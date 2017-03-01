OY KULLANMALISINIZ

Ülkemizin kaderini belirleyecek bir referandum yaklaşıyor.

16 Nisan’da ülkemizin yasama, yürütme ve yargı sisteminin değişip değişmeyeceğini oylayacağız.

Seçimlerde ve referandumlarda oy kullanmaya gitmeyen önemli bir seçmen kitlesi var ülkemizde.

Bu referandumda da kararsız diye tabir edilen bu seçmen kitlesinin sonuç üzerinde belirleyici olması ihtimali var.

Bu nedenle, bu referandumda oy kullanmak ülkemizin kaderini belirlemek adına bence büyük önem taşıyor.

Dilerim bu seçimde her seçmenimiz oy kullanır.