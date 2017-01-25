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GÃ¼Ã§lÃ¼ Ã‡ezik
25 Ocak 2017
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NEDEN HAYIR?


GÃ¼Ã§lÃ¼ Ã‡ezik
guclucezik@hotmail.com
HerÅŸeyden Ã¶nce, Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi, huzur ve gÃ¼ven iÃ§inde bir Ã¼lkede yaÅŸamalarÄ± iÃ§in hayÄ±r…

Yurdumuzun bÃ¶lÃ¼nÃ¼p parÃ§alanmamasÄ± iÃ§in hayÄ±r…
Milletimizin birliÄŸi, bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in hayÄ±r…
Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ±n birbirine dÃ¼ÅŸmemeleri, bu gÃ¼zel cennet vatanda birlik beraberlik iÃ§inde kardeÅŸÃ§e yaÅŸamalarÄ± iÃ§in hayÄ±r…
Kin ve nefret dilinin son bulmasÄ±, Ã¼lkemizin bÃ¼tÃ¼n sorunlarÄ±nÄ±, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ tehlikeleri milletÃ§e tam bir seferberlik ruhuyla yenebilmemiz iÃ§in hayÄ±r…
Dirlik ve dÃ¼zenimizin geri gelmesi, daha da bozulmamasÄ± iÃ§in hayÄ±r…
80 milyonluk bu koskoca Ã¼lkenin, birilerinin Ã§iftliÄŸi haline dÃ¶nÃ¼ÅŸmemesi iÃ§in hayÄ±r…
Devlet kurumlarÄ±nÄ±n parti bÃ¼rolarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmemesi, devletin tek parti devleti haline gelmemesi iÃ§in hayÄ±r…
Mahkemelerin haklÄ±dan yana deÄŸil de, parti il baÅŸkanlarÄ±ndan yana hÃ¼kÃ¼m vermemesi iÃ§in hayÄ±r…
Hukuk devletinin tarihe gÃ¶mÃ¼lmemesi, 80 milyon T.C. yurttaÅŸÄ±nÄ±n her tÃ¼rlÃ¼ haklarÄ±nÄ±n ve hukuk gÃ¼vencelerinin yokolmamasÄ± iÃ§in hayÄ±r…
En kÃ¼Ã§Ã¼k bir baÅŸvurudan, en Ã¶nemli bÃ¼rokratik iÅŸleme kadar, devletin her kademesinde eÅŸ, dost, akraba, tanÄ±dÄ±k, yandaÅŸ bulmanÄ±n bir zorunluluk haline gelmemesi iÃ§in hayÄ±r…
Bilimin, sanatÄ±n, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n ve medeniyetin yeniden ortaÃ§aÄŸ karanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶mÃ¼lmemesi iÃ§in hayÄ±r…
Parti kimliÄŸinin, T.C. nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ±ndan daha Ã¼stÃ¼n hale gelmemesi iÃ§in hayÄ±r…
Eski yÄ±llarda bÃ¼yÃ¼k acÄ±lara neden olan, dÃ¼nyayÄ± ve kendi Ã¼lkelerini mahveden Rus KomÃ¼nist Partisi, Alman, Ä°talyan ve Ä°spanyol FaÅŸist Partileri gibi bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkeyi baskÄ±, korku hukuksuzluklarla felakete sÃ¼rÃ¼kleyecek bir tek parti diktasÄ±nÄ±n kurbanÄ± olmamak iÃ§in hayÄ±r…
Kendimizin ve Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n, din, mezhep, Ä±rk, siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸ diye ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa tabi tutulmamasÄ±, kamplara ayrÄ±lmamasÄ± iÃ§in hayÄ±r…
KÃ¶yde, kentte, iÅŸte, okulda, hayatÄ±nÄ±n herhangi bir gÃ¼nÃ¼nde ve herhangi bir konuda, “HiÃ§ benim baÅŸÄ±ma gelmez” dediÄŸin bir iÅŸ baÅŸÄ±na geldiÄŸinde, baÅŸÄ±n sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda, maÄŸdur olduÄŸunda, bir haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nda, baÅŸvurabileceÄŸin kurumlar olsun istiyorsan, senin, ailenin ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n haklarÄ±, gÃ¼venceleri olsun istiyorsan, hayÄ±r…
HergÃ¼n birilerinin keyfine gÃ¶re Ã§Ä±karÄ±lacak, itiraz ve iptal edilemeyecek Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameler ile bÃ¼tÃ¼n yasalarÄ±n ve anayasanÄ±n ayaklar altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± istemiyorsan, sade bir yurttaÅŸ olduÄŸun halde hiÃ§ aklÄ±na bile gelmeyecek bir sebepten Ã¶tÃ¼rÃ¼ bu kararnamelerin maÄŸduru olmak, Ã¼stelik mahkemeye baÅŸvuru hakkÄ±ndan bile mahrum kalmak istemiyorsan, hayÄ±r..
TÃ¼rkiye’nin bir daha seÃ§im gÃ¶rebilmesini, seÃ§imlerde Ã¶zgÃ¼r iradenle oy kullanabilmeyi istiyorsan hayÄ±r…
MillÃ® iradenin boÅŸ laftan ibaret hale gelmesini, milletin kaderini millet iradesinin deÄŸil, birilerinin kendi kafalarÄ±na gÃ¶re tek baÅŸlarÄ±na belirlemelerini istemiyorsan, hayÄ±r…
Milletin bÃ¼tÃ¼n yeraltÄ± ve yerÃ¼stÃ¼ kaynaklarÄ±nÄ±n, bÃ¼tÃ¼n millÃ® servetlerimizin vahÅŸice yaÄŸmalanmasÄ±nÄ± istemiyorsan, hayÄ±r…
KÄ±sacasÄ±, Libya’dan, Irak’tan, Suriye’den, geri kalmÄ±ÅŸ Afrika Ã¼lkelerinden ibret alabildiysen, hayÄ±r…

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