
Referandum anketleri ile varlÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen kararsÄ±zlarda son durum nedir gibi yÃ¼rÃ¼tÃ¼len faaliyetler de merak konusudur.
Oy kullanmak bir vatandaÅŸlÄ±k gÃ¶revidir.
TÃ¼m seÃ§menlerin 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak referanduma katÄ±lÄ±m gÃ¶stererek â€˜hÃ¼râ€™ iradesiyle sandÄ±kta oyunu kullanmasÄ± dileÄŸiyleâ€¦