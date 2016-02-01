Mevsimler ÅžaÅŸtÄ±

25 MayÄ±s 2017 Yazarlar

MayÄ±s ayÄ± bitmek Ã¼zere. Haziran'a sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kaldÄ±. Ama havalar bir tÃ¼rlÃ¼ Ä±sÄ±nmadÄ±. Normalde MayÄ±s ayÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± bahar, yarÄ±sÄ± yaz gibi geÃ§erdi. Ama Haziran'a yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸu gÃ¼nlerde havalar tam Ä±sÄ±nÄ±r gibi oluyor ama gene serinliyor. GÃ¼ndÃ¼z bir nebze sÄ±cak olsa da, akÅŸamlarÄ± serin, hatta soÄŸuk oluyor. OrmanlarÄ± yaktÄ±kÃ§a, her yere beton yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ± doldurdukÃ§a, iklim de deÄŸiÅŸiyor. Ä°nsanoÄŸlu doÄŸayÄ± mahvettikÃ§e, kÃ¼resel Ä±sÄ±nmanÄ±n etkileri de daha fazla hissediliyor. Ãœstelik bu gidiÅŸatÄ± dÃ¼zeltmek iÃ§in insanlÄ±k hiÃ§bir k...