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Hüseyin Çetinkaya
08 Şubat 2017
Yazarlar

MUHARRİR OLMAK…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Aydın’da son on bir yıldır çalıştığım basın sektöründe Muhabir (gazetelerde, haber ajanslarında çalışan ve haber toplayıp bunlara ulaştıran, haberleri bildiren, yazan kimse, fikir işçisi) olarak hizmet verdim.
Basın yayın ilkeleri doğrultusunda, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün (BYEGM), sarı basın kartını taşıyan fikir işçileri hizmet verdikleri süre içerisinde yıpranma haklarından yaralanabiliyor.
Bundan dokuz yıl önce muhabirliğini yaptığım Aydın Mücadele Gazetesi’ne bu kez 1 Ocak 2017 tarih itibari ile Muharrir olarak hizmetimi sürdürüyorum. Başvuru yaptığım BYEGM sarı basın kartı değişikliğinde ‘yazar’ ibaresi yer alacak. Arapça bir kelime olan Muharrir, Türkçe karşılığı ‘gazete yazarı’ şeklindedir.
Kitaplığımdan sözlüğü indirerek açtığımda Muharrir, bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazanlar olduğu gibi ayrıca gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimsedir diye yazdığını gördüm.
Osmanlıcada yazılışı muharririn, yazar-şair Necip Fazıl’ın ‘muhasebe’ adlı şiirinde,
“Ben artık ne şairim ne fıkra muharriri
Sadece beyni zonk zonk sızlayanlardan biri” şeklinde mısralarında yer vermiştir.
HALK EDEBİYATI
Osmancık Lisesi’nde öğrenci olduğum yıllarda ‘Dil Edebiyat’ bölümünü tamamlamıştım.

Üniversitede fen ağırlıklı tarım eğitimi almama rağmen kompozisyon ve şiire merakım hep devam etti.
Ankara’dan Aydın’a görevli geldiğim ilk günü hatırlıyorum.
Üzerinden 27 yıl geçti.
Aydın ili benim ilk göz ağrım olmuştur.
Aydın için çok şey yazıp duru…
Efeler diyarı için ben de bir şey yazıverem…

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Muhabbeti baldan tatlı
Dili güzeldir Aydın’ın…
Ozanları mızrap vurur
Teli güzeldir Aydın’ın…

Menderes’i yavaş yürür
Cevheri sevgi ile erir
Ağaç zeytin incir verir
Dalı güzeldir Aydın’ın…

Dağlarından yağ sızılır
Ovasından bal süzülür
Zeybekleri tek gezinir
İli güzeldir Aydın’ın…

Tarihi miras bilinir
Yörük Ali ile övünür
Efeler diyarı bilinir
Eli güzeldir Aydın’ın…

Ozan Muharrir’in şehri
Osmancık seğmenler eli
Ülkemin dokuzuncu ili
Adı güzeldir Aydın’ın…

Ekoloji ve tarıma elverişli, bereketli toprakları dolayısıyla “Dağlarından yağ, ovalarından bal akar” deyimi ile anılan Efeler diyarı için ayrıca tarihçi Heredot’un Aydın için söylediği rivayet edilen “Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü” sözü de dillere destandır.
Aydın’da yaşayan her ferdin, sağlıklı bir yaşam ve temiz bir çevre için ilin güzelliklerini koruma ve kollaması dileğiyle…

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