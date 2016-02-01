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GÃ¼ner Dokuyucu
25 MayÄ±s 2017
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Mevsimler ÅžaÅŸtÄ±


GÃ¼ner Dokuyucu
gunerdokuyucu@mucadele.com.tr

MayÄ±s ayÄ± bitmek Ã¼zere.

Haziran’a sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kaldÄ±.

Ama havalar bir tÃ¼rlÃ¼ Ä±sÄ±nmadÄ±.

Normalde MayÄ±s ayÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± bahar, yarÄ±sÄ± yaz gibi geÃ§erdi.

Ama Haziran’a yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸu gÃ¼nlerde havalar tam Ä±sÄ±nÄ±r gibi oluyor ama gene serinliyor.

GÃ¼ndÃ¼z bir nebze sÄ±cak olsa da, akÅŸamlarÄ± serin, hatta soÄŸuk oluyor.

OrmanlarÄ± yaktÄ±kÃ§a, her yere beton yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ± doldurdukÃ§a, iklim de deÄŸiÅŸiyor.

Ä°nsanoÄŸlu doÄŸayÄ± mahvettikÃ§e, kÃ¼resel Ä±sÄ±nmanÄ±n etkileri de daha fazla hissediliyor.

Ãœstelik bu gidiÅŸatÄ± dÃ¼zeltmek iÃ§in insanlÄ±k hiÃ§bir kÃ¶klÃ¼ Ã¶nlem alÄ±yor gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.

Ä°nsanoÄŸlu, adeta kendi sonuna ve kÄ±yametine gÃ¶z gÃ¶re gÃ¶re koÅŸarcasÄ±na ilerliyor.

Her yer inÅŸaat, her yer beton, her yer sanayi atÄ±ÄŸÄ±, her yer zehir, her yer kimyasal…

TÃ¼m insanlÄ±k, inanÄ±lmaz bir akÄ±l tutulmasÄ± iÃ§inde sanki.

AkÄ±l alÄ±r gibi deÄŸil…

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  GenÃ§lik HaftasÄ±...
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Mustafa Ã‡ezik
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