MUHARRİR OLMAK…

Aydın’da son on bir yıldır çalıştığım basın sektöründe Muhabir (gazetelerde, haber ajanslarında çalışan ve haber toplayıp bunlara ulaştıran, haberleri bildiren, yazan kimse, fikir işçisi) olarak hizmet verdim.

Basın yayın ilkeleri doğrultusunda, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün (BYEGM), sarı basın kartını taşıyan fikir işçileri hizmet verdikleri süre içerisinde yıpranma haklarından yaralanabiliyor.

Bundan dokuz yıl önce muhabirliğini yaptığım Aydın Mücadele Gazetesi’ne bu kez 1 Ocak 2017 tarih itibari ile Muharrir olarak hizmetimi sürdürüyorum. Başvuru yaptığım BYEGM sarı basın kartı değişikliğinde ‘yazar’ ibaresi yer alacak. Arapça bir kelime olan Muharrir, Türkçe karşılığı ‘gazete yazarı’ şeklindedir.

Kitaplığımdan sözlüğü indirerek açtığımda Muharrir, bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazanlar olduğu gibi ayrıca gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimsedir diye yazdığını gördüm.

Osmanlıcada yazılışı muharririn, yazar-şair Necip Fazıl’ın ‘muhasebe’ adlı şiirinde,

“Ben artık ne şairim ne fıkra muharriri

Sadece beyni zonk zonk sızlayanlardan biri” şeklinde mısralarında yer vermiştir.

HALK EDEBİYATI

Osmancık Lisesi’nde öğrenci olduğum yıllarda ‘Dil Edebiyat’ bölümünü tamamlamıştım.

Üniversitede fen ağırlıklı tarım eğitimi almama rağmen kompozisyon ve şiire merakım hep devam etti.

Ankara’dan Aydın’a görevli geldiğim ilk günü hatırlıyorum.

Üzerinden 27 yıl geçti.

Aydın ili benim ilk göz ağrım olmuştur.

Aydın için çok şey yazıp duru…