Son Dakika

Son Haberler

logo

Beyhan Erdoğan
17 Mart 2017
Yazarlar

MONTEREAU (MONTRÖ), BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE Mİ, YOKSA EFELER BELEDİYESİ İLE Mİ KARDEŞ ŞEHİR?


Beyhan Erdoğan
beyhanerdogan@mucadele.com.tr

Paris Montereau Belediyesi önünde Türk bayrağının bando eşliğinde göndere çekilme töreni. Mehmet Ali Gülsev-Köksal Şahin-Beyhan Erdoğan-Tahsin Tonay ve eşi-Cihat Erdal ve eşi.

 

İlk Paris’e gidişimde gezdiğim şehirler içerisinde en beğendiğim ve mutlaka Paris olmasa bile banliyölerinden 60km. mesafedeki bir belediyeyi Aydın Belediyesi ile Kardeş şehir, bir okulu da Aydın Lisesi ile kardeş okul yapma arzusunu duymuştum.

Paris Montereau Belediyesi önünde Türk bayrağı göndere çekilip Kardeş Şehir Kutlaması töreni hazırlığı

Bu nedenle Montereau’dan otobüsle geziye çıkmış bir ekip için başvuru yapılınca hemen kabul etmiştim.
Ekip 30 kişi civarındaydı. Başlarında Montereau’da görevli Türkçe öğretmeni Ömer Güngören,Türk Dernekleri Başkanı Mehmet Ali Gülsev (Yalovalı), bu işleri organize eden Kırşehirli Köksal Şahin vardı. Fransız ve Türk çocukları ile birkaç anne babayı, çok iyi tanıdığım öğrencilerin evlerine dağıttım.
Belediye Başkan Yardımcısı ve Türk yöneticilerini de benim evime almıştım. Çarşıya çok yakın ve Adnan Menderes Bulvarı’nda dubleks olan, terası ve çiçeklerle donanmış geniş bir alanı olan evimde misafir ağırlamak bana hiç de zor gelmemişti. Kuşadası’ndaki yazlığımı da onlara ayırmıştım.
Bu konukları velilerimiz öyle güzel ağırlamışlar ve öyle güzel gezdirmişler, öyle değerli hediyelerle uğurlamışlar ki Fransa’ya dönünce fazla uzatmadan hemen Aydın’ı kardeş şehir seçmişler.
Oysa Montrö’de 4 bin civarında Ermeni işçi ailesi, 3 bini aşan Türk işçi ailesi varmış. Fransızlar genel olarak Ermenileri tutarmış. Ama gelen ekip öyle bastırmış ki kardeş şehir olarak Aydın seçilmiş.
Kuşadası, Didim, Karacasu, Pamukkale gezilerini biz yaptırdık. Ama onlar İzmir ve İstanbul’u da kendi imkanları ile gezince ilk seçimleri Türkiye ve Aydın olmuş.
Karşılıklı gidiş gelişler oldu. Nihayet 2000 yılında Kardeş şehir protokolünün imzası için Paris’e gitmemiz gerekti.

Paris Montereau Belediyesi önünde Türk Bayrağı’nın göndere çekildiği anlar

Başkan Hüseyin Aksu nüfus sayımı nedeni ile ve işlerinin yoğunluğunu bahane ederek Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk Başkanlığında, Başkan Vekili Tahsin Tonay, Başkan Yardımcısı Cihat Erdal, Başkan Yardımcısı Ali Aksüt ve Belediye doktoru ile eşleriyle birlikte uçakla Paris’e oradan da Belediyenin otobüsü ile Montrö’ye gittik. Bir hafta çok güzel ağırlandık.
Paris Başkansolosu ve ekibiyle, Turgut Serdaroğlu da tören günü bizimle birlikteydi..
Belediye bahçesinde kardeş şehirler köşesinde bayrakların göndere çekildiği anı ömrüm boyunca unutamam. Fransız, Alman, İngiliz, Portekiz ve Türk bayraklarının milli marş eşliğinde göndere çekilirken töreni izleyen Türk işçilerinin marşımızı söyleyişini, gözyaşlarını hiç unutamam.
Rahmetli Tahsin Tonay’ın, Ali Aksüt’ün, Cihat Erdal’ın yüksek sesle marşımızı söylemeleri ve gözyaşları dökmeleri beni de etkilemiş ve ağlatmıştı..
O gün, o saat, ne duygulu, ne güzel bir gündü. Herkes çok mutluydu. Montrö Belediye Başkanı, aynı zamanda milletvekili idi. İki görevi de yürütüyordu. Özel giysiler içerisinde ve Fransız Bayrağını simgeleyen renkleriyle süslü kordonu boynunda çok mutlu ve çok gururluydu. Bahçeyi dolduran Türk işçileri ve dernek yöneticileriyle de çok samimi diyalog içerisindeydi.
Değerli okuyucular, Türk bayrağı tam 17 yıldır Montrö Belediyesi önünde dalgalanıyor. Bu küçük sanayi şehrinde Türkiye’nin her köşesinden gelmiş, işçiler ve emekliler var. Torunlara karışmış, hacca gitmiş gelmiş insanlarımız var. İkinci, üçüncü nesil insanlarımız var. Zaruretler nedeniyle orayı terkedemiyorlar. Her yaz Aydın’a, Kuşadası’na geliyorlar.
2010’da ben emekli olup Aydın’da bir dershanenin müdürlüğüne geçince bu karşılamaları dershane öğrencileri ile onların anne babalarıyla devam ettirdim. Şimdi hiçbir görevim yok. O dönem sayın Valilerimizden Muharrem Göktayoğlu ile Mustafa Malay’ın yakın ilgilerini gördüm. Fransa’daki Türk Dernekleri yöneticileri ve konukları her yaz geliyorlar ama karşılayan yok. Bu işi Beyhan Erdoğan yalnız olarak götüremez. Orada 17 yıldır dalgalanan Türk bayrağı indirilir yerine Ermeni bayrağı çekilir diye endişe ediyor ve üzülüyorum.

