NEPOTÄ°ZM’Ä°N Ä°Ã‡ YÃœZÃœ: TORPÄ°L VE REFERANS AYRIMI

Peki bu seÃ§imdeki en Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼tÃ¼mÃ¼z nedir?



Neye gÃ¶re bir tercihte bulunacaÄŸÄ±z?



Ä°ÅŸe alacaÄŸÄ±mÄ±z veya Ã¶nemli bir gÃ¶reve getireceÄŸimiz kiÅŸide hangi Ã¶zellikleri uygun gÃ¶rdÃ¼k?



Onun kiÅŸisel yetkinliklerine baktÄ±k mÄ±?



Yani bir kiÅŸi bir pozisyona veya gÃ¶reve hakettiÄŸi iÃ§in mi yoksa kiÅŸisel Ã§Ä±karlar gÃ¶zetilerek mi geldi?



GerÃ§ekten bu kiÅŸinin, yakÄ±nÄ±mÄ±z dahi olsa bu iÅŸi (eÅŸ, dost, akraba, farketmez) hakedip haketmediÄŸine dair bir vicdan muhasebesi yaptÄ±k mÄ±?Â

DeÄŸerli MÃ¼cadele OkurlarÄ±, sizlere bu yazÄ±mda nepotizmin iÃ§ yÃ¼zÃ¼nden ve dolayÄ±sÄ±yla torpil ve referans ayrÄ±mÄ±ndan bahsetmek istiyorum. Nepotizm, adam kayÄ±rmacÄ±lÄ±k anlamÄ±na gelmektedir. Nitekim TÃ¼rk Dil Kurumu Nepotizmi; akraba ve yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ± kayÄ±rma olarak tanÄ±mlamakta. Bu kayÄ±rmacÄ±lÄ±k anlayÄ±ÅŸÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde iÅŸ yaÅŸamÄ±nda, ikili iliÅŸkilerde direkt olarak gÃ¶ze Ã§arpmaktadÄ±r.Nepotizm iÃ§gÃ¼dÃ¼sel bir davranÄ±ÅŸtÄ±r. Elbette herkes kendine yakÄ±n olan kiÅŸi ile Ã§alÄ±ÅŸmak ister. Fakat burada sormamÄ±z gereken soru ÅŸudur?VarsayalÄ±m ki tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir kiÅŸiyi iÅŸe alacaÄŸÄ±z veya Ã¶nemli bir gÃ¶reve getireceÄŸiz.