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Güçlü Çezik
25 Mart 2017
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MUHALEFET 2 ÇAĞRIYI TEKRARLAMALI


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Almanya’nın, Hollanda’nın ülkemize karşı olumsuz tutumu elbette ülkemizin, devletimizin saygınlığı açısından son derece rahatsız edici ve üzücü.

Ama Almanlara ve Hollandalılara kızarken, kendi ülkemizde kendi yöneticilerinin, kendi siyasetçilerimize koyduğu yasa dışı yasaklar ve engellerin, elin Hollandalısından ve Almanından ne farkı kalıyor? Üstelik yurtdışında siyasi partilerin propaganda yasağını emreden kanunu, 2008’de bizzat AKP çıkarmış. Yasa orada kapı gibi duruyor.

Almanya ve Hollanda 2-3 “evet” toplantısını yasakladı diye kıyameti koparan siyasetçilerimiz, kendi ülkemizde ne yapıyorlar? “Hayır” toplantıları yapmak isteyen, halkın oylarıyla seçilmiş milletvekillerini, Eski Meclis Başkanvekillerini, eski devlet adamlarını bile engellemek, broşür dağıtanları engellemek, hiçbir AKP’li belediyenin hayır toplantılarına salon vermemesi, bütün televizyonlarda hayırcılara yasak, sansür ve ambargo konulması pek mi demokratik?

Çünkü biliyorlar ki, evet demeyi düşünen seçmenler gerçekleri öğrenirse, hayır diyenlerin gerekçelerini dinlerse onlar da hayırcılar kervanına katılacaklar. Çünkü bu anayasa değişikliği paketi ülkemizi bir felakete sürükleyebilecek kadar tehlikeli.

Bu yüzden, bence “Hayır” kampanyası yürütmekte olan bütün muhalefet temsilcileri, özellikle de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bence 2 çağrıyı sürekli tekrarlamalı:

  1. Eğer seçmenden evet isteyen siyasetçiler kendilerine güveniyorlarsa, tıpkı tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi istedikleri herhangi bir televizyon kanalında muhalefet temsilcileriyle birlikte canlı yayına çıksınlar ve paketi savunsunlar. Neden muhalefet temsilcileriyle ekrana çıkmaktan köşe bucak kaçıyorlar? Bence ısrarla bu soru sorulmalıdır.
  2. Olağanüstü Hal ortamında referanduma gitmenin demokrasiyle zerre kadar alakası var mı? Israrla bunun yanıtı aranmalıdır. Halkımızın, seçmenlerin ve hayır tercihi için çalışma yapan her kesimin en demokratik, en doğal anayasal hakkı olan, referandumun olmazsa olmazı olan bu çalışmaların neden engellendiği, neden tüm demokratik hakların ayaklar altına alındığı ısrarla sorulmalıdır. Bu yapılan, milli iradeye ve seçmen tercihine en büyük saygısızlıktır. Türk seçmeni, ister ever der, ister hayır der. İsterse evet çalışması yapar, isterse hayır çalışması yapar. Referandum denilen şey, zaten bu değil midir?
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12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yapılan 1982 anayasa referandumunda bile, bugün yaşanan baskı ve engellemelerin pek çoğu yaşanmadı. Gidişatın nereye doğru olduğu buradan da çok net anlaşılabilir. Bu da halkımıza anlaşılır bir dille anlatılmak zorundadır.

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