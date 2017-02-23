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Güçlü Çezik
23 Şubat 2017
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“NO” Filmini İzleyiniz


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Haftalar önce sosyal medyada ve bazı telefon sohbetlerinde CHP’li siyasetçilere “NO filmini izlemeniz lazım” önerisinde bulunmuştum.

Neyse ki benim gibi pek çok kişi de sosyal medyada “NO” filmine yeterince dikkat çekmiş olacak ki, CHP Gençlik Kolları “NO” filmine konu olan, Şili’de 1988 yılında yapılan referandumda, baskıcı Pinochet yönetiminin tüm kudretine rağmen referandumdan tek adam rejimi karşıtlarının “Hayır” zaferiyle çıkmasında büyük payı olan reklamcıyı Türkiye’ye davet etmeyi akıl etmiş.

CHP’li gençler, konuklarının uçak biletini de aralarında para toplayarak denkleştirmişler. Takdir edilecek bir dayanışma örneği.

Şili’de kazanılan “Hayır” zaferinin mimarı olan Reklamcı Eugenio Francisco Garcia Ferrada, bizim CHP’ye yıllardır anlatmaya çalıştıklarımızı, defalarca bu köşede tekrarladığımız uyarı ve önerileri, birkaç cümlede çok güzel şekilde özetlemiş ve CHP’li gençlere tavsiye etmiş.

Tek cümleyle özetlememiz gerekirse, “Akla değil, kalbe hitap edin” demiş.

İşte biz de aylardır yıllardır hep bunu anlatmıyor muyduk? Belki bu kez Şili’de referandum zaferi kazanmış bir yabancıdan da aynı önerileri duyunca dikkate alırlar.

Çoğu zaten hukukçu olan CHP’li yöneticiler ve siyasetçiler, yıllardır ilkokul, ortaokul, lise mezunu milyonlarca seçmenimize bu ülkedeki hukuk ihlallerini, çiğnenen anayasa maddelerini, masumiyet karinesini, yargı bağımsızlığının ve güçler ayrılığının önemini, dini devlet işlerine karıştırmanın nasıl felaketler yaratacağını ve toplumu nasıl böleceğini falan hukuk diliyle anlatmaya çalışıyorlar.

Hukuk jargonunuzda anlattıklarınızı, bir hukukçudan başka kim anlayabilir ki?

Nitekim, yıllardır anlatamadınız işte, ülke yangın yerine döndüğü, her türlü felaketi yaşadığı halde seçim sonuçları ortada.

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Oysa seçmenin kalbine dokunacak bir tek söz, yaşanmış tek bir örnek mağduriyet hikayesi bile çok daha etkili olacaktır.

Tıpkı AKP’lilerin yaptıkları gibi…

Bakın, hiç referandum maddelerinin detaylarına giriyorlar mı? Hiç hukuksal terimlerle halka anlatmaya çalışıyorlar mı?

Televizyonlardaki tartışma programlarında, CHP’li avukat siyasetçilerin hukuksal kavramlara dayalı haklı itirazlarına bile, “vesayet”, “istikrar” gibi hukukla hiç alakası olmayan kavramlarla yanıt veriyorlar.

Yanlış anlaşılmasın, yalnızca referandum ve anayasa değişikliğini kastetmiyorum.

Bunu yıllardır yapıyorlar. Her seçim döneminde ve sıkıştıkları her yasa tasarısında halkı ikna edebilmek için, duygulara hitap eden bu iletişim yöntemlerine başvuruyorlar. Böylece kendilerini dinleyen ve gerçeklerden habersiz seçmenlerin düşüncelerini bloke ederek, duygularıyla oy vermelerini sağlıyorlar.

Tabii ki vatandaşın din duyguları da işin içine girince, istedikleri sonucu alıyorlar.

Kapınıza bir satıcı geldiğinde, size satmaya çalıştığı ürünün bütün teknik özelliklerini sayıp dökmez. Size o ürünün ne kadar işinize yarayacağını, ne kadar marifetli olduğunu, alırsanız işlerinizin ne kadar kolaylaşacağını falan anlatır.

Yani ikna süreçleri fayda odaklı iletişim süreçleridir ne yazık ki. Bu nedenle de duyguların dili ağır basar. Tıpkı hergün izlediğiniz reklamlar gibi. Siz hiç, ürünün bütün teknik özelliklerinin liste halinde ekranda gösterilmesinden ibaret bir reklam hatırlıyor musunuz?

Ama CHP kadrolarının çoğu tüccar, esnaf falan değil de, avukat falan gibi okumuş çocuklar oldukları için, kendi mesleklerinde bu ikna dilinin ve süreçlerinin hiç kullanılmayışının dezavantajını ve yıllardır her seçimde mantık dilinin duygu dili karşısında uğradığı hüsranı yaşıyorlar.

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Bu kez CHP pozitif bir kampanya ile en azından işe doğru bir yerden başlamış görünüyor. Bu referandumun bir parti meselesi olmadığı, bir siyasi parti oylaması olmadığı vurgusu da çok yerinde. Bütün bunlar oldukça umut verici başlangıçlar.

Ama pozitif kampanyanın başarılı olabilmesi için, Reklamcı Ferrada’nın da dikkat çektiği gibi, belirttiğim ayrıntıların ve seçmenin kalbine ulaşacak sözlerin üzerinde profesyonel bir ekibin de desteğiyle planlı şekilde çalışılması, derli toplu bir söylem geliştirilmesi gerekiyor.

Bu nedenle, tüm CHP’lilere, “No filmini izleyiniz” diyorum.

Zaten izlerseniz, nelere dikkat etmeniz gerektiğini, bugüne kadar neleri eksik yaptığınızı kendiniz farkedeceksiniz…

Ne söylediğiniz kadar, nasıl söylediğiniz de hayati önem taşıyor.

 

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