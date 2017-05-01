Son Dakika

Son Haberler

logo

Güçlü Çezik
01 Mayıs 2017
Yazarlar

Nihayet 1 Mayıs Birlikteliği


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Yıllarca her 1 Mayıs’tan sonra, işçilerin ve sendikaların bölünmüşlüğünü yazdım.

Üzülerek bu durumu eleştirdim. Etnik veya siyasi nedenleri öne koyup, işçi sınıfının dayanışmasını geriye atan, birlik, beraberlik ve dayanışma gösteremeyen sendika yönetimlerini eleştirdim.

Çünkü, sendikaların insanlık tarihinde ortaya çıkışının ve varolmasının yalnızca bir tek nedeni vardır: Sayısal çoğunluk.

Yani, Burjuvanın, seçkinlerin ve sermayenin, ülke yönetimini, ekonomi politikalarını belirlemekteki ezici gücüne karşı, işçilerin, yani emekçi kesimin sahip olduğu tek güç olan, kitlesel gücü birleştirmek.

Yani, sermayenin büyük parası vardır, burjuvanın büyük gücü vardır ve bu gücü ülke siyasetini belirlemekte, siyasetçileri ve siyasi partileri iktidara getirmekte kullanır.

Bunun karşısında, eğer milyonlarca işçi birlik ve dayanışma içine giremezlerse, kurda kuşa yem olur giderler.

Son 20-30 yıldır da böyle olmuştur.

Sendikaların tek varoluş nedeni budur. Yani milyonlarca emekçiyi birlik, beraberlik ve dayanışma içinde tek ses, tek yumruk haline getirmek, işçi haklarını korumak, gözetmek için taleplerini güçlü biçimde iktidarlara duyurmak.

Bugüne kadar Aydın’da 1 Mayıs’lar hep paramparça kutlanmıştı. Sabah ayrı bir konfederasyon grubu, öğleden sonra ayrı bir konfederasyon grubu, ayrı gayrı kutlardı.

1 Mayıs gibi tüm işçilerin ve emekçilerin ortak bayramı ve dayanışma günü olan bir günü bile bir arada, işçi sınıfının hakları ortak paydasında kutlamayazlardı.

Nihayet bir umudum gerçek oldu. Bugün 1 Mayıs Aydın’da 3 ayrı konfederasyonun katılımı ile hep birlikte kutlandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Korkma!

Elbette kutlamaya katılmayan konfederasyonlar da var.

Ama onlardan birisi yandaş, diğeri için de olumsuz bir söz söylemem haksızlık olur şu aşamada.

Önemli olan, bugün tek bir törenle 3 konfederasyonun aynı meydanda yan yana kutlama yapmış olması, o konfederasyonların sözcülerinin peş peşe sahneye çıkarak meydandaki kalabalığa hitap etmiş olmalarıdır.

Bu ilk adımdır.

Gerisi gelecektir.

Aya ilk ayak basan astronot Neil Armstrong ne demişti? “Benim için küçük, insanlık için dev bir adım”

Sendikaların bu birlikteliği küçük bir adım gibi görülebilir.

Ama emin olun, 16 Nisan’dan sonra başlayan süreçte, bu ülkemizin geleceği için çok büyük bir adımdır.

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Güçlü Çezik

    Nihayet 1 Mayıs Birlikteliği

    01 Mayıs 2017 Yazarlar

    Yıllarca her 1 Mayıs'tan sonra, işçilerin ve sendikaların bölünmüşlüğünü yazdım. Üzülerek bu durumu eleştirdim. Etnik veya siyasi nedenleri öne koyup, işçi sınıfının dayanışmasını geriye atan, birlik, beraberlik ve dayanışma gösteremeyen sendika yönetimlerini eleştirdim. Çünkü, sendikaların insanlık tarihinde ortaya çıkışının ve varolmasının yalnızca bir tek nedeni vardır: Sayısal çoğunluk. Yani, Burjuvanın, seçkinlerin ve sermayenin, ülke yönetimini, ekonomi politikalarını belirlemekteki ezici gücüne karşı, işçilerin, yani emekçi kesi...

  • Güçlü Çezik

    Vallahi Bıkıyor İnsan

    29 Nisan 2017 Yazarlar

    Yaz, yaz, yaz... Nereye kadar? Biz hiçbir çıkarımız olmadığı, tek kuruş menfaatimiz olmadığı halde halkımıza bildiğimiz gerçekleri anlatmak, seçmenlerimizin aldanmaması için yıllardır yazıyoruz da yazıyoruz... Sanırsın ki biz bu gerçekleri yazınca, seçmenlerimizi, halkımızı yalancı ve sahtekâr siyasetçilere aldanıp durmamaları konusunda uyarınca üste para veriyorlar... Ne gezer? Aksine, adeta rüzgâr gülünü aratmayan işadamları ve suya sabuna dokunmaktan köşe bucak kaçan hemşehrilerimiz tarafından aforoz ediliyoruz adeta... Ağır b...

  • Güner Dokuyucu

    Korkma!

    29 Nisan 2017 Yazarlar

    Nasıl başlıyordu İstiklal Marşı'mız? Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehrene ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal; Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım...

  • Güçlü Çezik

    Ah Muhalefet!

    28 Nisan 2017 Yazarlar

    Kime ne anlatmalı ki? Hem anlatsak ne fayda? Bunca yıldır muhalefete anlata anlata ne elde ettik? Önce, eleştirdiğimiz muhalefete hakkını verelim, sonra eleştiriye kaldığımız yerden devam edelim. İşte bak, 16 Nisan öncesi bizim hep defalarca önerdiğimiz pozitif içerikli kampanyaları yaptılar, HAYIR oyları adeta patladı! Demek ki geçmiş seçimlerde yazdıklarımızı dikkate alsalardı, atı çalan Üsküdar'ı geçemeyecekti. Biz haklı çıkmaktan yorulduk, muhalefet ve özellikle de lokomotif olması gereken CHP yönetimi en büyük, en stratej...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı bilim cenaze dans akademisi darp esrar eğitim-iş eğlenceli fizik akademisi haluk alıcık iskender yönden kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlık akademisi minik tales matematik akademisi neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz tamer bacaksız teog toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yaratıcı yazarlık yaşar pektaşoğlu yener bozkurt çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE