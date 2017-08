Sevmediğin birine, seviyormuş gibi yapabilirsin…Annen ağlar karşında, güçlü görünüp, üzülmüyormuş gibi yapabilirsin, daha da üzülsün istemezsin…Kardeşin küserse eğer, aramaz, düşünsen de her an düşünmezmiş gibi yapabilirsin…Tüm Dünya ters gelse de sana, değiştirmek için çabalayıp aslında hiç takmıyormuş gibi yapabilirsin…En sevdiğin cilve yaparken, laf sokar, hor görüyor gibi yapabilirsin…Çocuğunun canı yanmışsa, sarılırsın, sarmalarsın ama için kanarken kanayan yaraya kanamamış muamelesi yapabilirsin…Ölür canının canı, ölmemiş gibi yapabilirsin…Deprem olur, sarsılır Dünya, beşik sallanmış diyebilirsin…Kalbin kırılır, acır için, taş kesilebilirsin…Duvarlar dilsiz olur, dinliyorlarmış gibi gülebilirsin…Zifiri karanlıktır her yer, güneşlenebilirsin…Doğar ölü canlar, doğmadılar diyebilirsin…Dostlar düşman görünür, yine de dost diyebilirsin…Kuytuya zirve, zirveye dip diyebilirsin…Eğriye, doğru…Doğruya, eğri diyebilirsin…Hacıya Hoca…Altına Mekke diyebilirsin…Her şeyi yapabilirsin de dostum…’ı seviyormuş gibi yapamazsın…