RAMAZAN ve BAYRAM MANİLERİ (2)

Ramazan günlerinde zevkle tutulan oruçların yanı sıra sahura kalkarken şu maniyi de dile getirirler;

Şekerim var ezilecek

Tülbentten süzülecek

Ver bahşişimi gideyim

Çok yerim var gezilecek.



Tabi bunu güzelce ve anlamlı bir şekilde söyleyen davulcubaşıya bahşiş vermek de adettendir. Davulcu boş gönderilemez. İşte bu mübarek Ramazan dolayısıyla davulcunun okuduğu manilerden:

Besmeleyle çıktık yola

Selam verdik sağa, sola

Ey benim aziz efendim

Ramazan- Şerif hayrola

Davulcu pişkin misin? Sel gibi taşkın mısın? Böyle mani mi olur? Söyle sen şaşkın mısın? Davulcu bekçileri, Ramazan gecelerinde mahalleleri dolaşa dolaşa bu arada herkes sahur yemeğini yerken, evdeki ışıklar yavaş yavaş sönmeye başladığı anlarda davulcular da evlerinin yolunu tutarlar. Yine Ramazan Bayramı’nın yaklaştığı günlerde vatandaşlarımız bayram namazına hazırlandığı anlarda yine davulcu baba şu maniyi söylüyor:

Dilden keser zail ola Zevk-ü sefa kâmil ola Efendim de devlet ile Maksuduna nail ola.

Geldi kulun kelam ile Komşulara selam ile Dinlemeye hazır olsun Bekçi söyler nizam ile.(4)

Yumurtanın beyazına/ Kalkın hakkın niyazına, İki gözüm komşularım/ Haydin bayram namazına.

Şimdi bildirimin asıl konusu olan Ramazan ve Bayram Manilerinden bir demet buraya alıyorum. Bu konuda inceleme ve araştırma yapacak olanlara belki de mübarek Ramazan günlerinde davulculara yararlı olur diye düşünüyorum:

On bir ayın sultanı

Hoş geldin ya Ramazan

Nur kapladı cihanı

Hoş geldin ya Ramazan

Rabbimizin fermanı

Dertlilerin dermanı

Cehennemin kalkanı

Hoş geldin ya Ramazan

Kadir gecesi kârdır

Bin ay sevabı vardır

Merhamet saçan yardır

Hoş geldin ya Ramazan

Aylar için sultan

Seviniyor Müslüman

Sende inmiştir Kur’an

Hoş geldin ya Ramazan.

Gökten iner melekler

Hoş geldin ya Ramazan

Kabul olur dilekler

Hoş geldin ya Ramazan

Eve bereket geldi

Mü’minin yüzü güldü

Kalplerden pası sildi

Hoş geldin ya Ramazan

Allah’ın ihsan ayı

Mü’mine burhan ayı

Günaha gufran ayı

Hoş geldin ya Ramazan

İlahi bir rahmetsin

Gayet büyük nimetsin

Hem müjde-i cennetsin

Hoş geldin ya Ramazan

On bir ayın sultanı

Kıymetlidir her anı

Süslersin şu cihanı

Hoş geldin ya Ramazan

Bir ni’metsin ki öyle

Durma hiç tövbe eyle

Bize şefaat eyle

Hoş geldin ya Ramazan.

İnan seni özledik

Yollarını gözledik

Elhamdüllillah dedik

Hoş geldin ya Ramazan

Teravihin bir başka

İnsan geliyor aşka

Bereket, ekmek aşta

Hoş geldin ya Ramazan (3)

Mü’min olan övünür

Geldin diye sevinir

Gafil sonra dövünür

Hoş geldin ya Ramazan

Kur’an okur bütün diller

Aşkıyla coştu gönüller

Seherlerde açar güller

Geldi mübarek Ramazan

Küsler gelir barışır

Sevgi olur sitemler

Mü’min nura karışır

Kalkar bütün elemler.

Kur’an okur bütün diller

Aşkıyla coştu gönüller

Seherlerde açan güller

Geldi mübarek Ramazan (2)

Kalenin ardı pınar

Elimi soksam donar

Orucu tutamazsın

Yüreğim ona yanar.

Okudum yazar oldum

Avare gezer oldum

Her gün börek istiyor

Nefsime kızar oldum.

Rabbimin melekleri

Geziyor felekleri

Bu ay ikram edenin

Zay olmaz emekleri

Sofrada fakir olsun

Tabağı çukur olsun

Karnı doyduktan sonra

Duayı okur olsun

Asalet kanda olur

Her şey imanda olur

Kefenin kıymeti yok

Fazilet tende olur

Bir elma beş olsaydı

Armutla eş olsaydı

İftarda hurma yemek

Bize nasip olsaydı.

Tavşana kurdum pusu

Gelir yahni kokusu

İftarda az yemeli

Sahurda çok doğrusu

İftar vakti oldu mu?

Ayran tasa doldu mu?

Yanındaki fakire

Yemek veren oldu mu?

Mübarek ezan sesi

Ruhuma sızan sesi

En hoşu kokuların

Oruçlunun nefesi

Melekler yere iner

Arza bir huzur siner

Kadir gecesi Allah

Mü’mine rahmet diler

Bayram geldi neş’emize

Düğün dernek köşemize

Aman dostlar barışalım

Şeytan gitsin peşimizde.

İyi bak sağ ile sola

Kalbimiz sevinçle dola

Ey mü’minler, Müslümanlar

Bayramınız Kutlu Ola. (6)



KAYNAKLAR:

1- Türk Kültüründe Manilerin yeri İl İl Maniler ve Benim Manilerim/ Turgay Aydın/ Hürsöz Gazetesi Aydın 2000.

2- Sivas Folkloru Dergisi / Nail Tan Mektup Manileri. sayı: 35/ Aralık 1975

3- Güneyde Kültür Dergisi/ Abdülkadir Güler /Yıl : 3 sayı:28 Haziran 1991/ Hatay.

4- Çağrı Aylık Sanat ve Folklor Dergisi/ Ahmet Yüzendağ/ s. 227- Ankara 1976

5- Türk Folklor Araştırmaları Dergisi koleksiyonları’( Cilt 15,16 ve 17 )İhsan Hınçer/ İstanbul.

6- Türkiye Gazetesi/ Mehmet Ali Demirbaş ( 11,12, 13 ocak 1997- İstanbul