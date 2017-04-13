REFERANDUMâ€¦

12 Nisan 2017 Yazarlar

KararsÄ±z ya da bugÃ¼ne kadar her seÃ§imde "evet" demiÅŸ seÃ§menlerimizden herÅŸeye raÄŸmen umutluyum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bugÃ¼ne kadar her "evet"te Ã¼lkenin biraz daha bataÄŸa sÃ¼rÃ¼klendiÄŸinden ÅŸÃ¼phe duyan var mÄ± acaba iÃ§lerinde? Verdikleri her oydan sonra Ã¼lkenin biraz daha karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, biraz daha kutuplaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±... Huzurun, gÃ¼venin, ekonominin biraz daha bozulduÄŸunu... Devletin bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±nÄ±n biraz daha yÄ±prandÄ±ÄŸÄ±nÄ±... BÃ¼tÃ¼n iÅŸlerin, kurulu dÃ¼zenin biraz daha laÃ§kalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±... YÃ¶netim anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n giderek kuralsÄ±zlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±... KeyfileÅŸtiÄŸini, ...