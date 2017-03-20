MUSTAFA KEMAL YILMAZ’I ANMAK…

Aydın’da doğmuş ve aldığı eğitim ve terbiyele çalışmaların da başarılı kişiliğiyle ön plana çıkan Araştırmacı- Yazar Mustafa Kemal Yılmaz, 2013 yılı Mart ayında yitirdiğimiz önemli değerlerimizden birisidir.

Rahmetle anıyoruz. Nur içinde yatsın.

Aydın’ın Didim ilçesi Çamlık Mahallesi’nde yer alan ‘Parlamenterler Sitesi’nde 1991 yılında Mustafa Kemal Abi’yi, 352 konutluk yazlıklarında 17. dönem milletvekillerini ziyaretinde tanıdım.

Hafif çekik boylu, açık alınlı, olgun, yakışıklı, elinde siyah deri kaplı bir defter ve kalemin yanı sıra 3–4 kitap ile dönemin bakan ve vekilleriyle sohbet ediyordu.

O sıralarda Parlamenterler Sitesi’nin park- bahçe tanzimi ve çevre ağaçlandırmalarında kontrol mühendisi nezaretinde 17 kişilik bir personel ile görevli olarak çalışıyordum.

Kendisi ile sadece tanışabildim sohbet etme ortamım oluşmadı.

Geçen gün Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın Şubesi Salonu’nda Araştırmacı- Yazar Mustafa Kemal Yılmaz’ı anma etkinliğine tanık oldum.



Aydın’ın Koçarlı ilçesi Cincin köyünde 1921 yılında doğan Araştırmacı- Yazar Mustafa Kemal Yılmaz’ın basılmış eserleri: “Denizin Getirdiği Ölü Asker” (Şiirler, İstanbul-1975), “Toprak Soyu” (Şiirler, Ankara-1993), “Umurlu Çiçekleri” (Şiirler, Aydın-2001, 2006), “Umurlu’dan Çıktık Yola” (Anılar, Denemeler İstanbul-2000), “Atatürk Umurlu’da” (Anılar, Denemeler Aydın-2000), “Umurlu’da Bir Zeytin Ağacı” (Anılar, Makaleler Aydın-2001), “Yaban Ellerde Kalanlar” (Anılar, Denemeler İzmir-2002, Aydın 2006), “Aman Analar Ağlamasın” (Anılar, Edebî Yazılar Aydın-2004) adlı eserleri yer alıyor. ADD Aydın Şubesi Başkanı Yrd. Doç. Günver Güneş, yaptığı araştırmaları ile Mustafa Kemal Yılmaz’ın Türkiye’deki faaliyetlerini başarılarını anlatırken, yeğen İnan Yılmaz ise çocukluğunda dayısı ile yaşadığı anılarını ve renkli kişiliğini dile getiriyordu.Aydın’ın Koçarlı ilçesi Cincin köyünde 1921 yılında doğan Araştırmacı- Yazar Mustafa Kemal Yılmaz’ın basılmış eserleri:(Şiirler, İstanbul-1975),(Şiirler, Ankara-1993),(Şiirler, Aydın-2001, 2006),(Anılar, Denemeler İstanbul-2000),(Anılar, Denemeler Aydın-2000),(Anılar, Makaleler Aydın-2001),(Anılar, Denemeler İzmir-2002, Aydın 2006),(Anılar, Edebî Yazılar Aydın-2004) adlı eserleri yer alıyor.

Araştırmacı-Yazar Mustafa Kemal Yılmaz ve O’nun değerlerini anlama için kütüphanelerimizde de rahatlıkla bulubilinecek bu değerli eserlerinin okunması dileğiyle…