MEVSİMLERDEN BAHAR

Bahar huzuru müjdeler.
Mart’ın gelişi de baharı…
Her mevsimin ayrı bir güzelliği var elbet ama bahar geldi miydi huzur da gelir.
Mesala ben mevsimlerden en çok baharı severim.
Çünkü tarifi yok o mutluluğun.
Çiçekler o zaman dile gelir.
O zaman gülümser güneş gökyüzüne.
Gökyüzü de parıltılıysa yemyeşil güzelliklere uzanıverir.
Papatya, laleler, gelincikler, saymakla biter mi hiç bu güzelliğin öyküsü?…
Ne yakıcı sıcağı yazın, ne de dondurucu soğuğu kışın…
En güzeli Bahar ayı…
Huzuru koklamak gibisi var mı hem?…
Yaşadığını anlıyor insan.
Hele ki çiçeklerle buluştuğu vakit çayırlarda…
O halde iyi ki geldin Bahar.
Mevsimlerin en güzeli sefalar getirdin…
Bahar huzuru müjdeler.
Mart’ın gelişi de baharı…
Her mevsimin ayrı bir güzelliği var elbet ama bahar geldi miydi huzur da gelir.
Mesala ben mevsimlerden en çok baharı severim.
Çünkü tarifi yok o mutluluğun.
Çiçekler o zaman dile gelir.
O zaman gülümser güneş gökyüzüne.
Gökyüzü de parıltılıysa yemyeşil güzelliklere uzanıverir.
Papatya, laleler, gelincikler, saymakla biter mi hiç bu güzelliğin öyküsü?…
Ne yakıcı sıcağı yazın, ne de dondurucu soğuğu kışın…
En güzeli Bahar ayı…
Huzuru koklamak gibisi var mı hem?…
Yaşadığını anlıyor insa...
Genel anlamda bakıldığında nakit sorunlarının yaşanması durumunda, kredi çekmek istiyorum diyenler için acil olarak para bulabilmenin birçok yöntemleri vardır. Bunların içinde ilk akla gelen bankalardan kredi almak gelir.
Bankalar, müşterilerinin ve müşterileri olmayan kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çeşitli türlerde ve farklı ödeme seçeneklerine sahip krediler sunmaktadır. Konut kredileri, ihtiyaç kredileri, taşıt kredileri, eğitim kredileri, tüketici kredileri ve diğer krediler ayrı ayrı ödeme türlerine sahip olmakla birli...
Aydın'da kışın çok kısa sürdüğü malum.
Diğer pek çok il ile karşılaştırıldığı zaman, ilimizde kış soğukları pek kısa sürüyor.
Nitekim, Daha Şubat bitmeden, gazetelerde yine ağaçların çiçek açtığına dair haberler çıkmaya başladı.
İlk cemre düşünce, havalar biraz yumuşayınca, bazı ağaç türleri yine erkenden çiçek açtılar.
Elbette şimdilik yalancı bahara aldanmış olabilirler.
Ne de olsa Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır...
Ama sonuçta ağaçların çiçek açması, her zaman baharın ilk müjdesidir.
Hiç şüphesiz, çiçek açan ...
Türkiye haftalardır, aylardır referandum tartışmalarıyla yatıp kalkarken, Dünya bambaşka bir haberi konuşuyor.
Dünyada gündemin 1 numarasına tırmanan ve büyük bir heyecan yaratan yeni bir keşif 3 gündür konuşuluyor.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Güneş sisteminin dışında, bir başka yıldızın yörüngesinde Dünya benzeri 7 gezegen keşfettiklerini duyurdu.
Düşünebiliyor musunuz? Elin bilim insanları yaklaşık olarak ta 40 Işık Yılı, yani 380 Milyar Km. uzaklıkta, aslında en güçlü teleskopla bile hiç görülemeyen, çünkü yörüngesind...