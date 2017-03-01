Ne Yazık ki Yine Şaşırtmadı

Barzanistan flamasının ülkemizin başkentinde ve İstanbul’un göbeğinde şanlı Türk bayrağımızın yanında göndere çekilmesinin ardından Türk halkı çok büyük bir kamuoyu tepkisi verince, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli’den tam da tahmin ettiğim şekilde bir açıklama geldi.

Ne yazık ki Sayın Bahçeli’nin açıklaması beni yine şaşırtmadı ve bir kez daha umudum boşa çıktı.

Hem Barzanistan flamasının asılmasına yönelik yüksek perdeden her türlü haklı ve doğru eleştiriyi yapıyor (buraya kadar hiç sorun yok), hem de bu skandala imza atan siyasi zihniyeti desteklemeye, “evet” demeye devam edeceğini açıklıyor.

İnanınız ben bu çelişkiyi ne kadar düşünsem de anlayamıyorum. Mantığımı ne kadar zorlarsam zorlayayım, bir türlü aklım almıyor, mantığım isyan ediyor.

Artık pes ettim, anlayamıyorum.

Peki siz anlayabildiniz mi?