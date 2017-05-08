Parti Liderlerine Rakip

AKP ve CHP’de 17 Nisan’dan itibaren başlayan kargaşanın altında yatan gizli nedenin, bir sonraki seçimde ilk kez yaşanacak bir olgudan duyulan endişe ve panik olduğunu düşünüyorum.

AKP ve Erdoğan, bugüne kadar muhalefet partilerinden yana rahattı.

Çünkü her seçime, CHP’nin başındaki Kılıçdaroğlu ve MHP’nin başındaki Bahçeli ile girmenin avantajını kullanıyorlardı.

Hal böyle olunca, seçmenin önünde 3 seçenek kalıyordu: Ya Erdoğan’a oy verecek, ya Kılıçdaroğlu’na, ya da Bahçeli’ye.

Doğal olarak, seçmenlerimizin büyük çoğunluğunu oluşturan, yani solcu olmayan, ya da Ülkücü olmayan ortalama eğilimdeki sade yurttaşlarımız, bu 3 seçenek içinden, yandaş medya ve büyük televizyon kanallarının pompaladıkları istikrar söylemlerinin ve gerçeklerin, yolsuzlukların örtbas edilmesinin de etkisiyle, çok gönüllü olmasalar da yine AKP’ye oy veriyorlardı.

Oysa şimdi, bugüne kadar bu ülkede hiç yaşanmamış bir seçime, benzeri olmayan meçhul bir rejim eşliğinde hızla ilerliyoruz.

Tabii ki Türkiye bir daha seçim görebilirse…

Biliyorsunuz, 7 Haziran – 1 Kasım seçim sürecinde, CHP kadrolarını özellikle uyarmış ve “Bu seçimi kazanmak için varınızı yoğunuzu ortaya koymalısınız, çünkü bu Türkiye’nin son seçimi olabilir” demiştim. Seçmenleri de aynı şekilde uyarmıştım. İşte bakın, Türkiye parlamenter demokratik seçim sistemine ne yazık ki 16 Nisan’da haksız bir şekilde veda etti. Bir daha aynı şekilde meşru ve adil bir seçim görebilmek için ülke olarak neleri feda etmemiz, ne zorlukları aşmamız, ne bedeller ödememiz gerekecek?

Üstelik o günlerde ufukta ne 15 Temmuz ihtimali vardı, ne de 16 Nisan referandumu.

Ama gidişat gayet netti.

Ne de olsa Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan bellidir.

15 Temmuz ve 16 Nisan’da demokratik, laik, çoğulcu parlamenter cumhuriyet rejimimizi rafa kaldırılma fırsatı yaratan zeminin zaten son 10 yılda adım adım oluşturulduğunu görmemek için kör olmak lazımdı.

Yargı, ordu, laik eğitim sistemi, laik devlet düzeni ve en önemlisi de hukuk devleti ağır şekilde tahrip edilmişti.

Yasaları ve hatta anayasayı bile devletin en üst, en yetkili kademelerinde ayaklar altına alan, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına bile “Uymuyorum, saygı da duymuyorum” diyebilen bir siyasi anlayışın, bir seçim daha kazanırsa muhalefete bir daha yaşam hakkı tanımayacağı, seçim sisteminin tamamen tahrip edileceği apaçık ortadaydı.

Bunları zaten daha önce de defalarca yazdık, söyledik.

Peki bu kez ne değişti de, hem AKP, hem de CHP cadı kazanına döndü?

Gayet basit, 16 Nisan’da halkın önüne konulan anayasa değişikliği paketi daha henüz Meclis’te görüşülürken, özetle “AKP ateşle oynuyor, paketten vazgeçilsin, en büyük zararı AKP’ye olur ama bu arada Türkiye de daha büyük zarar görür” diye uyarmıştık.

Olan budur. Halkımız, bütün baskılara, zorlamalara, yalanlara ve algı operasyonlarına rağmen inanılmaz bir direnç ve dirayet göstermiş, bütün metropoller ve milli gelirimizin yüzde 66’sını üreten bölgelerimiz HAYIR demiştir.

AKP bu rejim değişikliğiyle kendi kendisinin bacağına sıkmıştır.

Muhtemelen “Nasıl?” diyeceksiniz.

Şöyle;

AKP bu tek adam rejimi için anayasa değişikliği paketini hazırlarken, tüm maddeleri seçimi kazanacakları varsayımı üzerine kurmuştu.

