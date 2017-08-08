MESLEK EDİNME..

Meslek ya da meslek edinme dendiğinde insanın yaşamını sürdürebilmek için yaptığı ve genellikle yoğun bir eğitim, çalışmayı gerektiren sürecin sonunda kişilerin kazandığı unvan olarak tanımlanabilir.

AYDIN’DA EV HANIMLARI MESLEK EDİNİYOR

Aydın’ın Efeler ilçesinde düzenlenen “Pasta yapımı ile Pazar Filesi” kursunu tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Efeler Belediyesi Fatih Mahalle Muhtarlığı, Halk Eğitim Merkezi ve Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) işbirliğinde 20 kursiyerin katılımı ile düzenlenen kursun tamamlandığını belirten Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, “Efeler Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi öğretmenlerinin talebe göre farklı meslek dallarında usta öğretici olarak görev aldığı kurslarda İŞKUR tarafında günlük 25 TL ücret ödeniyor. Meslek edindirme kurslarına katılan özellikle ev hanımları hem para kazanıyor hem de meslek öğreniyorlar” diye konuştu.

Fatih Kapalı Pazar Alanı içerisinde Efeler Belediyesi’ne ait Kültür ve Sanat Evi’nde kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarının sürdüğü ve yeni kayıtların devam ettiği belirtildi.

Usta öğreticiler eşliğinde yeni meslek edinen tüm kursiyerlerin meslek edindikleri alanlarda iş imkanlarının sağlanması dileğiyle…