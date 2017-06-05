RAMAZAN ve BAYRAM MANİLERİ (2)

Son Dakika
Şekerim var ezilecek
Tülbentten süzülecek
Ver bahşişimi gideyim
Çok yerim var gezilecek.
Tabi bunu güzelce ve anlamlı bir şekilde söyleyen davulcubaşıya bahşiş vermek de adettendir. Davulcu boş gönderilemez. İşte bu mübarek Ramazan dolayısıyla davulcunun okuduğu manilerden:
Geldi kulun kelam ile
Komşulara selam ile
Dinlemeye hazır olsun
Bekçi söyler nizam ile.(4)
Dilden keser zail ola
Zevk-ü sefa kâmil ola
Efendim de devlet ile
Maksuduna nail ola.
Davul kapıya geldi
Yürüdü yaya geldi
Hazırlananın ağalar
Bahşiş almaya geldi
Davulcu sokak gezer
Güzel maniler düzer
Bahşiş verecekleri
Şöyle bakınca süzer
Davulcu pişkin misin?
Sel gibi taşkın mısın?
Böyle mani mi olur?
Söyle sen şaşkın mısın?
Davulcu bekçileri, Ramazan gecelerinde mahalleleri dolaşa dolaşa bu arada herkes sahur yemeğini yerken, evdeki ışıklar yavaş yavaş sönmeye başladığı anlarda davulcular da evlerinin yolunu tutarlar. Yine Ramazan Bayramı’nın yaklaştığı günlerde vatandaşlarımız bayram namazına hazırlandığı anlarda yine davulcu baba şu maniyi söylüyor:
On bir ayın sultanı
Hoş geldin ya Ramazan
Nur kapladı cihanı
Hoş geldin ya Ramazan
Rabbimizin fermanı
Dertlilerin dermanı
Cehennemin kalkanı
Hoş geldin ya Ramazan
Kadir gecesi kârdır
Bin ay sevabı vardır
Merhamet saçan yardır
Hoş geldin ya Ramazan
Aylar için sultan
Seviniyor Müslüman
Sende inmiştir Kur’an
Hoş geldin ya Ramazan.
Gökten iner melekler
Hoş geldin ya Ramazan
Kabul olur dilekler
Hoş geldin ya Ramazan
Eve bereket geldi
Mü’minin yüzü güldü
Kalplerden pası sildi
Hoş geldin ya Ramazan
Allah’ın ihsan ayı
Mü’mine burhan ayı
Günaha gufran ayı
Hoş geldin ya Ramazan
İlahi bir rahmetsin
Gayet büyük nimetsin
Hem müjde-i cennetsin
Hoş geldin ya Ramazan
On bir ayın sultanı
Kıymetlidir her anı
Süslersin şu cihanı
Hoş geldin ya Ramazan
Bir ni’metsin ki öyle
Durma hiç tövbe eyle
Bize şefaat eyle
Hoş geldin ya Ramazan.
İnan seni özledik
Yollarını gözledik
Elhamdüllillah dedik
Hoş geldin ya Ramazan
Teravihin bir başka
İnsan geliyor aşka
Bereket, ekmek aşta
Hoş geldin ya Ramazan (3)
Mü’min olan övünür
Geldin diye sevinir
Gafil sonra dövünür
Hoş geldin ya Ramazan
Kur’an okur bütün diller
Aşkıyla coştu gönüller
Seherlerde açar güller
Geldi mübarek Ramazan
Küsler gelir barışır
Sevgi olur sitemler
Mü’min nura karışır
Kalkar bütün elemler.
Kur’an okur bütün diller
Aşkıyla coştu gönüller
Seherlerde açan güller
Geldi mübarek Ramazan (2)
Kalenin ardı pınar
Elimi soksam donar
Orucu tutamazsın
Yüreğim ona yanar.
Okudum yazar oldum
Avare gezer oldum
Her gün börek istiyor
Nefsime kızar oldum.
Rabbimin melekleri
Geziyor felekleri
Bu ay ikram edenin
Zay olmaz emekleri
Sofrada fakir olsun
Tabağı çukur olsun
Karnı doyduktan sonra
Duayı okur olsun
Asalet kanda olur
Her şey imanda olur
Kefenin kıymeti yok
Fazilet tende olur
Bir elma beş olsaydı
Armutla eş olsaydı
İftarda hurma yemek
Bize nasip olsaydı.
Tavşana kurdum pusu
Gelir yahni kokusu
İftarda az yemeli
Sahurda çok doğrusu
İftar vakti oldu mu?
Ayran tasa doldu mu?
Yanındaki fakire
Yemek veren oldu mu?
Mübarek ezan sesi
Ruhuma sızan sesi
En hoşu kokuların
Oruçlunun nefesi
Melekler yere iner
Arza bir huzur siner
Kadir gecesi Allah
Mü’mine rahmet diler
Bayram geldi neş’emize
Düğün dernek köşemize
Aman dostlar barışalım
Şeytan gitsin peşimizde.
İyi bak sağ ile sola
Kalbimiz sevinçle dola
Ey mü’minler, Müslümanlar
Bayramınız Kutlu Ola. (6)
KAYNAKLAR:
1- Türk Kültüründe Manilerin yeri İl İl Maniler ve Benim Manilerim/ Turgay Aydın/ Hürsöz Gazetesi Aydın 2000.
2- Sivas Folkloru Dergisi / Nail Tan Mektup Manileri. sayı: 35/ Aralık 1975
3- Güneyde Kültür Dergisi/ Abdülkadir Güler /Yıl : 3 sayı:28 Haziran 1991/ Hatay.
4- Çağrı Aylık Sanat ve Folklor Dergisi/ Ahmet Yüzendağ/ s. 227- Ankara 1976
5- Türk Folklor Araştırmaları Dergisi koleksiyonları’( Cilt 15,16 ve 17 )İhsan Hınçer/ İstanbul.
6- Türkiye Gazetesi/ Mehmet Ali Demirbaş ( 11,12, 13 ocak 1997- İstanbul
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