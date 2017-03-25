MUHALEFET 2 ÇAĞRIYI TEKRARLAMALI

Son Dakika
Almanya’nın, Hollanda’nın ülkemize karşı olumsuz tutumu elbette ülkemizin, devletimizin saygınlığı açısından son derece rahatsız edici ve üzücü.
Ama Almanlara ve Hollandalılara kızarken, kendi ülkemizde kendi yöneticilerinin, kendi siyasetçilerimize koyduğu yasa dışı yasaklar ve engellerin, elin Hollandalısından ve Almanından ne farkı kalıyor? Üstelik yurtdışında siyasi partilerin propaganda yasağını emreden kanunu, 2008’de bizzat AKP çıkarmış. Yasa orada kapı gibi duruyor.
Almanya ve Hollanda 2-3 “evet” toplantısını yasakladı diye kıyameti koparan siyasetçilerimiz, kendi ülkemizde ne yapıyorlar? “Hayır” toplantıları yapmak isteyen, halkın oylarıyla seçilmiş milletvekillerini, Eski Meclis Başkanvekillerini, eski devlet adamlarını bile engellemek, broşür dağıtanları engellemek, hiçbir AKP’li belediyenin hayır toplantılarına salon vermemesi, bütün televizyonlarda hayırcılara yasak, sansür ve ambargo konulması pek mi demokratik?
Çünkü biliyorlar ki, evet demeyi düşünen seçmenler gerçekleri öğrenirse, hayır diyenlerin gerekçelerini dinlerse onlar da hayırcılar kervanına katılacaklar. Çünkü bu anayasa değişikliği paketi ülkemizi bir felakete sürükleyebilecek kadar tehlikeli.
Bu yüzden, bence “Hayır” kampanyası yürütmekte olan bütün muhalefet temsilcileri, özellikle de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bence 2 çağrıyı sürekli tekrarlamalı:
12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yapılan 1982 anayasa referandumunda bile, bugün yaşanan baskı ve engellemelerin pek çoğu yaşanmadı. Gidişatın nereye doğru olduğu buradan da çok net anlaşılabilir. Bu da halkımıza anlaşılır bir dille anlatılmak zorundadır.YAZARIN TÜM YAZILARI
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