MEVSİMLİK SEBZE, MEYVE TÜKETMEK…

Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Mahmut Nedim Barış, mevsimlik meyve ve sebze tüketiminin halk sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.

Mevsimlik meyve ve sebze tüketiminin önemine değinen Barış, kış mevsiminde havaların soğuması ile birlikte bu mevsim de en sık görülen hastalık grip kendini göstermeye başladığını, sağlık uzmanlarınca da bu dönemde grip hastalığının ilacı olarak ön görülen portakal, mandalina, greyfurt ve limon meyvesinin önerildiğini ifade etti.

Aydın’ın tarım ürünleri yelpazesinin geniş olduğunu kaydeden Barış, “Mevsimlik meyve ve sebze tüketilmelidir. Kış aylarını yaşadığımız bu günlerde havaların soğuk olması nedeni ile daha çok toprağın altında büyüyen pancar, turp, havuç, kereviz gibi sebzeler yetişir. Bununla beraber toprağın üstünde yetişen ıspanak, pırasa ve lahana soğuk hava koşullarına dayanıklı sebzelerdir. Mevsimlik kış sebze türleri tüketildiği kadar kış meyve çeşitlerinden, mandalina, portakal, limon, muz, kivi, kestane ve yer elması da tüketilmelidir” dedi.

Mevsimine göre meyve ve sebze tüketiminin halk sağlığı yönünden önemli olduğu kadar üretici çiftçiye de ekonomik yönde katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

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ÜRETİMİ YAPILAN SEBZE VE MEYVELER NE DERECE MEVSİMLİK?

Ülkemizde özellikle Akdeniz ve Ege sahil bölgelerinde örtü altı dediğimiz seracılık oldukça gelişmiş durumdadır.

Yılın 12 ayında üretimin yapıldığı domates, salatalık, biber, patlıcan vb… ürünler hakkında mevsimlik bitkiler demek ne kadar doğru olur tartışılır.Günümüzde Ayşe teyze tohumlarının terk edildiği, ileri teknoloji ürünü olan hibrit tohumlar ile örtü altı alanlarda topraksız tarımın yapıldığı, kimyasal ilaç ve kimyasal bitki geliştirici ve düzenleyici besin gübrelerin kullanımına izin verildiği bir ortamda yetiştirilen ürünler ne derece halk sağlığı açısından yararlı olur bu da tartışma konusudur.

Sebze ve meyve bolluğunun yaşandığı semt pazarlarında, her şeye rağmen toplum olarak, üretici çiftçinin el emeği ve alın teri ile ürettiği mevsimlik ürünleri tüketmek dileğiyle…