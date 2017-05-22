Plaj voleybolu, literatüre bakıldığında kum üzerinde oynanan ve 2 kişilik takımların mücadele ettiği spor olarak bilinir.
Dünyanın pek çok ülkesinde kumsallarda, doğal ya da yapay kum sahada oynanan bir spordur.
AYDIN’DA PLAJ VOLEYBOLU HEYECANI YAŞANDI
Aydın’ın Efeler ilçesinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından organize edilen ve bu yıl Aydın’da ikincisi gerçekleştirilen plaj voleybolu “Pro Beach Tour 2017“
etabı şampiyonları belli oldu.
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Bulgaristan, Sırbistan, Azerbaycan, KKTC ve Romanya’dan 16 bayan, 20 erkek, toplam 36 takım katıldı.
Yaklaşık iki bin kişinin izlediği ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmaları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş da izledi.
Final maçlarının ardından düzenlenen törende şampiyonların kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.
Aydın’da ilgi ile izlenen ve Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen plaj voleybolu “Pro Beach Tour 2017“
karşılaşmalarının gerçekleştirilecek yeni organizasyonların da düzenli olarak yapılması dileğiyle…