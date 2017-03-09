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Abdülkadir Güler
09 Mart 2017
Yazarlar

ÖLÜMÜNÜN 4. YILINDA M.KEMAL YILMAZ’I SAYGIYLA ANIYORUZ


Abdülkadir Güler
kadirguler46@hotmail.com
Eski Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz (1921-9 Mart 2013) bir öğretmendi, İlkokul, ortaokul ve Liselerde ve hatta Ankara Gazi Eğitim’de öğretmenlik ve idarecilik yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yüksek mevkilerde bulundu.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı oldu.
Yurtdışında bulunan öğrencilerimizle ilgilenmek, bilgi ve görgüsünü artırmak amacı ile bir ara İngiltere ve Fransa’ya gitti. İngilizceyi ve Fransızcayı anadili gibi biliyordu. Hatta Eğitimci yazar Fehmi Baldaş ile birlikte ortaokullarda okunan bir Fransızca kitabını bile hazırladılar.

M. Kemal Yılmaz bir ara siyasete atıldı. 1965 – 1975 yılları arasında CHP’den Aydın Milletvekili olarak TBMM‘de yer aldı.
Milletvekili iken de Aydın’ın ilçe ve köylerini unutmadı. Yararlı ve kalıcı hizmetlerde bulundu.
En son Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi iken kendi isteğiyle emekli oldu. Emekli oldu ama yine de boş durmadı, Sanatımız ve kültürümüzle ilgilendi. Vefat edene kadar yazılar, şiirler yazdı.
Bir babacan insan ve bir kültür babası idi. Ona “Kültür baba” diyenler vardı…
M. Kemal Yılmaz emekli oldu, ama bir sözünde şöyle diyordu: “Ben bir öğretmenim, öğretmenliğin emeklisi olmaz, yazmak yaşamaktır ve söz uçar, yazı kalır” diyordu.
Buradan yola çıkarak sanatımıza ve kültürümüze büyük hizmetlerde bulundu. Birçok dergi, gazete ve seçkilerde makaleler, edebiyatla ilgili yazılar, deneme, araştırma, gezi ve şiirler yazdı. Şiirimizi ve sanatımızı çok seviyordu. “Şiir yazan adamdan zarar gelmez” diyordu. Yardımsever, iyiliksever bir insandı.
M. Kemal Yılmaz şiir ve yazılarını değişik kitaplarda toplardı ve bunları öğretmenlere, öğrencilere, hemşehrilerine ve köy muhtarlıklarına, halk kütüphanelerine armağan ediyordu. Bir sözünde “Fazla param olsaydı okul yapardım, cami yapardım, köprü yapardım. İşte bu kitaplarımı hemşehrilerime armağan ediyor ve bununla da mutluluk duyuyorum” diyordu.
Şiirlerini Denizin Getirdiği Ölü Asker (1975), Toprak Soyu (1993), Umurlu Çiçekleri (Üç Demet Şiir, 2.baskı, 2006), deneme, araştırma, biyografi ve tarih konulu yazılarını da şu kitaplarda topladı: Umurlu’dan Çıktık Yola (2000), Atatürk Umurlu’da (2000), Umurlu’da Bir Zeytin Ağacı (2001), Yaban Ellerde Kalanlar (2003), Aman Analar Ağlamasın (2004) ve Mustafa Kademoğlu’nun hazırladığı Ben Meclisteyken (2009) gibi kitapları hazırladı ve kütüphanelerimizde yer aldı. Bu satırların yazarı da (Abdülkadir Güler) Hayatı ve Eserleriyle Umurlu’dan M. Kemal Yılmaz (4. Baskı- 2012) adlı, M. Kemal Yılmaz’ın hayatı ve eserlerini bir biyografi bağlamında 410 sayfalık bir kitapta topladım.
Sevgili M. Kemal Yılmaz Ağabeyim bu kitap konusunda çok mutlu olmuştu ve şöyle söylüyordu:
“Ben daha hayatta iken kitabımı yazdılar. Umurlu’da bir parka adımı ve büstümü diktiler. Umurlu Belediye başkanı, tüm emeği geçenlerle birlikte ve hakkımda bir kitap yazan Abdülkadir Güler’e ne kadar teşekkür etsem azdır” diyordu.
Bunları birkaç yerde de söylemişti, ne denli mutlu olduğunu açıkça belirtiyordu…
Evet, M. Kemal Yılmaz bir can dostumdu. Vefalı, erdemli ve hatırnaz bir insandı. Bir Atatürk hayranı ve bir cumhuriyet çocuğu idi. Yurdunu, milletini ve bayrağını çok seviyordu. Sözün özü adam gibi adamdı.
Vefatının 4. Yılında M. Kemal Yılmaz’ı saygıyla ve rahmetle anıyor, mekânı cennet olsun diyorum. Eserleriyle, şiirleriyle her zaman gönüllerimizde onurla yaşayacaktır. Işıklar içinde mışıl mışıl uyusun.
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M. Kemal Yılmaz için geniş bilgi:
Hayatı ve Eserleriyle Umurlu’dan M. Kemal Yılmaz, Abdülkadir Güler, P.K. 40- Söke – AYDIN
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NOT: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’dür. Kadınlar bizim annemizdir, onlar bizim baş tacımızdır. Vefat edenlere Allah’tan rahmet ve yaşayanlara sağlıklı günler diliyorum. Kadınlarımız hiç bir zaman ezilmemeli ve hor görülmemelidir. Cümlesine selam ve saygılarımı sunuyorum… A. GÜLER

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