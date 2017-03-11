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GÃ¼Ã§lÃ¼ Ã‡ezik
11 Mart 2017
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Muhalefet Anket SahtekÃ¢rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± AnlatmalÄ±


GÃ¼Ã§lÃ¼ Ã‡ezik
guclucezik@hotmail.com

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketi referanduma sunulduÄŸu gÃ¼nden beri, 16 Nisan yaklaÅŸtÄ±kÃ§a hayÄ±r oranÄ± giderek artÄ±yor.

Ciddi anket firmalarÄ±nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± her yeni ankette, hayÄ±r oranlarÄ±nÄ±n yÃ¼kseldiÄŸi bariz ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ancak, Ã¼lkeye hakim siyasi zihniyetin son hafta tuzaÄŸÄ± konusunda muhalefet ve bÃ¼tÃ¼n hayÄ±r taraftarÄ± kesimler Ã§ok uyanÄ±k olmak zorundadÄ±rlar.

Nedir bu anket tuzaÄŸÄ±?

AÃ§Ä±klayalÄ±m.

Biliyorsunuz medyadaki bÃ¼tÃ¼n bÃ¼yÃ¼k televizyon kanallarÄ± ya havuz medyasÄ±, ya yandaÅŸ, ya da talimat alarak bu talimatlara boyun eÄŸiyor.

Yani medya gÃ¼cÃ¼ “evet” iÃ§in uÄŸraÅŸan, halkÄ± ikna edebilmek iÃ§in her yolu deneyen siyasi kadrolarÄ±n tahakkÃ¼mÃ¼ altÄ±nda.

HalkÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zde 90’Ä± da bu kanallarÄ± izliyor.

Ne yazÄ±k ki medyamÄ±zÄ±n durumu bu.

Ä°ÅŸte bÃ¼tÃ¼n bu bÃ¼yÃ¼k televizyon kanallarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tam bir algÄ± yÃ¶netimi uygulanÄ±yor.

Siz hiÃ§ en bÃ¼yÃ¼k televizyon kanallarÄ±nda hayÄ±r yanlÄ±sÄ± Ã¼nlÃ¼ siyasetÃ§ilerin konuk edildiÄŸini gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z mÃ¼?

Ama bundan daha Ã¶tesi bir tuzak var.

SeÃ§im anketleri yasa ile kÄ±sÄ±tlanmÄ±ÅŸ olduÄŸu halde, bir sÃ¼re Ã¶nce seÃ§im haftasÄ± televizyonda anket yayÄ±nlamanÄ±n cezasÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

MedyayÄ± elinde tutan bir siyasi gÃ¼Ã§, anket yasaklarÄ±nÄ± Ã§iÄŸneyecek olan televizyonlarÄ±n ceza almasÄ±nÄ± neden kaldÄ±rÄ±r?

Neden seÃ§im yasaklarÄ±na uymayacak televizyon kanallarÄ±nÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nleyecek bir uygulamayÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyar?

YanÄ±tÄ± Ã§ok basit.

EÄŸer yandaÅŸ televizyonlar ceza almayacaklarÄ±nÄ± bilirlerse…

SeÃ§imden bir gÃ¼n Ã¶nce ve hattÃ¢ seÃ§im gÃ¼nÃ¼nde “evet”leri yÃ¼ksek gÃ¶nderen sahte seÃ§im anketlerini yayÄ±nlamak iÃ§in birbirleriyle adeta yarÄ±ÅŸmazlar mÄ±?

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“Evet”leri yÃ¼ksek gÃ¶steren bu sahte seÃ§im anketleri, eminim ki seÃ§im gÃ¼nÃ¼ bile bÃ¼tÃ¼n bÃ¼yÃ¼k kanallarda yayÄ±nlanacaktÄ±r…

Yani Ã¶zellikle kararsÄ±z seÃ§men kitleleri Ã¼zerinde tam bir algÄ± operasyonuna giriÅŸileceÄŸine inanÄ±yorum.

Muhalefet ve hayÄ±r iÃ§in uÄŸraÅŸan bÃ¼tÃ¼n demokratik kitle Ã¶rgÃ¼tleri, bu algÄ± operasyonuna karÅŸÄ± tÃ¼m seÃ§menleri uyarmalÄ±dÄ±rlar.

GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kleri, konuÅŸtuklarÄ± tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za bÃ¶yle bir algÄ± operasyonuna aldanmamalarÄ±, doÄŸru bildikleri yÃ¶nde oy kullanmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyarÄ±larda bulunmalÄ±dÄ±rlar.

BÃ¶ylece 90’Ä±ncÄ± dakikada giriÅŸilecek bu algÄ± operasyonu boÅŸa gider.

Ama bu uyarÄ± mutlaka yapÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Yoksa bu gerÃ§ekleri bilmeyen seÃ§menlerimizin Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n, havuz medyasÄ±na aldanma riski vardÄ±r…

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