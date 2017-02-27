MEVSİMLERDEN BAHAR

Bahar huzuru müjdeler.

Mart’ın gelişi de baharı…

Her mevsimin ayrı bir güzelliği var elbet ama bahar geldi miydi huzur da gelir.

Mesala ben mevsimlerden en çok baharı severim.

Çünkü tarifi yok o mutluluğun.

Çiçekler o zaman dile gelir.

O zaman gülümser güneş gökyüzüne.

Gökyüzü de parıltılıysa yemyeşil güzelliklere uzanıverir.

Papatya, laleler, gelincikler, saymakla biter mi hiç bu güzelliğin öyküsü?…

Ne yakıcı sıcağı yazın, ne de dondurucu soğuğu kışın…

En güzeli Bahar ayı…

Huzuru koklamak gibisi var mı hem?…

Yaşadığını anlıyor insan.

Hele ki çiçeklerle buluştuğu vakit çayırlarda…

O halde iyi ki geldin Bahar.

Mevsimlerin en güzeli sefalar getirdin…