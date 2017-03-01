Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

Güçlü Çezik
01 Mart 2017
Yazarlar

Ne Yazık ki Yine Şaşırtmadı


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Barzanistan flamasının ülkemizin başkentinde ve İstanbul’un göbeğinde şanlı Türk bayrağımızın yanında göndere çekilmesinin ardından Türk halkı çok büyük bir kamuoyu tepkisi verince, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli’den tam da tahmin ettiğim şekilde bir açıklama geldi.

Ne yazık ki Sayın Bahçeli’nin açıklaması beni yine şaşırtmadı ve bir kez daha umudum boşa çıktı.

Hem Barzanistan flamasının asılmasına yönelik yüksek perdeden her türlü haklı ve doğru eleştiriyi yapıyor (buraya kadar hiç sorun yok), hem de bu skandala imza atan siyasi zihniyeti desteklemeye, “evet” demeye devam edeceğini açıklıyor.

İnanınız ben bu çelişkiyi ne kadar düşünsem de anlayamıyorum. Mantığımı ne kadar zorlarsam zorlayayım, bir türlü aklım almıyor, mantığım isyan ediyor.

Artık pes ettim, anlayamıyorum.

Peki siz anlayabildiniz mi?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Bugün günlerden CEMRE..
YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Güçlü Çezik

    Ne Yazık ki Yine Şaşırtmadı

    01 Mart 2017 Yazarlar

    Barzanistan flamasının ülkemizin başkentinde ve İstanbul'un göbeğinde şanlı Türk bayrağımızın yanında göndere çekilmesinin ardından Türk halkı çok büyük bir kamuoyu tepkisi verince, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'den tam da tahmin ettiğim şekilde bir açıklama geldi. Ne yazık ki Sayın Bahçeli'nin açıklaması beni yine şaşırtmadı ve bir kez daha umudum boşa çıktı. Hem Barzanistan flamasının asılmasına yönelik yüksek perdeden her türlü haklı ve doğru eleştiriyi yapıyor (buraya kadar hiç sorun yok), hem de bu skandala imza atan siyasi zihniye...

  • Güçlü Çezik

    Bahçeli de mi “Kandırıldım” Diyecek?

    28 Şubat 2017 Yazarlar

    En sonunda İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki şanlı Türk bayraklarımızın yanına Barzanistan'ın flaması göndere çekildi. Bugünleri de gördük. İnanınız içim parçalanıyor. Onbinlerce şehidimizi bugünleri görmek için mi şehit verdik? Bir de o kadar rahat, o kadar umursamaz ve pervasızca açıklamalar yapılıyor ki, asıl o açıklamalar yüreklerimizi olayın kendisinden daha fazla yaralıyor... Büyütülecek birşey yokmuş, falan filan! Dünyada hangi ülke Barzanistan'ı resmen tanımış? Bir KKTC yöneticisi Yunanist...

  • Hüseyin Çetinkaya

    BUDAMA ZAMANI…

    28 Şubat 2017 Yazarlar

    Meyve ağaçlarında budama, genelde bitki kış dinlenme döneminde havaların çok soğuk olmadığı zamanlarda yapılmaktadır. Aydın ilimizin de yer aldığı Ege bölgesinde kışın çok soğuk geçmediğinden sonbaharda, ağaçlar yapraklarını döktükten itibaren budama işlemleri yapılabiliyor. Budama işlemleri kış sonunda ağaçlar uyanıncaya kadar devam edilebilir. Bölgemizde en ideal budama zamanı Şubat ayı içerisinde meyve ağaçlarında gözler uyanmadan önce yapılan budama işlemlerdir. Yapılan budama, ağaçların düzenli ve kuvvetli bir taç meydana getirebi...

  • Şükrü Turan Ergün

    MEVSİMLERDEN BAHAR

    27 Şubat 2017 Yazarlar

    Bahar huzuru müjdeler. Mart’ın gelişi de baharı… Her mevsimin ayrı bir güzelliği var elbet ama bahar geldi miydi huzur da gelir. Mesala ben mevsimlerden en çok baharı severim. Çünkü tarifi yok o mutluluğun. Çiçekler o zaman dile gelir. O zaman gülümser güneş gökyüzüne. Gökyüzü de parıltılıysa yemyeşil güzelliklere uzanıverir. Papatya, laleler, gelincikler, saymakla biter mi hiç bu güzelliğin öyküsü?… Ne yakıcı sıcağı yazın, ne de dondurucu soğuğu kışın… En güzeli Bahar ayı… Huzuru koklamak gibisi var mı hem?… Yaşadığını anlıyor insa...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı bilim cenaze dans akademisi darp esrar eğlenceli fizik akademisi haluk alıcık iskender yönden jimnastik kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlık akademisi minik tales matematik akademisi neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz step tamer bacaksız toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yaratıcı drama yaratıcı yazarlık yaşar pektaşoğlu çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

NAMAZ VAKİTLERİ

takvim
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE