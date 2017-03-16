NEPOTÄ°ZM’Ä°N Ä°Ã‡ YÃœZÃœ: TORPÄ°L VE REFERANS AYRIMI

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Tam bu noktada ÅŸunun ayrÄ±mÄ±nÄ± Ã§ok iyi yapmak gerekmektedir. Torpil ve referans!
Torpil daha Ã§ok haksÄ±z yere elde edilen ve dolayÄ±sÄ±yla baÅŸkalarÄ±nÄ±n hakkÄ± yenen bir kavram. Ã–rneÄŸin daha Ã¶nce hiÃ§ yÃ¶neticilik deneyimi olmamÄ±ÅŸ birisinin direkt olarak â€˜nepotizm ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ±ylaâ€™ bir kurum veya kuruluÅŸun Ã¼st yÃ¶netiminde yer almasÄ± gibi. Ä°ÅŸte bu bir torpildir.
Referans ise, bir kiÅŸinin kendisine verilen gÃ¶revi layÄ±kÄ± ile yerine getireceÄŸine yÃ¶nelik bir baÅŸka kiÅŸinin manevi olarak kefil olmasÄ± durumudur. Torpilden bu yÃ¶nÃ¼yle ayrÄ±lÄ±r. Elbette referans olmadan da bir sonuca varÄ±labilir fakat referanslÄ± olma durumu bu tÃ¼r olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda her zaman iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ bir dayanaktÄ±r.
Ä°ÅŸte birileri vasÄ±tasÄ±yla kullanÄ±lan bu gÃ¼ven, bize referansÄ±n temelini sunuyor. Torpil ise daha Ã§ok direkt ayrÄ±calÄ±k tanÄ±nmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde!
Ã–yle ya!
Bir yerde torpil varsa, sÃ¶z vermiÅŸsin vermemiÅŸsin, baÅŸarÄ±lÄ± veya baÅŸarÄ±sÄ±z, artÄ±k ona bakÄ±lmaz!
Yeter ki olsun da!
GerÃ§ekten de bÃ¶yle midir?
â€˜Hakâ€™ olan hangisi bunu sizlerin vicdanÄ±na bÄ±rakÄ±yorum.
AslÄ±nda buradaki en Ã¶nemli vurgu liyakattÄ±r. Yani, iÅŸe layÄ±k olan kiÅŸilerin iÅŸe alÄ±nmasÄ±. Az Ã¶nce de bahsettiÄŸim gibi bu bir vicdan muhasebesidir.
â€˜Hakâ€™ burada devreye girmektedir.
Ä°ÅŸte burada insan vicdanÄ±yla baÅŸbaÅŸadÄ±râ€¦
Siz olsanÄ±z hangisini tercih ederdiniz?
GerÃ§ekten â€˜hakâ€™Â eden kiÅŸilerle Ã§alÄ±ÅŸÄ±p faydalÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar ortaya koyacak kiÅŸileri mi, yoksa kayÄ±rmacÄ±lÄ±k yÃ¶ntemiyle sÃ¼regidecek olan bir Ã§alÄ±ÅŸma halini mi?
Tercih sizin.
TÄ±pkÄ± vicdanlarÄ±n da size ait olduÄŸu gibiâ€¦
Ä°lgiyle kalÄ±n.
MÃœCADELE’NÄ°N NOTU: ÅžÃ¼krÃ¼ Turan ErgÃ¼nâ€™Ã¼n kalemindenÂ â€˜Mobbingâ€™in FarkÄ±nda mÄ±sÄ±nÄ±z?â€™ baÅŸlÄ±klÄ± Ã§arpÄ±cÄ± kÃ¶ÅŸe yazÄ±sÄ±nÄ± 20 Mart 2017 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ MÃ¼cadele Gazetesiâ€™nde okuyabilirsiniz…
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