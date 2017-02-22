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Güçlü Çezik
22 Şubat 2017
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MÜFLİS POLİTİKAYA HAYIR


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Müflis (iflas etmiş) tüccar eski defterleri karıştırırmış.

Kalkmış, ta 2001’de, yani 16 sene önce  Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde yaşanmış olayları eleştiriyor. O eleştiriler üzerinden “evet” oyu devşirmeye çalışıyor.

O dönemin miting malzemesi olarak seçilmesinin amacı, parlamenter sistemimizde cumhurbaşkanları ile hükümetler arasında çift başlılık olduğu gerekçesine sığınmaya çalışmak…

O beğenmedikleri Cumhurbaşkanı Sezer döneminde bile seçimle işbaşına gelen üniversite rektörleri, bugün OHAL rejiminin sınırsız yetkileri kullanılarak bir Kanun Hükmünde Kararname ile doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanır oldu.

Bilim yuvası ve özgür düşüncenin yaşadığı bir ortam olması gereken üniversiteler, kendi rektörlerini bile seçemiyor artık.

Demokrasiye bak çay demle!

Halkımıza, gençliğimize, gelecek nesillerimize vaadedilen sistem bu mu?

Bu en basit örnek.

2007 yılından beri Cumhurbaşkanlığı sizde, Başbakanlık sizde, tek başına hükümet sizde, Meclis çoğunluğu sizde…

Geçip giden koskoca 10 yıl boyunca devletin bütün kurumları elinize geçti.

İstediğiniz her yasayı çıkarttınız. İstemediğiniz hiçbir yasayı çıkartmadınız.

Halkımıza hizmet etmek için hangi yasayı çıkartmak istediniz de çıkartamadınız? Hangi yetkiyi kullanmak istediniz de kullanamadınız?

Koskoca 10 yılda ülkede ne düzeldi, hangi sorun düzeldi, hangi iş iyiye gitti?

2010 referandumundan beri de ne yüksek yargı kurumları, ne de Anayasa Mahkemesi çıkarttığınız hiçbir kanunu iptal etmedi, geri çevirmedi.

Zaten bağımsız yargı diye birşey de kalmadı. Yargı mensupları sizinle beraber çay toplamaya gitmekten bile çekinmiyor.

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Yargı bağımsızlığı, demokrasi askıda…

Bu halk, 15 yıldır ne istediniz de vermedi?

Peki bunca yıldır ülkede ne düzeldi?

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