ÖLÜMÜNÜ 23. YILINDA KIRŞEHİRLİ ŞEMSİ YASTIMAN’I ANIYORUZ (3)

Son Dakika
Hacıbektaş, Ahi evran Sultanı
Âşık Paşa, Kaya Şeyhi cananı
İmarette neslim Şeyh Süleymanı
Uğrayıp hal,hatır sormak istiyom,
Ne büyüktür zevki yurdu görmenin
Kaç senenin hasretine ermenin
Dört bir yanda methedilen Terme’nin
Şifalı suyuna girmek istiyom
Halam sağ olsa da, sesim duysaydı
Cebime devramel, iğde koysaydı
“Şun da yi“ diyerek alma soysaydı
Cevizi de dişle kırmak istiyom
…………………………………….
Görür mola bu fakirin gözleri?
Delice Çay’ım, berrak özleri
Kısık kaya serinletir bizleri
Neyleyim denizi, ırmak istiyom
Kim sorarsa yazdın bunları niye?
Gelecek nesile kalsın hediye
Kırşehir’de doğdum, Türkmen’im diye
Her yerde göğsümü germek istiyom
Ey Şemsi YASTIMAN, ümitli kulsun
Kısmet ise, gayen yerini bulsun
Hemşeriler buna vasıta olsun
Kırşehir’e selam vermek istiyom…( 6 )
Şemsi YASTIMAN
1962
Beşiktaş / İSTANBUL
NOT: Şemsi Yastıman’ın bu destani şiiri, Kırşehir Belediyesi tarafından Büyük Terme Otelinin yakınında Muharrem ve Neşet Ertaş’ın heykelinin bulunduğu yerde ve hemen yolun solunda Ş. Yastıman’ın bir büstü ve bu şiiri mermer bir taşa yazmışlardır. Böylelikle hatırasını yaşatmışlardır…
KAYNAKLAR:
1- Hür Anadolu Gazetesi Ünlü Halk Ozanımız Şemsi Yastıman, Abdülkadir Güler, 5 Mart 1974- Ankara,
2- Şemsi Yastıman’ın Abdülkadir Güler’e yazdığı mektup, a.g.e.
3- Şemsi Yastıman’ın 01.01.1988 yılında Abdüladir Güler’e yazdığı tebrikte yer alan şiir,
4- Şemsi Yastıman,Hayatı ve Eserleri, Dr.Erol Ülgen, İstanbul 1995
5- İhsan Hınçer, “ Aşık Şemsi Yastıman” Türk Folklor Araştırmaları, Yıl: 12, Cilt: 6, Sayı:134. Eylül 1960, s. 228, 2229. İstanbul.
6- Şemsi Yastıman, Hayatı ve Eserleri, Dr. Erol Ülgen, Ahi Kültürü Araştırma ve Eğitim Vakfı Yayını, NO: 4, İstanbul 1995
7- Hedef Aylık Gazete, Halk Ozanı Şemsi Yastıman, Abdülkadir Güler, Ankara, Mart 1975,.s.5
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