ÖLÜMÜNÜN 23. YILINDA KIRŞEHİRLİ ŞEMSİ YASTIMAN’I ANIYORUZ (2)

“Türkü anlamak için, Türkü söylemek gerek” diyordu. Kırşehirli Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı Galip Demir bir yazısında (Prof. Dr. Erol Ülgen-Şemsi Yastıman Hayatı ve Eserleri ) adlı kitabının “Sunuş” yazısında şunları yazıyor: ”Şemsi Yastıman, aşık, ozan ve saz şairi olarak, Türk halk edebiyatımızdaki geleneği sürdürmüş, hem sazı, hem sözü ve deyişleri ile nev-i şahsına münhasır bir sazlı ozanımızdır.(… )” Şemsi Yastıman ile tanıştığım 1968 yılından vefatına kadar geçen zaman süre içerisinde pek çok sohbetlerinde beraber olduk. Diğer zamanlarda olduğu gibi hep Kırşehir özlemini dile getirir, konuşmalarını Kırşehir ağzı ile sürdürürdü. Sohbetinde bulunan hiç bir kimseyi incitmezdi. Anadolu’nun neresinden gelirse gelsin o yörenin folklorundan, şiirlerinden, türküsünden, sazından güzel örnekler vererek o mecliste bulunan herkesin gönlünü almaya çalışırdı. Daima doğrunun ve dürüst çalışanın yanında idi. Çıkarcı, yalancı ve dedikoducu insanları asla sevmezdi. Sazı ve sözüyle bunları şiirlerinde eleştirmekten çekinmezdi.(4)

Şemsi Yastıman 10 Temmuz 1923’te Kırşehir’de doğdu. Asıl adı Mehmet Galip Şemsettin’dir. Şeyh Süleyman Türkmen’in soyundan bir aileye mensuptur. Babası ve annesi Kırşehirli olup babası Kırşehir sevilen ailelerinden gelen Şekerci Ahmet Ağa ve annesi Selamoğullarından İlhamiye Hatundur. İlkokulu ancak üçüncü sınıfa kadar Kırşehir’de okumuş babasının işi dolayısıyla Ankara’ya taşınmıştır. Ankara Devrim İlkokulu’ndan mezun olmuştur. Daha Sonra tekrar Kırşehir’e gelip Merkez Kale Ortaokulu’na deva etmiş ve saz merakı yüzünden ancak 6 yılda ancak ortaokulu bitirmiştir. (1941),Dana sonra öğrenime devam etmemiştir. Kırşehir’de saz ve söz üzerine uzun yılla uğraş vermiştir.

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Ş. Yastıman vatani görevini 28 Ekim 1942 yılında Mardin’de Jandarma Okulunda askerliğine başlamıştır. Daha sonra Ankara Cumhurbaşkanlığı Jandarma Muhafız Bölüğü’ne alınmıştır. Bu sürede asker ocağında saz çalma ve türkü söyleme olanağını da bulmuştur. 12 Eylül 1945 yılında Ankara 12. Jandarma Bölge Komutanlığı Muhafız Taburundan terhis olmuştur. Daha sonra tekrar Ankara’ya gelmiş ve dönemin saz ve söz ustalarıyla tanışma fırsatını bulmuştur. Kısa zamanda Türkiye Radyolarında sazsıyla ve sözüyle ünlenmiştir. 24 Ekim 1950 yılında Münevver Hanımla evlenmiş ve İzmirlilerin eniştesi olmuştur. 1950 yılında İstanbul’a gelmiş ve Beşiktaş / Çırağan Caddesinde No;34 ‘de ahşap bir bina altında bir dükkanda Saz evini kurmuştur. Bu evde saz derslerini de vermeğe çaba göstermiştir. Vermiş olduğu bağlama dersleri ve imal ettiği sazlarla hayatını kazanmaya devam etmiştir. Ünlü folklorcu, halk bilimci İhsan Hınçer bu konuda şunları yazıyor: “ Yastıman, İstanbul’da çok geçmeden bir saz yapımevi ve atölyesi kurmuştur. En büyük hizmeti de bu olmuştur. Burası, hem dershane, hem saz ve tel yapımevi, hem de âşıkların toplandığı, buluştuğu ve misafir edildiği yerdir. Hiç bir Tanrı misafiri bu kapıyı kapalı bulmamıştır.( 5 )

Şemsi Yastıman, gerçek anlamıyla sazı ve sözüyle bir halk ozanıdır. Saz çalmadaki ustalığı mahalli ezgilere hakimiyeti ve destanlarıyla tanınan Şemsi Yastıman, yurdun muhtelif yerlerinde tertiplenen aşıklar bayramlarında ve yarışmalarında çeşitli konular üzerinde sazı ve sözü ile başarı göstermiştir. 1966 yılında Konya Âşıklar Bayramı’na katılmış, burada çalıp söylemiş ve söylediği “Muradım” destanî şiiriyle birincilik ödülünü almıştır.

Şemsi Yastıman irticali olmasına rağmen daha ziyade bir kalem şairidir.Sanatçı olarak,şiirlerinde daha çok devrinin sosyal ve toplumsal konularını işlemiş bunlardan destan, taşlama, övgü ve nasihat türünde eserler vermiştir.

Eserlerinden bazıları şunlardır:

1- Halk Dilinden 27 Mayıs Destanı İstanbul 1960,Dizerkonca Matbaası,

2- Mehmetçik Destanı, 1946, İstanbul, İncili Çavuş Matbaası,

3- Sazdan Bilgiler, İstanbul 1959 Dizerkonca Matbaası,

4- Şemsi Yastıman İhsan Hınçer, Sazdan Bilgiler, İstanbul 1961

5- Sazdan Düzenler, İstanbul 19871,

6- Şemsi Yastıman’dan Şiirler, Ankara, 1964.

7- Türkten Türküler, I. II, III,IV, İstanbul 1958,1959,1963,1969,

8- Sözden Türküler, İstanbul 1970, Dizerkonca Matbaası, 112 .s.

(DEVAMI YARIN)

Kırşehirli halk ozanı Şemsi Yastıman bir sözünde şöyle diyordu: