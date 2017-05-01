Nihayet 1 Mayıs Birlikteliği

Yıllarca her 1 Mayıs’tan sonra, işçilerin ve sendikaların bölünmüşlüğünü yazdım.

Üzülerek bu durumu eleştirdim. Etnik veya siyasi nedenleri öne koyup, işçi sınıfının dayanışmasını geriye atan, birlik, beraberlik ve dayanışma gösteremeyen sendika yönetimlerini eleştirdim.

Çünkü, sendikaların insanlık tarihinde ortaya çıkışının ve varolmasının yalnızca bir tek nedeni vardır: Sayısal çoğunluk.

Yani, Burjuvanın, seçkinlerin ve sermayenin, ülke yönetimini, ekonomi politikalarını belirlemekteki ezici gücüne karşı, işçilerin, yani emekçi kesimin sahip olduğu tek güç olan, kitlesel gücü birleştirmek.

Yani, sermayenin büyük parası vardır, burjuvanın büyük gücü vardır ve bu gücü ülke siyasetini belirlemekte, siyasetçileri ve siyasi partileri iktidara getirmekte kullanır.

Bunun karşısında, eğer milyonlarca işçi birlik ve dayanışma içine giremezlerse, kurda kuşa yem olur giderler.

Son 20-30 yıldır da böyle olmuştur.

Sendikaların tek varoluş nedeni budur. Yani milyonlarca emekçiyi birlik, beraberlik ve dayanışma içinde tek ses, tek yumruk haline getirmek, işçi haklarını korumak, gözetmek için taleplerini güçlü biçimde iktidarlara duyurmak.

Bugüne kadar Aydın’da 1 Mayıs’lar hep paramparça kutlanmıştı. Sabah ayrı bir konfederasyon grubu, öğleden sonra ayrı bir konfederasyon grubu, ayrı gayrı kutlardı.

1 Mayıs gibi tüm işçilerin ve emekçilerin ortak bayramı ve dayanışma günü olan bir günü bile bir arada, işçi sınıfının hakları ortak paydasında kutlamayazlardı.

Nihayet bir umudum gerçek oldu. Bugün 1 Mayıs Aydın’da 3 ayrı konfederasyonun katılımı ile hep birlikte kutlandı.

Elbette kutlamaya katılmayan konfederasyonlar da var.

Ama onlardan birisi yandaş, diğeri için de olumsuz bir söz söylemem haksızlık olur şu aşamada.

Önemli olan, bugün tek bir törenle 3 konfederasyonun aynı meydanda yan yana kutlama yapmış olması, o konfederasyonların sözcülerinin peş peşe sahneye çıkarak meydandaki kalabalığa hitap etmiş olmalarıdır.

Bu ilk adımdır.

Gerisi gelecektir.

Aya ilk ayak basan astronot Neil Armstrong ne demişti? “Benim için küçük, insanlık için dev bir adım”

Sendikaların bu birlikteliği küçük bir adım gibi görülebilir.

Ama emin olun, 16 Nisan’dan sonra başlayan süreçte, bu ülkemizin geleceği için çok büyük bir adımdır.