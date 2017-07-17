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Güçlü Çezik
17 Temmuz 2017
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Olmayan Demokrasinin Nöbeti


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

15 Temmuz’un birinci yıldönümünde, Türkiye’nin dört bir yanında demokrasi nöbetleri tutuldu, 15 Temmuz şehitlerimiz anıldı.

Şehitlerimizin anılması, onların aziz hatıralarına ve insanlığımıza yakışan, millet olarak vefamızın gerektirdiği harekettir.

Bunu hiç kimsenin en ufak bir şekilde eleştirmeye hakkı yok.

Ama iş “demokrasi nöbeti” kısmına gelince…

İşte orada biraz durmak lazım…

Olmayan demokrasinin, nöbeti mi olur?

AKP’ye hâlâ oy veren seçmenlerimizin “demokrasi” kavramından ne anladıklarını, 15 Temmuz’un üzerinden koca bir yıl geçtikten sonra artık daha çok merak etmeye başladım…

Demokrasi nöbeti tutan seçmenlerimiz, ülkede “demokrasi”nin kırıntısının bile kaldığını gerçekten düşünüyorlar mı acaba?

15 Temmuz’un yıldönümü gecesinde bile, muhalefet liderlerinin konuşmasının tören programından son anda çıkarılması mı demokrasi?

Darbe gecesi bombalanan Gazi Meclis’in önünde yapılan anma töreninde Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından neden korkulur?

Çünkü anma törenlerini Meclis’in önündeki ve ekranları başındaki milyonlarca AKP seçmeni canlı olarak izleyecekti de ondan…

Peki, Kılıçdaroğlu’nu milyonlarca AKP seçmeninin dinlemesinden kim neden korktu, rahatsız oldu?

Çünkü konuşmasında darbe öncesine, darbe gecesine ve sonrasına dair karanlık noktaları, yani AKP seçmenlerinden tam 1 yıldır gizlenmeye çalışılan gerçekleri anlatacaktı da onun için…

Peki nereden biliyoruz?

Çünkü aynı konuşmayı gündüz TBMM Genel Kurulu’nda da devlet yetkililerinin ve iktidarın gözlerinin içine baka baka yapmıştı da oradan biliyoruz…

Konuşması boyunca, iktidar sıralarından çıt bile çıkmadı!..

Tek bir cümlesini yalanlayan yok!

Kılıçdaroğlu’nun sorduğu sorulara, 1 yıldır yanıt veren de yok!

İşte bu yüzden, aynı sorulara, aynı karanlık gerçeklere akşam Meclis önünde halkın huzurunda yapacağı konuşmada da yer vermesini, milyonlarca AKP seçmenine gerçekleri anlatma fırsatı bulmasını engellemek için, siyasi parti liderlerinin konuşmasını programdan son dakika değişikliği ile çıkardılar.

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Yalnızca Erdoğan ve Meclis Başkanı konuştu.

Halbuki orijinal programda siyasi parti liderlerinden sonra en son konuşacak olan, Erdoğan idi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında herhangi bir yalan ve yanlış varsa bile, Kılıçdaroğlu’ndan sonra son sözü söyleyen kendisi olacağı için, kürsüye en son gelen kişi olarak, kendinden önce konuşan hatibe pekalâ yanıt verebilirdi.

Ama böyle bir son sözü söyleme  avantajıyla bile yetinilmedi.

Kılıçdaroğlu’nun söyleyeceklerini milyonlarca AKP seçmeninin duyması istenmedi.

Peki milyonlarca AKP seçmeninin duymasının istenmediği ne ola ki?

Kılıçdaroğlu’nun gündüz Meclis oturumunda sorduğu, “Darbenin planlayıcılarının, azmettiricilerinin ve karanlık yönlerinin neden hâlâ aydınlatılmadığına dair” çok önemli sorular ve somut örnekler…

Ayrıca darbenin ilk birkaç saatine dair, karanlık kalan ve her nedense iktidar kanadından, yetkililerden bugüne kadar tek bir kelime bile açıklama yapılmamış çelişkiler, şüpheler…

Peki, darbenin ve darbecilerin her yönüyle açığa çıkarılmasından kim neden rahatsız olur?

15 Temmuz’da yaşananların en küçük ayrıntısına kadar açığa çıkarılması, sorumlularının, planlayıcılarının, uygulayıcılarının, destekleyicilerinin, işbirlikçilerinin, elebaşılarının ortaya çıkarılması, hukukun ve yargının öngördüğü en ağır cezalara çarptırılması, hepimizin 15 Temmuz şehitlerimize borcu değil midir?

Şehitlerimizin ruhlarının huzur bulması için, bu gerçeklerin açığa çıkması ve halkımızın gerçekleri öğrenmesi gerekmiyor mu?

Ne acıdır ki, adına “demokrasi nöbeti” denilen bir etkinlikte bile, Erdoğan’ın son konuşmayı yapacak kişi olarak Kılıçdaroğlu’na dilediği gibi yanıt verme olanağı olduğu halde, Kılıçdaroğlu’na söz hakkı verilmedi.

Eğer AKP’ye oy veren seçmenlerimiz, senede 1 gün bile, resmi bir devlet töreninde ana muhalefet liderinin AKP seçmenlerine hitap etme hakkının elinden alınmasını “demokrasi” olarak görüyorlarsa, kimse kusura bakmasın ama demokrasinin ne olduğuna dair en ufak bir fikirleri yok demektir.

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Çünkü demokrasi, herşeyden önce, “söz hakkı” ile başlar, “halkın haber alma, gerçekleri öğrenme hakkı” ve  “hiçbir baskı altında kalmadan, tamamen kişinin kendi özgür iradesi ile siyasi tercihte bulunması” gibi çok önemli kavramlarla devam eder.

Bugün, darbenin üzerinden 1 yıl geçtiği halde demokrasinin gereklerine daha da sahip çıkmak yerine, milyonlarca seçmenimizin, yani halkımızın önemli bir çoğunluğunun demokratik ve yasal temsilcisi olan ana muhalefet liderine söz hakkı bile verilmiyorsa, hangi demokrasiden söz ediyoruz ki?

Biz yıllardır, hiçbir televizyon kanalında, siyasi parti liderlerini bir arada görebildik mi?

Hem seçilmiş muhalefet liderlerini hiçbir televizyon kanalına, hattâ devletin televizyonuna bile çıkarmayacaksınız, hem 15 Temmuz’un yıldönümünde bile konuşmasına son dakikada engel olacaksınız, hem de demokrasiden bahsedeceksiniz.

Üstelik 16 Nisan’da mühürsüz oyları geçerli sayarak milletin iradesine ipotek koyacaksınız, Meclis’in kolunu kanadını kıracaksınız, yetkilerini elinden alacaksınız, milletin vekilliğini sembolik hale getireceksiniz.

Var mı böyle demokrasi?

Hangi demokrasinin nöbeti bu?

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