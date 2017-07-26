Son Dakika

Son Haberler

logo

Hüseyin Çetinkaya
26 Temmuz 2017
Yazarlar

ÖDÜL…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Ödül, sözlük anlamında bakıldığında başarı karşılığında verilen armağan ya da mükafat olup, genellikle alanında oluşturulan jüri tarafından kupa, madalya, plaket, başarı belgesi gibi sembollerle de taçlandırılır.
AGC 2016 BASIN ÖDÜL TÖRENİ…
Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nin geleneksel hale gelen basın ödülleri yarışmasında dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde AGC 2016 Ödül töreni 11 dalda verilen basın ödülleri, AGC 2016 Merhum Mehmet Panayırcı özel ödülünü ve Merhum Şevket Altınayar Yılın Fotoğrafı ödülünü Nazilli Muhbir Gazetesi’nden “Bir Elinde Bin Marifet” haberi ve fotoğrafı ile Eray Gökçe, Merhum Fettah Mersin Yılın Spor Haberi ödülünü “Bakkaldan Çıkan Şampiyon” haberi ile Yeni Asır Gazetesi’nden Mehmet Kavas, Merhum Mehmet Ali Akkar Yılın Radyo Programı Ödülünü “Yaşamın Renkleri” programı ile Kuşadası 105 FM’den Belma Özgün, Merhum Bir Ayesbeyoğlu Yılın TV Programı Ödülünü, AYTV Televizyonu’ndan Program yapımcısı, sunucusu Tuncay Erdemir, Yönetmen Cenk Bulut ve Editör Gizem Adnan, Merhum Orhan İlhan Yılın İncele Araştırma Röportajı özel ödülünü Gazete Flaş’tan “Aydın Basın Tarihi ve Gazetecilik” araştırma röportajı ile Mehmet Atilla Kocadağıstanlı, Merhum Hilmi Tükel Yılın Köşe Yazısı Özel Ödülü’nü Ses Gazetesi’nden “Düşmez Kalkmaz Bir Allah” yazısı ile Şenol Babacan, Merhum Yalçın Ata Yılın Spor Röportajı dalında, “Futbol Sahasının Melekleri” röportajı ile Hedef Gazetesi’nden Türker Kocakahya, Merhum Hasan Ağababaoğlu Yılın İnternet Sitesi Ödülü’nü, Kuşadası Haber KUŞA İnternet Sitesi’nden Şerif Akarçeşme, Merhum Ali Taşkın Teşvik Ödülü’nü Ses Gazetesi’nden Özgür Dedeoluk, Merhum Mustafa Çezik Teşvik Özel Ödülü’nü Nazilli Manşet Gazetesi’nden Mustafa Çelik, Merhum Osman Becerik Özel Ödülü’nü “Bu Şehrin İnsanları Romanı” ile Ali Sarayköylü aldı.
AGC 2016 Ödül programına, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş, ADÜ Rektörü Prof.Dr. Cavit Bircan, Baro Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz, bazı kurum ve kuruluşların müdürleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
Mesleğinde özverili ve azimle çalışan emektar basın mensuplarının, başarılarının karşılığını masa jürisinin değerlendirdiği “plaket” kalıplarına sığamayacağı kanaatiyle tüm basım mensupların “24 Temmuz Basın Bayramı” kutlu olsun…

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Hüseyin Çetinkaya

    ÖDÜL…

    26 Temmuz 2017 Yazarlar

    Ödül, sözlük anlamında bakıldığında başarı karşılığında verilen armağan ya da mükafat olup, genellikle alanında oluşturulan jüri tarafından kupa, madalya, plaket, başarı belgesi gibi sembollerle de taçlandırılır. AGC 2016 BASIN ÖDÜL TÖRENİ... Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel hale gelen basın ödülleri yarışmasında dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri düzenlenen törenle verildi. Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde AGC 2016 Ödül töreni 11 dalda verilen basın ödülleri, AGC 2016 Merhum Mehmet Pan...

  • Hüseyin Çetinkaya

    BASIN’DA SANSÜR…

    25 Temmuz 2017 Yazarlar

    Edinilen bilgiye göre; 1876 yılı 10 Mayıs'ında Türk basınında sansür ilk defa "yasa" ile uygulanır. Özel gazetelerin yeni görüşlere yer vermesi ve zaman zaman hükümete muhalif duruş sergilemesi nedeniyle yönetim tarafından bu sebeple sansür hakkındaki "Âli Kararname" çıkarıldı. Böylelikle ilk defa bütün gazetelere sansür uygulanmış olundu. Bu kararname ile resim ve karikatürlere sansür konulmasının yanında, yurt dışından getirilen yayınlara yapılan denetim de sıkılaştırıldı. Ayrıca, ülkede çıkarılan gazetelerin, Matbuat Daires...

  • Ayfer Çezik

    GÜZEL BİR GECE

    25 Temmuz 2017 Yazarlar

    Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel hale gelen, 24 Temmuz Basında Sansür'ün Kaldırılışının Yıl Dönümü nedeniyle düzenlediği ve bir yıl boyu büyük bir çaba ve özveri ile çalışan gazetecileri motive etmek için seçici kurul tarafından seçilen, belirli alanlarda başvuran gazetecilerin ödül aldığı geceye yoğun bir katılım oldu.. Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Miletos Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde çok sayıda basın mensubu ödüllerini alırlarken, Aydın basınına geçmişten günümüze emek verenler de unutulmadı ve me...

  • Güçlü Çezik

    Atatürk’ün Lozan Yorumu

    24 Temmuz 2017 Yazarlar

    Sayın okuyucularımız, bugün vatanımızın, cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın tapu senedi olan Lozan Antlaşması'nın 94'üncü yıldönümü. Bilindiği gibi, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması, bağımsızlığımızın ve bugünkü Türkiye haritasının bütün dünya devletleri tarafından kabulü anlamına geliyordu. Birileri yıllardır Lozan'ı ne kadar kötülerse kötülesin, bizzat Lozan'ı kendi hezimeti olarak gören yabancıların gözünden anlatacak olursak, bir İngiliz devlet adamının deyimiyle "1. Dünya Savaşı'nda yenildiği halde kendi şartlarını day...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

15 temmuz alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı ağrı bilim boyun cenaze darp esrar eğitim-iş eğlenceli fizik akademisi günlük ev haluk alıcık iskender yönden kaza kene kkka kırım kongo kanamalı ateşi mehmet avcu merkez camii metin akyol neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat omur polis salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz tamer bacaksız teog toplum destekli polis uyuşturucu vergi yangın yaşar pektaşoğlu yener bozkurt çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

  • ÖDÜL…
    ÖDÜL…

    Ödül, sözlük anlamında bakıldığında başarı karşılığ...

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE