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Hüseyin Çetinkaya
24 Nisan 2017
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PATARA…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Bu yıl 14’cüsü düzenlenen Patara suyolu yürüyüşü etkinliğine “Bir Adım Anadolu” program ekibi ile katılma fırsatım oldu.
Antalya’nın Kaş ilçesinin Kalkan beldesi yakınlarındaki bir antik kenti olan “PATARA” tarihte Likya Birliği’nin başkentliğini yapmış ve kentte bulunan birliğin meclis binasında yer almaktadır.
Hititçe‘de Patar, Likya dilinde Pttara olarak anılan kentin M.Ö. 8’inci yüzyılda var olduğu yapılan kazılar sonucu ele geçen somut verilerle kesinleştiği ve İskender’in kuşattığı kentler arasında yer aldığı bilinir.

Ayakta kalan en eski demokratik meclis binası bu şehirde olduğu ve 2010 yılında TBMM tarafından restore edildiği belirtildi.
ANTİK PATARA SUYOLU YÜRÜYÜŞÜ
Antalya’nın Kaş İlçesi’nde bu yıl 14’cüsü düzenlenen “Antik Patara Su Yolu Yürüyüşü” tarihi su yolunda at, eşek, develerle yapılan yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.
Kaş’a bağlı Patara Mahallesi’nde kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle Patara Kültür ve Tanıtma Derneği ve turizmci Muzaffer Otlu tarafından 14’üncüsü düzenlenen Antik Patara Su Yolu Yürüyüşü’ne, yerli ve yabancı turistler, Antalya, Muğla ve Aydın bölgesindeki Yörük derneklerinin temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.
Televizyon programcısı Gökhan Özakel’in sunumuyla “Bir Adım Anadolu” program ekibi tarafından çekimi yapılan etkinlik, İslamlar Mahallesi’nden Patara Antik Kenti’ne su götürülen tarihi suyolunun Delik Kemer Mevkii’nde toplanılmasının ardından at, eşek, develerin de bulunduğu grup davul zurna ekibi eşliğinde yürüyüşe geçti.
Deniz seviyesinden 600 -700 metre yükseklikteki dar su yolunda 8 kilometrelik yürüyüşün ardından mola verildi.
Burada çevre illerden yürüyüşe katılan Yörükler, halk oyunları ve skeçler sundu, Yörük göçü canlandırıldı, yöresel deyişler okundu.
Sonrasında 4 kilometrelik yürüyüşün ardından Patara Mahallesi meydanına ulaşıldı.
Burada da yine çeşitli gösteriler sunuldu, yöresel ezgiler söylendi.
Yürüyüşün koordinatörü turizmci Muzaffer Otlu yaptığı açıklamada, amaçlarının geçmişten, Selçuklulardan, Osmanlılardan ve Cumhuriyet dönemindeki kazanımları, gelenek ve görenekleri çocuklara ve geleceğe aktarmak olduğunu belirtti.
Ülkemizde buram buram tarih kokan tüm bölgelerimizde bu tür sosyal etkinliklerin yaygınlaştırılması dileğiyle…

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