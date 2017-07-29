Park denildiğinde ilk akla gelen, taşıtların park edildiği yer veya alan olarak bilindiği gibi bir yerleşim yerinde, halkın gezip hava alması amacıyla özel olarak düzenlenmiş, ağaçlandırılmış ve çiçeklendirilmiş geniş alanlar olarak da tanımlanabilir.

AYDIN’DA “ŞEHİT ASTSUBAY EMRAH ÜNALAN PARKI” HİZMETE AÇILDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde “Şehit Astsubay Emrah Ünalan Parkı” hizmete açıldı.

Efeler ilçesine bağlı Yukarı Kayacık Mahallesi’nde düzenlenen parkın açılışında konuşan Efeler belediye başkan vekili Sümran Ünal, “Çorum’un Osmancık ilçesi 11 Ekim 1980 doğumlu olan şehit Astsubay Emrah Ünalan kardeşimiz 2009 yılında Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nda hizmet vermeye başlamıştır. Bizler işimize gücümüze rahat gidelim, evimizde huzur içinde uyuyalım diye emniyet ve asayiş görevini şehrimizde hizmet eden Ünalan, bir kör kurşunun hedefi olarak kendi canını bizler için feda etmiştir. Bu ülkenin güveni ve huzuru için, bu ülke insanlarının rahat olabilmesi için, kendi canlarından vazgeçen tüm şehitlerimizi saygı ile anarken, kalbimize gömdüğümüz şehitlerimizin bizden sonra da hatırlanmaları için isimlerini parklarda yaşatmayı görev bilen Efeler Belediyesi olarak, bugün burada sizlerin hizmetine açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Yukarı Kayacık Mahalle Muhtarı Ersöz Özcan da, Şehit Astsubay Emrah Ünalan’ın isminin köylerinde düzenlenen çocuk parkına verilmesinin gururunu yaşadıklarını belirterek, bölgede yaşanan bir olayda Astsubay Emrah Ünalan’ın köy mücavir alanında şehit düşmesinin üzüntüsünü yaşarken adının düzenlenen parkta yaşatılmasının da sevincini yaşadıklarını ve şehidi dualarla anılacağını ifade etti.

Şehit Astsubay Emrah Ünalan Parkı’nın açılışına, Efeler Belediye Başkan Yardımcıları Sümran Ünal, Efeler İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bekir Ayçiçek, Yukarı Kayacık Mahalle Muhtarı Ersöz Özcan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Nur içinde yatsınlar.

Hızla kentleşen yerleşim alanlarının en başta ihtiyaç duyulan park ve yeşil alanlara yetkililerce projeler dahilinde daha geniş yer verilmesi dileğiyle…