ÖLÜMÜNÜN 23. YILINDA KIRŞEHİRLİ ŞEMSİ YASTIMAN’I ANIYORUZ

GİRİŞ:

Orta Anadolu toprağı halk ozanlarının harman olduğu yerdir. Bu topraklarda nice ozanlar yetişmiştir. Kayseri / Develi’de Âşık Seyrani, Sivas’ta Pir Sultan Abdal, Sivas’ta Âşık Veysel, Kırşehir’de Âşık Paşa, Ahi Evran, Geycekli Âşık Hasan, Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş ve şimdi sözünü edeceğim Kırşehirli Şemsi Yastıman geliyor. Şemsi Yastıman 10 Temmuz 1923 yılında Kırşehir’de doğmuş ve 1994 yılının 10 Temmuz’unda Çanakkale – Lapseki ilçesinin Çardak Emet Tatil köyünde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Aramızdan ayrılalı çeyrek asra yakın bir zaman oldu. Vefatının 23. yılında saygıyla ve rahmetle anmak istedim. O’nunla ilgili bir anımdan ve bir mektubundan söz etmek istiyorum.

1964 yılında Diyarbakır Erkek İlköğretmen Okulu’ndan mezun olunca ilk tayin yerim Kırşehir ili, Çiçekdağı ilçesine bağlı Demirli Köyü’nde göreve başladım. 1964-1966 yılları arasında görev yaparken Malya Devlet Üretme Çiftliği’nden ( bu günkü adıyla TİGEM ) evlendim. Sözün kısası -Kırşehirlilerin damadı oldum. Bundan dolayı bir yanım da Kırşehirlidir. Bundan dolayı da gurur duyuyorum. Kırşehir’e ve özellikle halk ozanlarına karşı büyük bir ilgi ve sempatim vardır. Şemsi Yastıman’ı, Neşet Ertaş’ı, Çekiç Ali’yi ve Geycekli Âşık Hasan’ı buralarda tanıdım. Şemsi Yastıman’ın ünlü şiirinden biri “Memleket Hasreti” adını taşıyor. 1973-1980 yılları arasında Diyarbakır’da öğretmendim. Bu arada ara sıra Şemsi Yastıman’la da haberleşiyordum. O’nun İstanbul – Beşiktaş’ta (Çırağan caddesi – NO.34)’de bir Sazevi iş yeri vardı. Sazıyla ve sözüyle Kırşehir’in adını Anadolu’ya taşıyan bir halk ozanı idi. Taş plaklarda ve radyolarda zaman zaman O’nun tarafından okunan ilgimizi çeken “MEMLEKET HASRETİ” adlı ünlü bir şiiri vardı. Bu şiirini Türkiye radyolarında severek dinliyorduk. Adı geçen iki dörtlüğü sizlerle paylaşmak istiyorum:

Ölmez sağ olursam bu yaz inşallah

Sılayı bir daha görmek istiyom

Çuğuna varınca ya akşam, sabah

Topraklara yüzüm sürmek istiyom

Kaman’ı, Mucur’u, Çiçekdağı’nı

Kındam Dinekbağı, hem Özbağı’nı

Köylü, kentli, hastasını, sağını

Görüp bir muhabbet kurmak istiyom



Bu sözünü ettiğim ünlü şiirin bir gün Karadeniz Ereğli’nde yayımlanan yerel bir gazetede Mahir Temel imzası ile yayınlandığını gördüm. Kırşehir ile ilgili Yastıman’ın kullandığı bazı sözcükleri de değiştirmişti. Yastıman’ın bu “Memleket Hasreti” Şiiri 24 kıt’a iken o sadece 10 kıt’alık bir şiir yazmıştı. O yıllarda ben Diyarbakır’da iken, Ankara’da yayımlanan Hedef Dergisi, Hür Anadolu, Ankara Gündem Gazetesi ve Başkent gazetelerine de(1), ara sıra sanat ve kültürle ilgili yazılarımı yayınlıyordum. İşte 5 Mart 1974 yılında konu ile ilgili yazdığım yazıyı Tarla Dergisi’nin sahibi gazeteci yazar kadim dostum Tahir Kutsi Makal’a göndermiş ve bu gazetenin Kırşehirli Şemsi Yastıman’a verilmesini rica etmiştim. İşte o günlerde gazeteyi alan Şemsi Yastıman’ın bana gönderdiği mektubunu aynen sunuyorum.

“Muhterem Abdülkadir Güler Bey,

Tahir Kutsi Bey kardeşimiz bana bir gazete yollamış,’Sanat Dünyası’ sayfasında kıymetli yazınızı okudum. Bir aşırıcı, bizim şiiri kendi diline uydurmuş, heybeyi bozmuş, torba yapmış. Ne yapalım zamanımızda böyle sanat hırsızlıkları da moda oldu. Ancak ‘Komşunun boncuğunu çalan geceleri takınır’ diye bir ata sözü vardır. İşte sizin gibi eleştirmeci de bunu yakalar, mesele ortaya çıkar. Sağ olun, var olunuz. Esaslı dokunmuşsunuz insan olana bu kadar kâfi” diye yazmışlardı(2).

Aynı mektup ve yazı Ankara’da Hür Anadolu Gazetesi’nde ve Şemsi Yastıman’ın ölümünden sonra 1995 yılında İstanbul’da Şemsi Yastıman’ın da kurucuları arasında yer aldığı “Ahi Kültürü Araştırma ve Eğitim Vakfı Yayınları” (No:4) arasında Dr. Erol Ülgen’in hazırladığı “Şemsi Yastıman- Hayatı ve Eserleri” adlı kitapta da yer almıştır.

Karadeniz Ereğlisi’nde adını vermek istemediğim gazetenin yazı İşleri müdürü bana bir mektup göndererek (Mart 1974) yılında Halk şairi Şemsi Yastıman’dan özür dilediler ve bana da bu dikkatlerimden dolayı tebrik ve teşekkür etiler. Bana gönderdikleri mektupta aynen şöyle yazdılar:

“Sayın Abdülkadir Güler, gazetemizde Şemsi Yastıman’a ait bu şiiri çalan ve gönderen adamı ikaz ve uyardık. Bir daha gazetemize böyle şiir ve yazı göndermemesini istedik. Sayın Yastıman’a da özür dileğinde bulunduk.” diye bana bilgi verip yazdılar.

Kırşehirli saz ve söz ustası Şemsi Yasıman’la ölünceye değin dostluğumuz devam etti. Bana “bacanağım”, bazen de “eniştem, Üstadım“ diye hitap ediyordu. Her yeni yıl geldiğinde bana bir şiirini gönderiyordu. Örneğin 01.01.1988 yılında bana gönderdiği bir tebrik kartının arkasında “Hayırlı Yıllar” adlı bir şiiri vardı. Dört dörtlükten ibaret olan bu şiirden bir dörtlük sunuyorum: İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: MÜFLİS POLİTİKAYA HAYIR diye bana bilgi verip yazdılar.Kırşehirli saz ve söz ustası Şemsi Yasıman’la ölünceye değin dostluğumuz devam etti. Bana, bazen dediye hitap ediyordu. Her yeni yıl geldiğinde bana bir şiirini gönderiyordu. Örneğin 01.01.1988 yılında bana gönderdiği bir tebrik kartının arkasındaadlı bir şiiri vardı. Dört dörtlükten ibaret olan bu şiirden bir dörtlük sunuyorum: Haddini aşmayan bir samimiyet

Birbirlerimize hep iyi niyet

Gene devam etsin, sıhhat afiyet

Bin dokuz yüz seksen sekiz yılında.(3)