Mevsimler ÅžaÅŸtÄ±

Son Dakika
MayÄ±s ayÄ± bitmek Ã¼zere.
Haziran’a sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kaldÄ±.
Ama havalar bir tÃ¼rlÃ¼ Ä±sÄ±nmadÄ±.
Normalde MayÄ±s ayÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± bahar, yarÄ±sÄ± yaz gibi geÃ§erdi.
Ama Haziran’a yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸu gÃ¼nlerde havalar tam Ä±sÄ±nÄ±r gibi oluyor ama gene serinliyor.
GÃ¼ndÃ¼z bir nebze sÄ±cak olsa da, akÅŸamlarÄ± serin, hatta soÄŸuk oluyor.
OrmanlarÄ± yaktÄ±kÃ§a, her yere beton yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ± doldurdukÃ§a, iklim de deÄŸiÅŸiyor.
Ä°nsanoÄŸlu doÄŸayÄ± mahvettikÃ§e, kÃ¼resel Ä±sÄ±nmanÄ±n etkileri de daha fazla hissediliyor.
Ãœstelik bu gidiÅŸatÄ± dÃ¼zeltmek iÃ§in insanlÄ±k hiÃ§bir kÃ¶klÃ¼ Ã¶nlem alÄ±yor gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.
Ä°nsanoÄŸlu, adeta kendi sonuna ve kÄ±yametine gÃ¶z gÃ¶re gÃ¶re koÅŸarcasÄ±na ilerliyor.
Her yer inÅŸaat, her yer beton, her yer sanayi atÄ±ÄŸÄ±, her yer zehir, her yer kimyasal…
TÃ¼m insanlÄ±k, inanÄ±lmaz bir akÄ±l tutulmasÄ± iÃ§inde sanki.
AkÄ±l alÄ±r gibi deÄŸil…YAZARIN TÃœM YAZILARI
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