Paris Montereau Belediyesi yönetimi ile şeref köşesinde çekim (20-24 Ekim 2000). Mustafa Selçuk-Köksal Şahin-Tahsin Tonay ve eşi

Bu görevi Mesut Özakcan Başkanlığındaki Efeler Belediyesi mi üstlenir, yoksa Özlem Çerçioğlu Başkanlığı’ndaki Büyükşehir Belediyesi mi üstlenir sorusunu çözüme kavuşturmak için yaptığım çalışmalardan bir sonuç alamadığımdan bu yazıyı yazma ihtiyacı duydum.
Sayın ilgililere ve yöneticilerimize duyurulur.

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Beyhan Erdoğan

    MONTEREAU (MONTRÖ), BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE Mİ, YOKSA EFELER BELEDİYESİ İLE Mİ KARDEŞ ŞEHİR?

    17 Mart 2017 Yazarlar

    Paris Montereau Belediyesi önünde Türk bayrağının bando eşliğinde göndere çekilme töreni. Mehmet Ali Gülsev-Köksal Şahin-Beyhan Erdoğan-Tahsin Tonay ve eşi-Cihat Erdal ve eşi.   İlk Paris'e gidişimde gezdiğim şehirler içerisinde en beğendiğim ve mutlaka Paris olmasa bile banliyölerinden 60km. mesafedeki bir belediyeyi Aydın Belediyesi ile Kardeş şehir, bir okulu da Aydın Lisesi ile kardeş okul yapma arzusunu duymuştum. Paris Montereau Belediyesi önünde Türk bayrağı göndere çekilip Kardeş Şehir Kutlaması töreni hazırlığı ...

  • Güçlü Çezik

    ÇANAKKALE ve ATATÜRK

    17 Mart 2017 Yazarlar

    18 Mart 1915, Çanakkale'de dünyanın en büyük donanmalarına karşı tarihte eşi görülmemiş bir destan yazdığımız tarihtir. Bu yıl, bu büyük zaferin 102'nci yıldönümünü kutluyoruz. Bugün bir vatanımız varsa, gönderde dalgalanan ay yıldızlı al bayrağımızın altında özgürce yaşıyorsak, ezanlarımız yankılanıyorsa minarelerden, bütün bunları başta Çanakkale Zaferi ve sonrasında Kurtuluş Savaşı'ndaki zaferlerimiz için canlarını veren şehitlerimize ve kahramanlarımıza borçluyuz. O şehitlerimiz ve o kahramanlarımız olmasaydı, bugün düşman çizmeler...

  • Şükrü Turan Ergün

    NEPOTİZM’İN İÇ YÜZÜ: TORPİL VE REFERANS AYRIMI

    16 Mart 2017 Yazarlar

    Değerli Mücadele Okurları, sizlere bu yazımda nepotizmin iç yüzünden ve dolayısıyla torpil ve referans ayrımından bahsetmek istiyorum. Nepotizm, adam kayırmacılık anlamına gelmektedir. Nitekim Türk Dil Kurumu Nepotizmi; akraba ve yakın arkadaşları kayırma olarak tanımlamakta. Bu kayırmacılık anlayışı günümüzde iş yaşamında, ikili ilişkilerde direkt olarak göze çarpmaktadır. Nepotizm içgüdüsel bir davranıştır. Elbette herkes kendine yakın olan kişi ile çalışmak ister. Fakat burada sormamız gereken soru şudur? Varsayalım ki tanıdığımız bir kişi...

  • Hüseyin Çetinkaya

    ZEYTİN İŞLETMELERİ’NDE KARASU…

    16 Mart 2017 Yazarlar

    Ülkemizde dane zeytinin zeytinyağına dönüştürülmesi esnasında açığa çıkan atıklardan birisi karasu ve diğeri de pirinadır. Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen pirina, zeytinyağı fabrikalarının bir artığı olup, kükürt içermeyen alternatif yakıtlar olarak değerlendirilirken, diğer atık madde olan karasu, geçmişten bu yana doğaya doğrudan deşarj edilmekle birlikte son yıllarda bu deşarjın çeşitli nedenlerle artması çevre kirliliği anlamında sorun teşkil etmektedir. Hiçbir işlem yapılmadan çevreye deşarj edile...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı bilim cenaze dans akademisi darp esrar eğlenceli fizik akademisi haluk alıcık iskender yönden jimnastik kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlık akademisi minik tales matematik akademisi neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz step tamer bacaksız toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yaratıcı drama yaratıcı yazarlık yaşar pektaşoğlu çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE