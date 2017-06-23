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Güçlü Çezik
23 Haziran 2017
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Nice Bayramlara…


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Bir Ramazan ayı daha göz açıp kapayıncaya kadar geçti.

Allah oruç tutanların oruçlarını kabul etsin.

Hepimizi nice Ramazanlara sağlık, huzur ve ağız tadıyla eriştirsin İnşallah.

Sağ olana, sağlıklı olana Ramazan ve oruç, huzur ve ibadet ferahlığı verir.

Ama ne yazık ki bu Ramazan ayını ülkemizde, Ortadoğu’da ve dünyada huzur içinde geçirdiğimizi söylemek mümkün değil.

Herşeyden önce, Ramazan ayı boyunca ülkemizde şehit haberleri peş peşe gelmeye devam etti.

Şırnak Uludere’de düşen helikopterimizde bulunan Tümgeneral Aydoğan Aydın (51), Albay Oğuzhan Küçükdemir (47), Albay Gökhan Peker (43), Yarbay Songül Yakut (41), Binbaşı Koray Onay (38), Yüzbaşı İlker Acar (37), Yüzbaşı Nuri Şener (32), Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak (32), Pilot Üsteğmen Abdulmuttalip Kesikbaş (29), Başçavuş Mehmet Erdoğan (47), Başçavuş Fevzi Kıral (35), Uzman Çavuş Zeki Koç (42) ve Uzman Çavuş Hakan İncekar (38) şehit oldu.

Milletçe yüreğimiz dağlandı.

Bu da yetmezmiş gibi, Ramazan ayı boyunca, onlarca askerimiz, polisimiz, öğretmenlerimiz ve korucularımız şehit oldu.

Şimdi sayısız şehidimizin evinde yas var, gözyaşı var. Onlar, bu Ramazan Bayramı’nı sevinçle değil, yas içinde geçirecekler.

Suriye’de, Ortadoğu’da ise kan ve gözyaşı Ramazan’da da hız kesmedi. Ortadoğu, hep bildiğiniz gibi.

Avrupa’da da bombalama ve terör saldırıları tüm hızıyla sürdü.

Oysa ki, Mekke’de cahiliye (İslam öncesi putperestlik) döneminde bile, kutsal aylarda kabile savaşlarına ara verilir, kan dökülmez, geçici bir ateşkes dönemi yaşanırmış. Herkes de buna riayet edermiş.

Peki günümüzde, İslam coğrafyasının, güya İslam inancına sahip, cihatçı terör grupları tarafından Ramazan’da bile kan dökmesi, Cahiliye döneminden bile daha karanlık bir dönem yaşadığımızı göstermez mi?

İnsanlığın geldiği şu durum, bana gerçekten büyük acı veriyor.

Müslüman toplumlar, acımasızca birbirlerinin kanını dökerken, çocuklara ve kadınlara her türlü zulüm yapılırken, batı dünyası uzak gezegenleri keşfediyor, bilimde ve teknolojide fersah fersah ilerliyor.

Elbette İslam toplumlarını silahlandıran, birbirlerine karşı kışkırtan, terör örgütlerini kurup destekleyerek İslam coğrafyasını kan gölüne döndürenler batılı Emperyalist ülkeler..

Ama bu bir bahane değil ki!

Müslüman toplumlar, neredeyse yüzlerce yıldır bu tuzağa niye düşüyorlar?

Yanıt belli.

Korkunç bir cehalet karanlığının içindeyiz de onun için.

Cehaletin pençesindeki Ortadoğu toplumları, kendilerine din diye yutturulan, Allah’ın emri diye yutturulan herşeye inanıyorlar ve birbirlerine düşman kesiliyorlar. Neye, kime hizmet ettiklerini, kendi ülkelerine, kendi toplumlarına nasıl yıkıcı ve geri dönülmez yıkımlar verdiklerini farkedemiyorlar.

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Bu korkunç ve zifiri karanlık cehalet çukurunun başlangıcı ise, Kur’an’ı bilmemek.

Çünkü, mesela dünyada İncil’i okuyup anlamamış bir dindar Hıristiyan, Tevrat’ı okuyup anlamamış dindar bir Yahudi bulamazsınız ama, ne yazık ki Kur’an’ı okuyup anlamamış yüzmilyonlarca dindar Müslüman mevcuttur.

Bütün dünyada, anlamını bilmeden Arapça kelimeleri mırıldanan yüzmilyonlarca Müslüman, o ayetlerin kendilerine ne dediğini bile bilmemekte, ne yazık ki bu durum da yüzlerce yıldır batılı Emperyalist ülkelerce her şekilde suistimal edilmekte ve Kur’an’la alakası bile olmayan, hatta Kur’an’a, Allah’ın emirlerine aykırı inanışlar, davranışlar Kur’an hükmü diye Müslümanlara empoze edilmekte, böylece her türlü mezhep ve tarikat ayrımları körüklenerek İslam coğrafyası kan gölüne dönüştürülmekte, büyük resme bakıldığında ise koca İslam aleminin, bu kanlı iç savaşlar ve mezhep çatışmaları yüzünden İsrail ve ABD’nin çıkarlarına adeta hizmet ettiği görülmektedir.

Halbuki, bir Müslüman’ın, herşeyden önce kendi kutsal kitabını, Allah kelamını, Allah’ın emirlerini öğrenmesi gerekmez mi?

Kur’an-ı Kerim’i kendi anladığı dilden okuyup anlamak varken, İslam’da asla yeri olmayan sahte bir ruhban sınıfının yorumlarına, hurafelerine inanmak, Allah’ın kelamına değil de kulun yorumuna inanmak olmaz mı?

Arapça ayetleri okumaya karşı olmak elbette düşünülemez. İsteyen her Müslüman, o ayetleri, sureleri yüzlerce, binlerce kez okuyabilir, tekrar edebilir. Ama ya peki anlamı? O ayetlerde neler emredildiği? Her Müslüman’ın, kendi dilinde o ayetlerin anlamını da okuyup anlaması gerekmez mi?

İslam’ı ve ibadetleri şekle indirgeyip, mânâyı ve niyeti rafa kaldıran bir din anlayışıdır İslam coğrafyasını bugün kan gölüne çeviren.

Oruç bile, özündeki iyi ahlak ve empati esasları rafa kaldırılarak, yalnızca aç ve susuz kalmaya indirgenmiştir.

Trilyonluk ciplere binen ve lüks oteller işletenler, televizyonlara çıkıp hiç sıkılmadan Peygamber Efendimizin bir lokma bir hırka yaşantısını anlatır olmuşlardır.

Ne acıdır ki, onları her Ramazan’da televizyonlarda izleyen milyonlarca Müslüman da, hiç “Aleme verir talkımı, kendi yutar salkımı, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu hoca?” diye sormayı akıllarına getirmemekte, bunu idrâk etmekten uzak bir din anlayışının kendilerine benimsetildiğinin farkına varamamaktadırlar.

Müslüman, sözleriyle yaşayışı birbiriyle tam örtüşen kişidir.

Peki sözleri başka, yaşayışı başka olan kişilerin dini açıdan güvenilir rehberler olduğu düşünülebilir mi?

O rehberler ki, gündüzü ve gecesi ibadetlerle dolu Ramazan ayının bir tek gününde bile, Kur’an-ı Kerim’in rüşvet, haksızlık, adaletsizlik, adam kayırma, yolsuzluk, usulsüzlük, ayrımcılık, baskı ve zorbalık, kutuplaştırma, Allah’ın yarattığı doğaya ve çevreye zarar verme gibi konulardaki emir ve yasaklarını ağızlarına bile almazlar, Mümin insanlarımızı bu konularda bir kez olsun aydınlatmazlar. Bu gerçekleri içeren ayetleri hiçbir zaman telaffuz etmezler, milyonlarca Müslümandan bir sır gibi saklarlar.

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Oysa, orucun özü nefis terbiyesi olduğuna göre, bu ibadeti, bu nefis terbiyesini yalnızca aç susuz kalmaya indirgemek düşünülebilir mi? Nefsin, kendi çıkarı için meyledeceği yukarıdaki türden eylemler de Ramazan ayının ruhuna uygun düşen tefekkür konuları değil midir? Kur’an-ı Kerim’de bu konulara dair hiçbir ayet yokmuş gibi, adeta bu ayetleri sansürleyen bir din anlayışı, tam da bizzat Kur’an-ı Kerim’in şu ayetinde en korkutucu şekilde haber verilmiş, bunu yapanlar şu en ağır ifadelerle uyarılmıştır:

“Kitabın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Aranızda böyle yapanın cezası ancak dünya hayatında rezil olmaktır. Ahiret gününde de azabın en şiddetlisine onlar uğratılırlar. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.” (Bakara Sûresi, 85. Ayet)

O televizyon programlarını izleyen milyonlarca Müslüman, Kur’anın Türkçesi’ni anlayarak okumuş olsaydı, bu ayeti bilseydi, ekranlardaki o zat-ı muhteremlerin yukarıda saydığım toplumsal konularla ilgili ayetlerden, hüküm ve emirlerden hiç bahsetmeyişine tepki göstermezler miydi? Kur’an’ın bu konularla ilgili sayısız ayetinin, adeta sansürlenircesine örtbas edilmesi, halktan gizlenmesi karşısında, Bakara Sûresi 85’inci ayetteki uyarıların aynen gerçekleştiğini farkedip, o Ramazan rantçılarını ekranlarda seyretmeyi sonsuza kadar bırakmazlar mıydı?

Aslında Ramazan ayı, tüm Müminlerin tam da bu sorgulamaları, bu vicdan muhasebelerini ve bu tefekkürü yapmaları gereken en müstesna ay değil midir?

Yüce Allah’tan, hepimizi, tüm Müslümanları ve tüm İslam alemini, yıllardır hasret kaldığımız birlik ve beraberlik, barış, huzur ve kardeşlik içindeki bayram sabahlarına eriştirmesini diliyorum.

Dualarım hep bunun için.

Bayramınız kutlu olsun.

Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlara…

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