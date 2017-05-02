Partili Cumhurbaşkanı

Tek partili rejimler hariç, dünyada örneği olmadığı için, haliyle kafa karışıklığımızın uzun sürmesi doğaldır.

Oy veren seçmenlerin yüzde 40 küsurunun genel başkanı sıfatını taşıyan bir kişi, aynı zamanda nasıl oluyor da tüm halkın ve ülkenin yüzde 100’ünün cumhurbaşkanı oluyor?

AKP seçmenleri aslında biraz empati yapabilse bu işler böyle olmazdı…

Mesela diyelim ki 2 sene sonra CHP genel başkanı, cumhurbaşkanı oldu.

Hâlâ CHP Genel Başkanlığı devam edecek.

Her konuşması, her icraatı, aynı zamanda CHP Genel Başkanı sıfatıyla yapılacak.

Şimdi, AKP seçmeni böyle bir CHP Genel Başkanı sıfatına sahip cumhurbaşkanına “Benim, hepimizin cumhurbaşkanı” mı diyecek yani?

Dünyada, bırakın partili cumhurbaşkanını, partili başkanlık sistemi bile yok. Geri kalmış ülkeler hariç.

Size kim aksini söylerse yalan söyler sevgili AKP seçmenleri…

ABD Başkanı’nı düşünün.

Hangi partiden, biliyor musunuz?

Muhtemelen bilmiyorsunuz.

Peki, kendi partisinin genel başkanı olmadığından da haberdar mısınız?

Hem de, aday olurken bile kendi partisinin genel başkanı değildi.

Zaten hiçbir ABD başkan adayı parti genel başkanı değildir.

Diğer başkanlık sistemlerinin de hemen hemen hepsinde durum budur.

Tabii ki geri kalmış Afrika ülkelerini kendinize örnek alırsanız onu bilemem.