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Abdülkadir Güler
08 Mart 2017
Yazarlar

ÖLÜMÜNÜ 23. YILINDA KIRŞEHİRLİ ŞEMSİ YASTIMAN’I ANIYORUZ (3)


Abdülkadir Güler
kadirguler46@hotmail.com
(DÜNDEN DEVAM)

Sonuç olarak Şemsi Yastıman sazı ve sözü ile Kırşehir’in adını Anadolu’ya ve tüm evrene tanıtan ünlü bir halk ozanıdır. Halk geleneği şiirine bağlıdır. Milletini. Vatanını ve bayrağını seven bir halk şairimizdir. Şiir ve deyişlerinde daha çok Kırşehir yöresel folkloruna ve diline önem vermiştir. Türk kültürü ve Türk folkloru bağlamında ayrı bir yeri vardır. Sanatı ve şiirleri konusunda Üniversitelerimizde hakkında tezler ve yüksek lisans tezleri hazırlanmıştır. Üniversite öğrencileri tarafından hakkında araştırma ve incelemeler yapılmıştır. Vefatının 23.yılında saygıyla ve rahmetle anıyor, mekânı gül gülistan olsun diyorum. Sözümü onun çok sevdiği Kırşehir için yazdığı “Memleket Hasreti” adını şiirinden yer birkaç dörtlüğü ile bağlamak istiyorum:

Hacıbektaş, Ahi evran Sultanı
Âşık Paşa, Kaya Şeyhi cananı
İmarette neslim Şeyh Süleymanı
Uğrayıp hal,hatır sormak istiyom,

Ne büyüktür zevki yurdu görmenin
Kaç senenin hasretine ermenin
Dört bir yanda methedilen Terme’nin
Şifalı suyuna girmek istiyom

Halam sağ olsa da, sesim duysaydı
Cebime devramel, iğde koysaydı
“Şun da yi“ diyerek alma soysaydı
Cevizi de dişle kırmak istiyom
…………………………………….
Görür mola bu fakirin gözleri?
Delice Çay’ım, berrak özleri
Kısık kaya serinletir bizleri
Neyleyim denizi, ırmak istiyom

Kim sorarsa yazdın bunları niye?
Gelecek nesile kalsın hediye
Kırşehir’de doğdum, Türkmen’im diye
Her yerde göğsümü germek istiyom

Ey Şemsi YASTIMAN, ümitli kulsun
Kısmet ise, gayen yerini bulsun
Hemşeriler buna vasıta olsun
Kırşehir’e selam vermek istiyom…( 6 )

Şemsi YASTIMAN
1962
Beşiktaş / İSTANBUL

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NOT: Şemsi Yastıman’ın bu destani şiiri, Kırşehir Belediyesi tarafından Büyük Terme Otelinin yakınında Muharrem ve Neşet Ertaş’ın heykelinin bulunduğu yerde ve hemen yolun solunda Ş. Yastıman’ın bir büstü ve bu şiiri mermer bir taşa yazmışlardır. Böylelikle hatırasını yaşatmışlardır…
KAYNAKLAR:
1- Hür Anadolu Gazetesi Ünlü Halk Ozanımız Şemsi Yastıman, Abdülkadir Güler, 5 Mart 1974- Ankara,
2- Şemsi Yastıman’ın Abdülkadir Güler’e yazdığı mektup, a.g.e.
3- Şemsi Yastıman’ın 01.01.1988 yılında Abdüladir Güler’e yazdığı tebrikte yer alan şiir,
4- Şemsi Yastıman,Hayatı ve Eserleri, Dr.Erol Ülgen, İstanbul 1995
5- İhsan Hınçer, “ Aşık Şemsi Yastıman” Türk Folklor Araştırmaları, Yıl: 12, Cilt: 6, Sayı:134. Eylül 1960, s. 228, 2229. İstanbul.
6- Şemsi Yastıman, Hayatı ve Eserleri, Dr. Erol Ülgen, Ahi Kültürü Araştırma ve Eğitim Vakfı Yayını, NO: 4, İstanbul 1995
7- Hedef Aylık Gazete, Halk Ozanı Şemsi Yastıman, Abdülkadir Güler, Ankara, Mart 1975,.s.5

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