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Güçlü Çezik
26 Nisan 2017
Yazarlar

Penguen


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Özellikle kapak karikatürleri ve muhalif duruşuyla milyonlarca insanımızın takdirini toplayan en ünlü mizah dergilerinden Penguen dergisi kapanmış.

Üstelik kapanış mesajında “Keşke dergi, Facebook’taki like’larla çıkabilseydi.” diyor.

Bence bu cümle, tüm bağımsız veya muhalif, yani yandaş olmayan gazetelerin, dergilerin durumunu özetliyor. Tabii ki bizim çizgimizdeki yerel gazeteler de buna dahil.

Kimse kusura bakmasın ama, bu ülkenin yarısı, yani HAYIR diyen milyonlarca insan (en az 20 milyon), Penguen’in satış rakamlarını Bin’li rakamlara bile çıkaramıyorsa, muhalefet partilerinin binlerce siyasetçisi ve onbinlerce rozetli üyesi, mesela Aydın’da bizim gazetemiz gibi gazetelerin tirajlarını 1000 – 1500’lere çıkaramıyorsa, hiç öyle sağda solda “Bütün kanallar, bütün gazeteler yandaş medya oldu, havuz medyası oldu, gerçekleri ve muhalefetin sesini duyurmuyorlar, ülkede bağımsız, muhalif gazete giderek azalıyor” diye hayıflanmayacaksınız!

Zerre kadar basın duyarlığı olmayan, bağımsız basına zerre kadar sahip çıkmayan, bayiye gidip, küçücük bir bozuk para verip bağımsız gazeteleri almak, onları yaşatmak ve desteklemek sorumluluğunu hissetmeyen, duyarsız ve özverisiz muhalefet kitlelerinden bahsediyorum. Sözüm özellikle de yereldeki siyasi kadrolara, yerel siyasetçilere, rozetli parti üyelerinedir.

Siz bağımsız ve onurlu basına sahip çıkmazsanız, kim sahip çıkacak ki? İktidar mı?

Sonra da işte böyle sesinizi duyuramadığınız için sızlanır, ahlanır vahlanırsınız.

Penguen’in veda yazısından bir bölüm şöyle:

“…Derdimiz özetle şu: Artık dergi okumuyoruz, dergi okuma alışkanlığını kaybettik. Mesele sadece mizah dergileri de değil. Bütün dünyada basın hızla küçülüyor. Önce internet, ardından akıllı telefonlar hayatımıza girince dergi, gazete okuma alışkanlığı yavaş yavaş azaldı. Bunun üstüne bir de kendileri bir şey üretmeden karikatürlerimizi izinsiz yayımlayan, bizim işlerimizin üzerinden reklam geliri toplamaya çalışan siteleri, sosyal medya hesaplarını da ekleyin. Aman yanlış anlaşılmasın, bu yüzden okurlarımıza sitem içinde değiliz. Nerede olursa olsun karikatür okumak isteyen okurlarımızı anlıyoruz, kendi sayfalarında karikatürlerimizi arkadaşlarıyla paylaşan okurumuzun heyecanı da hoşumuza gidiyor. Ama durum bu, keşke dergi Facebook’taki like’larla çıkabilseydi. Şu yaşadığımız zorluklar da yeni değil, aslında yıllar önce zorlanmaya başladık. Özveriyle ancak buraya kadar gelebildik.

Basın dünyada küçülüyor dedik, ama bizim memlekette işler biraz daha zor. Özgürlük alanı gittikçe daralırken gazetecilerin işi zorlaşıyor, mizahçıların da işi kolaylaşmıyor. Biz yine de bu ortamda kendimizce nefes olmaya çalıştık. Sevdiğimiz dergimizi de sevdiğimiz şekilde yapmak istiyoruz. Hayal ettiğimiz kalitede yapamayacaksak da yapmamayı tercih ediyoruz.
Bir yanda “oh olsuncular” var. Hayatında hiç okumadığı dergi kapanacak diye seviniyor. Onlar da hiç sevinmesin. Karikatür de mizah da bir şekilde devam edecek. Özündeki aykırılığı da muhalifliği de koruyacak. Biz yazıp çizmeyi çok seviyoruz, bırakmaya da niyetimiz yok.

Öte yanda da derginin kapanacağını duyunca bizimle birlikte üzülen okurlarımız var. Yüzlerce destek mesajı aldık. Ne yapabiliriz diye soranlar, maddi destek önerenler… Sizlerden gelen “Dergiyi üçer beşer alalım” ya da “10 lira, 20 lira yapın” gibi önerileriniz bizim gönlümüzde büyük bir zenginlik. Düşünmeniz yeter. Yine de bunlar geçici çözümler olacaktır. Dedik ya, mesele, okuma alışkanlığını kaybetmiş olmamız. Bu dergi bağımsız bir yayın olarak çıkmaya başladığından beri zaten sadece okurların desteğiyle buraya kadar gelebildi. Reklam da almadık, çıkar çevrelerinin arasına da girmedik. Muhalif bir yayın yapabildiysek de sizden aldığımız güçle yaptık. Bugüne kadar sizden aldığımız bu destek bizim için yeterlidir. Çok sağ olun… Daha ne destek isteyelim sizden?..”

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