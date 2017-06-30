Hangi yolun yolcusuyuz zamanda?
Hangi takvimin mevsiminde ömrümüz?
Hangi gülüşleri gizlemişiz yüreğimize?
Hangi acılar yer etmiş anılarımıza?
Hangi sevdanın eşiğinde buyur etmişiz aşkı?
Hangi mucizeleri tesadüflemiş hayat?…
Hayat işte.
Hangilerle yaşıyoruz ömrümüzü.
Tebessümler gözyaşlarımızı gizliyor, sözlerimiz kalbimizi gözlüyor.
Zaman dedikleri gelip geçerken, sorgulamaya vakit kalmıyor hayatı.
Ömrümüze hiç kala son buluyor nefesimiz…
Seviyorsak eğer ötesi yok, önce kendimizi.
Sorgulayacak zaman da yok hayatı…
Gülüyorsak sebebi var, mutluysak huzur yanı başımızda…
Umut da varsa hele hayata dair, yaşıyoruz demektir…
Yaşıyorsak da “mücadele” vardır payımıza.
Ve “mücadele” de varsa yolumuzda, sabrı göğüsleyip azmi kucaklayacağız demektir…
Bugün gibi tıpkı, yarın gibi yani…