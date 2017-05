Mevsimler ÅžaÅŸtÄ±

Mevsimler Şaştı

Mayıs ayı bitmek üzere.

Haziran’a sayılı günler kaldı.

Ama havalar bir türlü ısınmadı.

Normalde Mayıs ayının yarısı bahar, yarısı yaz gibi geçerdi.

Ama Haziran’a yaklaştığımız şu günlerde havalar tam ısınır gibi oluyor ama gene serinliyor.

Gündüz bir nebze sıcak olsa da, akşamları serin, hatta soğuk oluyor.

Ormanları yaktıkça, her yere beton yığınlarını doldurdukça, iklim de değişiyor.

İnsanoğlu doğayı mahvettikçe, küresel ısınmanın etkileri de daha fazla hissediliyor.

Üstelik bu gidişatı düzeltmek için insanlık hiçbir köklü önlem alıyor gibi görünmüyor.

İnsanoğlu, adeta kendi sonuna ve kıyametine göz göre göre koşarcasına ilerliyor.

Her yer inşaat, her yer beton, her yer sanayi atığı, her yer zehir, her yer kimyasal…

Tüm insanlık, inanılmaz bir akıl tutulması içinde sanki.

Akıl alır gibi değil…