Çünkü karşısındaki adaylar Kılıçdaroğlu ve Bahçeli olduğu sürece, zafer garantiydi.

Oysa şimdi, seçim sistemi tamamen değiştiği için, yepyeni ve hiç tahmin edilemeyen bir olasılık doğdu.

Eskiden seçimlere gidildiğinde, her siyasi parti, yalnızca kendi genel başkanını başbakan adayı olarak seçmenin karşısında çıkarırdı.

Yani seçmen hangi partiyi seçerse, o partinin genel başkanı başbakan olurdu doğal olarak.

Oysa şimdi, bu seçim sistemi tarihe karıştı. Artık partilerin yalnızca kendi genel başkanlarıyla hükümet kurmaya aday olmasına gerek yok! Çünkü artık hükümet diye birşey yok!

16 Nisan referandumunun sonuçlarını meşrulaştırmaya çalışmıyorum elbette, başvurulabilecek bütün hukuki yollara başvurulmalı ve sonuna kadar takipçisi olunmalıdır.

Bu hukuk sürecinden vazgeçilip herşey sineye çekilsin demiyorum.

Ama bu hukuk mücadelesi her platformda sonuna kadar devam ederken, bir yandan da zamanın hızla geçtiği dikkate alınarak geleceğe hazırlanmak zorundayız. Sonuçta, hukuk mücadelesinin sonunda bir siyasi alternatif şarttır. Türkiye’nin içine düştüğü bu bela daha büyük bir belaya dönüşmeden, bu gidişata bir dur demenin yollarını aramak zorundayız.

İşte AKP ve CHP’yi cadı kazanına çeviren de, 17 Nisan’a kadar hiç hesaba katılmayan bu yeni durumdur.

Şimdi belki de diyeceksiniz ki; “Hadi AKP karıştı da, CHP niye karışsın?”

Olay şudur, yeni ve tuhaf rejimimizde, seçim sistemi tamamen değişmiştir.

Artık gerek AKP’nin içinde, gerekse CHP’nin içinde birden fazla kişi cumhurbaşkanı adayı olarak halkın karşısına çıkabilir!

İşte mevcut düzen partilerinin 17 Nisan’dan sonra birdenbire cadı kazanına dönmesinin altında bu neden yatıyor.

Önceden seçmen olarak elin mahkumdu, mecburdun. Hangi partiye oy verirsen, o partinin genel başkanına da oy vermiş oluyordun ve kazanan partinin genel başkanı başbakan oluyordu.

Ama şimdi, CHP’nin içinden de birden fazla cumhurbaşkanı adayı çıkabilir.

Hatta, bu adaylardan bir ya da birkaçı, Meclis dışındaki diğer partilerin de desteğini alarak, mesela Saadet Partisi ve Vatan Partisi gibi partilere Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif ederek çok geniş tabanlı bir uzlaşma sağlayabilir, en soldan en sağa kadar siyasi yelpazenin çok geniş bir kesiminin desteğini alabilir, Türk siyasi tarihinde görülmemiş genişlikte bir ortak uzlaşı platformu oluşturulabilir.

İşte AKP ve CHP’yi karıştıran bu ihtimallerdir. Birileri, 12 Eylül 1980 darbesinden kalma, lider tahakkümüne dayalı siyasi parti düzeninin altüst olmasından, parti içinde particikler doğmasından, parti üst yönetimlerinin güçlerini yitirmesinden korkuyor olabilirler.

Muhtemelen, hem iktidarda, hem de muhalefette birilerinin fena halde uykuları kaçıyordur. MHP’ye yapılan operasyonun aynısı, CHP’ye de yapılıyor olabilir. Böylece CHP, tıpkı MHP gibi, kendi içinden başka adaylar çıkaramayacak bir hale getirilmeye, küçültülmeye çalışılıyor olabilir. Öte yandan, yıllardır partideki varlıklarıyla bile CHP’ye oy kaybettiren, partinin HDP ile falan özdeşleşmesine yol açan isimler yine partiye oy kaybettirmek için fırsatı kaçırmıyorlar gördüğüm kadarıyla.

Tam da bu noktada, Ekonomist Uğur Civelek’in 16 Nisan’dan çok önce yaptığı bir yorumu hatırlatmak isterim.

