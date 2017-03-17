MONTEREAU (MONTRÖ), BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE Mİ, YOKSA EFELER BELEDİYESİ İLE Mİ KARDEŞ ŞEHİR?

İlk Paris’e gidişimde gezdiğim şehirler içerisinde en beğendiğim ve mutlaka Paris olmasa bile banliyölerinden 60km. mesafedeki bir belediyeyi Aydın Belediyesi ile Kardeş şehir, bir okulu da Aydın Lisesi ile kardeş okul yapma arzusunu duymuştum.

Bu nedenle Montereau’dan otobüsle geziye çıkmış bir ekip için başvuru yapılınca hemen kabul etmiştim.

Ekip 30 kişi civarındaydı. Başlarında Montereau’da görevli Türkçe öğretmeni Ömer Güngören,Türk Dernekleri Başkanı Mehmet Ali Gülsev (Yalovalı), bu işleri organize eden Kırşehirli Köksal Şahin vardı. Fransız ve Türk çocukları ile birkaç anne babayı, çok iyi tanıdığım öğrencilerin evlerine dağıttım.

Belediye Başkan Yardımcısı ve Türk yöneticilerini de benim evime almıştım. Çarşıya çok yakın ve Adnan Menderes Bulvarı’nda dubleks olan, terası ve çiçeklerle donanmış geniş bir alanı olan evimde misafir ağırlamak bana hiç de zor gelmemişti. Kuşadası’ndaki yazlığımı da onlara ayırmıştım.

Bu konukları velilerimiz öyle güzel ağırlamışlar ve öyle güzel gezdirmişler, öyle değerli hediyelerle uğurlamışlar ki Fransa’ya dönünce fazla uzatmadan hemen Aydın’ı kardeş şehir seçmişler.

Oysa Montrö’de 4 bin civarında Ermeni işçi ailesi, 3 bini aşan Türk işçi ailesi varmış. Fransızlar genel olarak Ermenileri tutarmış. Ama gelen ekip öyle bastırmış ki kardeş şehir olarak Aydın seçilmiş.

Kuşadası, Didim, Karacasu, Pamukkale gezilerini biz yaptırdık. Ama onlar İzmir ve İstanbul’u da kendi imkanları ile gezince ilk seçimleri Türkiye ve Aydın olmuş.

Karşılıklı gidiş gelişler oldu. Nihayet 2000 yılında Kardeş şehir protokolünün imzası için Paris’e gitmemiz gerekti.

Başkan Hüseyin Aksu nüfus sayımı nedeni ile ve işlerinin yoğunluğunu bahane ederek Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk Başkanlığında, Başkan Vekili Tahsin Tonay, Başkan Yardımcısı Cihat Erdal, Başkan Yardımcısı Ali Aksüt ve Belediye doktoru ile eşleriyle birlikte uçakla Paris’e oradan da Belediyenin otobüsü ile Montrö’ye gittik. Bir hafta çok güzel ağırlandık.

Paris Başkansolosu ve ekibiyle, Turgut Serdaroğlu da tören günü bizimle birlikteydi..

Belediye bahçesinde kardeş şehirler köşesinde bayrakların göndere çekildiği anı ömrüm boyunca unutamam. Fransız, Alman, İngiliz, Portekiz ve Türk bayraklarının milli marş eşliğinde göndere çekilirken töreni izleyen Türk işçilerinin marşımızı söyleyişini, gözyaşlarını hiç unutamam.

Rahmetli Tahsin Tonay’ın, Ali Aksüt’ün, Cihat Erdal’ın yüksek sesle marşımızı söylemeleri ve gözyaşları dökmeleri beni de etkilemiş ve ağlatmıştı..

O gün, o saat, ne duygulu, ne güzel bir gündü. Herkes çok mutluydu. Montrö Belediye Başkanı, aynı zamanda milletvekili idi. İki görevi de yürütüyordu. Özel giysiler içerisinde ve Fransız Bayrağını simgeleyen renkleriyle süslü kordonu boynunda çok mutlu ve çok gururluydu. Bahçeyi dolduran Türk işçileri ve dernek yöneticileriyle de çok samimi diyalog içerisindeydi.

Değerli okuyucular, Türk bayrağı tam 17 yıldır Montrö Belediyesi önünde dalgalanıyor. Bu küçük sanayi şehrinde Türkiye’nin her köşesinden gelmiş, işçiler ve emekliler var. Torunlara karışmış, hacca gitmiş gelmiş insanlarımız var. İkinci, üçüncü nesil insanlarımız var. Zaruretler nedeniyle orayı terkedemiyorlar. Her yaz Aydın’a, Kuşadası’na geliyorlar.

2010’da ben emekli olup Aydın’da bir dershanenin müdürlüğüne geçince bu karşılamaları dershane öğrencileri ile onların anne babalarıyla devam ettirdim. Şimdi hiçbir görevim yok. O dönem sayın Valilerimizden Muharrem Göktayoğlu ile Mustafa Malay’ın yakın ilgilerini gördüm. Fransa’daki Türk Dernekleri yöneticileri ve konukları her yaz geliyorlar ama karşılayan yok. Bu işi Beyhan Erdoğan yalnız olarak götüremez. Orada 17 yıldır dalgalanan Türk bayrağı indirilir yerine Ermeni bayrağı çekilir diye endişe ediyor ve üzülüyorum.

Bu görevi Mesut Özakcan Başkanlığındaki Efeler Belediyesi mi üstlenir, yoksa Özlem Çerçioğlu Başkanlığı’ndaki Büyükşehir Belediyesi mi üstlenir sorusunu çözüme kavuşturmak için yaptığım çalışmalardan bir sonuç alamadığımdan bu yazıyı yazma ihtiyacı duydum.

Sayın ilgililere ve yöneticilerimize duyurulur.