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Güçlü Çezik
04 Temmuz 2017
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Nerede Bu Yangın Uçakları?


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Yine ormanlarımız yanıyor.

Bazı üst düzey yetkililerden ise abuk sabuk açıklamalar geliyor.

Beni asıl rahatsız eden ise, yangın görüntülerinin neredeyse hiçbirisinde, yine amfibik yangın söndürme uçaklarını göremememdir.

Çünkü, gerek taşıdığı suyun kapasitesi, gerek hızı, gerekse uçarken hiç duraksamadan denizden suyu doldurabilme yeteneği nedeniyle bana göre bir anfibik uçak, bir yangın söndürme helikopterinden kat kat daha fazla etkilidir.

Karşılaştırma yapmam gerekirse, bu devasa amfibik deniz uçakları ile helikopterleri karşılaştırdığımızda, helikopter ateşe su taşıyan karınca gibi kalıyor benim gözümde.

Amfibik uçağın 2-3 sortide kısa sürede yavaşlatabileceği bir yangını, helikopterler ve arazözler o kadar çabuk yavaşlatamıyorlar, bu da muhtemelen yangının yayılmasını hızlandırıyor, yangın sonunda söndürülse bile, geçen bu sürede daha fazla ormanlık alanımız yanıp kül oluyor.

THK tarafından geçmişte amfibik uçak almak için bağış kampanyaları açılmıştı.

Üstelik bu kampanyaların başarılı olduğu, amfibik uçak alındığı da duyurulmuştu. Sayısını hatırlamıyorum.

Peki şimdi, yangın sezonuna girdiğimiz halde elimizde kaç amfibik uçak var? Kaçı kendimize ait, kaçı Rusya’dan falan kiralanmış durumda?

Hadi bakanlık çıksın bunu halka açıklasın.

Halkımızın bunları bilmeye hakkı yok mu?

Neden benim gördüğüm yangın görüntülerinde hiç amfibik uçak yok? Kameralara mı denk gelmemiş?

Mesela Denizli’deki yangına 4 helikopter, 2 uçak müdahale etmiş. O uçaklar da herhalde o devasa amfibik uçaklar değil, pırpır uçaklardır, acaba bu tahminimde yanılıyor muyum?

Yine mesela İzmir’deki orman yangını tam 4 gün sürdü, koskoca İzmir’in elektrikleri, suları kesildi, ama basına yansıdığı kadarıyla 4 gün süren, 3 ayrı noktada hızla  yayılmaya devam eden bu koskoca yangına havadan müdahale için 9 helikopter ve 4 uçak katılmış. Karada binlerce ormancı canlarını tehlikeye atarak yangınla mücadele ederken, yetkililer Türkiye’nin tüm olanaklarını bu yangın için seferber ettiklerini belirtmelerine rağmen, hava desteği bundan ibaret.

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Yani bu cümleden anlaşılan, Türkiye’nin bütün olanaklarının 4 uçaktan ibaret olduğu!

Ne acı değil mi?

Peki gerçek bu mu?

Biraz araştırma yaptım.

Bakın bizzat Türk Hava Kurumu bünyesinde bulunan bir havacılık şirketinin (kuruluşun) sayfasında aynen şu ibare yazıyor:

“…11 adet M-18 Dromader, 2009 yılında bünyesine kattığı 9 adet CL-215 Bombardier, toplamda ise 20 yangın söndürme uçağı ile, yurtiçi ve yurt dışında meydana gelebilecek, sanayi, orman, şehirlerde meydana gelebilecek olası bir yangın durumuna havadan müdahale edebilmektedir.”

Çelişkinin büyüklüğüne dikkatinizi çekerim. İzmir’de 4 gündür süren devasa yangını söndürmeye çalışan ekiplerin en tepesindeki yetkili, “Türkiye’nin bütün imkanlarını seferber ettik, buraya yönlendirdik” diyor, ama haberlerde geçen uçak sayısı 4!

Oysa, THK bünyesindeki havacılık şirketinin “envanterimizde var” dediği uçak sayısı 20!

Ohalde, nerede bu uçaklar?

Yine bu uçaklarla ilgili ayrıntılı bilgilerin de yer aldığı o sitede, yangına ilk müdahalede köpük atan bu uçakların kullanılmasının hayati önemde olduğu, bu sayede çoğu zaman yangının henüz büyümeden kısa sürede söndürülmesinin mümkün olabildiği belirtiliyor!

Şimdi, tüm AKP seçmenlerine ve bu yangınlarda yerlerinden yurtlarından olan, can ve mal korkusu yaşayan tüm yurttaşlarımıza basit bir mantık sorusu soralım:

Mesela, İzmir’deki yangın bu kadar büyümeden önce, bir anda 20 uçağın ve bir o kadar helikopterin müdahale ettiğini gözünüzde canlandırabilir misiniz? Acaba yangın bu kadar büyür müydü?

Peki neden daha fazla uçak bölgeye sevkedilmedi? Envanterde en az 20 büyük uçak ve bir o kadar da küçük uçaklar mevcut ise, haberlerde belirtilen uçak sayısı mı yanlış, yoksa bu uçaklar mı ortada yok? Ya da var da hepsi bölgeye sevkedilmedi mi?

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Bu sorulara yetkililerin yanıt vermesi gerekir.

Haberde uçak sayıları eksik verilmişse, çıksınlar açıklasınlar. Ama benim görüntülerden ve fotoğraflardan edindiğim izlenim, hiç de öyle 20 uçak müdahale etmiş gibi bir izlenim değil.

Ülke olarak, saraya tam 78 Milyon Dolar harcayarak dünyanın en büyük ve en pahalı uçaklarından birisi almaya paramız var, bunlar yetmezmiş gibi, devlet büyüklerimize en az 6 adet lüks VIP jet uçağı ve 3 helikopter ile adeta bir hava filosu kurmaya paramız var da, nedense orman yangınlarında kahraman ormancılarımız ölümü göze alarak alevlere meydan okurken, bu yangınları daha kısa sürede söndürebilecek, çok daha az zaiyatla ve ormanlarımız yanıp küle dönmeden bu mücadeleyi sonuçlandırabilecek bir uçak filosu kuramıyorsak, yazıklar olsun bize!

Tamam, Avrupa’nın en büyük yangın söndürme uçağı filosuna sahip olabiliriz, ama bunun bir önemi yok. Çünkü Türkiye 80 milyonluk koca bir ülke ve yalnızca ormanlık arazilerin yüzölçümü bile Avrupa’daki pek çok ülkenin toplam yüzölçümünden daha büyük.

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