Ülke ekonomisindeki kötü gidişin geri döndürülemez hale geldiğini anlatmış ve “16 Nisan’da evet de çıksa, hayır da çıksa millet olarak 15 yıldır çalışmadan, üretmeden, mirasyedi gibi ülkenin malvarlıklarını satmaya ve borçlanma ekonomisine dayalı yanlış ekonomi politikalarının sonucu olarak çok ağır bir ekonomik bedel ödeyeceğiz. Ama halk bu bedelin faturasını yalnızca iktidara değil, muhalefete de kesecektir.” demişti.

Uğur Civelek’e o zaman da hak vermiştim, 16 Nisan’ın ardından önce AKP’nin, sonra da CHP’nin karıştığı şu günlerde bir kez daha hak verdim.

Şimdi biraz daha netleşti mi AKP için için kaynarken neden CHP’nin de birdenbire karıştığı?

16 Nisan Referandumu hem iktidarı, hem de muhalefeti silkelemiştir. Artık bu rüzgârın önünde iktidar da, muhalefet de duramaz. Ekonomik kriz derinleştikçe, çözüm üretemeyen, geniş halk kesimleriyle uzlaşamayan, halka umut ve alternatif sunamayan iktidar ve muhalefetteki düzen partileri de faturayı ödeyeceklerdir.

Bu yazdıklarımdan, rejim değişikliğini olumlu bulduğum sonucu asla anlaşılmasın. Bütün yetkilerin tek elde toplandığı bir siyasi rejimin ülkeyi felakete sürükleyeceği konusundaki düşüncelerim nettir.

Benim bu yazdıklarım, yalnızca bu geçiş dönemi için geçerlidir.

Yani, muhalefette Meclis içi ve Meclis dışı partiler, 16 Nisan’da gerçekleşen rejim değişikliğinin hukuk, adalet, demokrasi, yargı, ordu, Meclis ve devlet düzeni üzerinde yarattığı korkunç tahribatı onarmak için uzlaşırlar ve destekledikleri bir aday cumhurbaşkanlığını kazanırsa, çoğulcu demokratik parlamenter sistemimiz 3 yıl içinde yeniden onarılabilir, yargı yeniden eskisinden daha bağımsız, daha tarafsız ve daha adil hale getirilebilir, devletin valileri, kaymakamları, polis ve asker teşkilatı tek parti tahakkümünden kurtarılarak yeniden devletin, yani 80 milyonun ortak kurumları ve temsilcileri haline getirilebilir.

Deniz Baykal da belki buna benzer bir düşünceyi dile getirmeye çalışmıştı. Ama Gül gafından sonra ne yazık ki saygınlığı, güvenilirliği ve fikirleri büyük yara aldı. Çünkü böyle bir uzlaşı zemini için Gül’ün adı bence telaffuz bile edilemez. Türkiye’deki en üst makamlara son 10 yılda yapılan malum atamaların altında imzası bulunan hiçbir aday asla düşünülemez ve düşünülmesi de felaketle sonuçlanır. Anladınız siz onu…

Tüm muhalif kesimleri geniş bir yelpazede, çoğulcu parlamenter demokrasi, hukuk, adalet ve herkesin, her kesimin eşit yurttaşlık, din, vicdan ve inanç özgürlüğü ortak paydasında buluşturabilecek bir aday, yalnızca muhalefet içerisinde aranmalı. İktidarı bir kez bile eleştirmemiş, 2 yıl öncesine kadar iktidarın ülkeyi bu hale getiren tüm kararnamelerinde ve yasalarında ortak imzaları bulunan isimler hangi akla hizmet telaffuz ediliyor ki?

Ama 16 Nisan referandumunun asıl kazananı olan HAYIR Platformu, halkın dilinden konuşan, geçmişinde hiçbir soru işareti bulunmayan güvenilir bir adayı (Başlangıçta tek aday olması da şart değil. Fazladan her aday AKP’nin 1’inci turdaki oy oranını yüzde 50’nin altına çeker) cumhurbaşkanı seçtirmeyi başarırsaaa…

İşte Türkiye asıl o zaman uçuşa geçer. Aksi takdirde, şimdiki gidişatımız devam ederse, “Türkiye uçacak” söylemlerine aldanarak “Evet” oyu veren seçmenlerimiz de talihsiz bir şekilde göreceklerdir ki, bu gidişle en iyi ihtimalle gövde üstü iniş yapabiliriz ve burun üstü çakılmadığımıza bile şükredecek hale geliriz…