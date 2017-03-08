ÖLÜMÜNÜ 23. YILINDA KIRŞEHİRLİ ŞEMSİ YASTIMAN’I ANIYORUZ (3)

Sonuç olarak Şemsi Yastıman sazı ve sözü ile Kırşehir’in adını Anadolu’ya ve tüm evrene tanıtan ünlü bir halk ozanıdır. Halk geleneği şiirine bağlıdır. Milletini. Vatanını ve bayrağını seven bir halk şairimizdir. Şiir ve deyişlerinde daha çok Kırşehir yöresel folkloruna ve diline önem vermiştir. Türk kültürü ve Türk folkloru bağlamında ayrı bir yeri vardır. Sanatı ve şiirleri konusunda Üniversitelerimizde hakkında tezler ve yüksek lisans tezleri hazırlanmıştır. Üniversite öğrencileri tarafından hakkında araştırma ve incelemeler yapılmıştır. Vefatının 23.yılında saygıyla ve rahmetle anıyor, mekânı gül gülistan olsun diyorum. Sözümü onun çok sevdiği Kırşehir için yazdığıadını şiirinden yer birkaç dörtlüğü ile bağlamak istiyorum:

Hacıbektaş, Ahi evran Sultanı

Âşık Paşa, Kaya Şeyhi cananı

İmarette neslim Şeyh Süleymanı

Uğrayıp hal,hatır sormak istiyom,

Ne büyüktür zevki yurdu görmenin

Kaç senenin hasretine ermenin

Dört bir yanda methedilen Terme’nin

Şifalı suyuna girmek istiyom

Halam sağ olsa da, sesim duysaydı

Cebime devramel, iğde koysaydı

“Şun da yi“ diyerek alma soysaydı

Cevizi de dişle kırmak istiyom

…………………………………….

Görür mola bu fakirin gözleri?

Delice Çay’ım, berrak özleri

Kısık kaya serinletir bizleri

Neyleyim denizi, ırmak istiyom

Kim sorarsa yazdın bunları niye?

Gelecek nesile kalsın hediye

Kırşehir’de doğdum, Türkmen’im diye

Her yerde göğsümü germek istiyom

Ey Şemsi YASTIMAN, ümitli kulsun

Kısmet ise, gayen yerini bulsun

Hemşeriler buna vasıta olsun

Kırşehir’e selam vermek istiyom…( 6 )



Şemsi YASTIMAN

1962

Beşiktaş / İSTANBUL

NOT: Şemsi Yastıman’ın bu destani şiiri, Kırşehir Belediyesi tarafından Büyük Terme Otelinin yakınında Muharrem ve Neşet Ertaş’ın heykelinin bulunduğu yerde ve hemen yolun solunda Ş. Yastıman’ın bir büstü ve bu şiiri mermer bir taşa yazmışlardır. Böylelikle hatırasını yaşatmışlardır…

KAYNAKLAR:

1- Hür Anadolu Gazetesi Ünlü Halk Ozanımız Şemsi Yastıman, Abdülkadir Güler, 5 Mart 1974- Ankara,

2- Şemsi Yastıman’ın Abdülkadir Güler’e yazdığı mektup, a.g.e.

3- Şemsi Yastıman’ın 01.01.1988 yılında Abdüladir Güler’e yazdığı tebrikte yer alan şiir,

4- Şemsi Yastıman,Hayatı ve Eserleri, Dr.Erol Ülgen, İstanbul 1995

5- İhsan Hınçer, “ Aşık Şemsi Yastıman” Türk Folklor Araştırmaları, Yıl: 12, Cilt: 6, Sayı:134. Eylül 1960, s. 228, 2229. İstanbul.

6- Şemsi Yastıman, Hayatı ve Eserleri, Dr. Erol Ülgen, Ahi Kültürü Araştırma ve Eğitim Vakfı Yayını, NO: 4, İstanbul 1995

7- Hedef Aylık Gazete, Halk Ozanı Şemsi Yastıman, Abdülkadir Güler, Ankara, Mart 1975,.s.5