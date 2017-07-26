Ödül, sözlük anlamında bakıldığında başarı karşılığında verilen armağan ya da mükafat olup, genellikle alanında oluşturulan jüri tarafından kupa, madalya, plaket, başarı belgesi gibi sembollerle de taçlandırılır.

AGC 2016 BASIN ÖDÜL TÖRENİ…

Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nin geleneksel hale gelen basın ödülleri yarışmasında dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde AGC 2016 Ödül töreni 11 dalda verilen basın ödülleri, AGC 2016 Merhum Mehmet Panayırcı özel ödülünü ve Merhum Şevket Altınayar Yılın Fotoğrafı ödülünü Nazilli Muhbir Gazetesi’nden “Bir Elinde Bin Marifet” haberi ve fotoğrafı ile Eray Gökçe, Merhum Fettah Mersin Yılın Spor Haberi ödülünü “Bakkaldan Çıkan Şampiyon” haberi ile Yeni Asır Gazetesi’nden Mehmet Kavas, Merhum Mehmet Ali Akkar Yılın Radyo Programı Ödülünü “Yaşamın Renkleri” programı ile Kuşadası 105 FM’den Belma Özgün, Merhum Bir Ayesbeyoğlu Yılın TV Programı Ödülünü, AYTV Televizyonu’ndan Program yapımcısı, sunucusu Tuncay Erdemir, Yönetmen Cenk Bulut ve Editör Gizem Adnan, Merhum Orhan İlhan Yılın İncele Araştırma Röportajı özel ödülünü Gazete Flaş’tan “Aydın Basın Tarihi ve Gazetecilik” araştırma röportajı ile Mehmet Atilla Kocadağıstanlı, Merhum Hilmi Tükel Yılın Köşe Yazısı Özel Ödülü’nü Ses Gazetesi’nden “Düşmez Kalkmaz Bir Allah” yazısı ile Şenol Babacan, Merhum Yalçın Ata Yılın Spor Röportajı dalında, “Futbol Sahasının Melekleri” röportajı ile Hedef Gazetesi’nden Türker Kocakahya, Merhum Hasan Ağababaoğlu Yılın İnternet Sitesi Ödülü’nü, Kuşadası Haber KUŞA İnternet Sitesi’nden Şerif Akarçeşme, Merhum Ali Taşkın Teşvik Ödülü’nü Ses Gazetesi’nden Özgür Dedeoluk, Merhum Mustafa Çezik Teşvik Özel Ödülü’nü Nazilli Manşet Gazetesi’nden Mustafa Çelik, Merhum Osman Becerik Özel Ödülü’nü “Bu Şehrin İnsanları Romanı” ile Ali Sarayköylü aldı.

AGC 2016 Ödül programına, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş, ADÜ Rektörü Prof.Dr. Cavit Bircan, Baro Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz, bazı kurum ve kuruluşların müdürleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Mesleğinde özverili ve azimle çalışan emektar basın mensuplarının, başarılarının karşılığını masa jürisinin değerlendirdiği “plaket” kalıplarına sığamayacağı kanaatiyle tüm basım mensupların “24 Temmuz Basın Bayramı” kutlu olsun…