Son Dakika

Son Haberler

logo

Güner Dokuyucu
25 Mart 2017
Yazarlar

Mennuniyetsiz Hastalar


Güner Dokuyucu
gunerdokuyucu@mucadele.com.tr

Son zamanlarda eş dost ve tanıdıkların hastenelerimizde yaşadıkları olumsuz deneyimleri sıkça duyar oldum.

Sanki hastaneye gidip de bekledikleri muayene hizmetini alamayanların sayısı artıyor gibi, yoksa bana mı öyle geliyor emin değilim.

Ama kendisi ya da çocuğu için hastaneye gidip de, performans sistemi yüzünden çok kısa bir muayene süresi sonunda bir tedaviye başlayan, ama tedaviden olumlu sonuç alamayan, sonra başka hastaneye gidip başka bir teşhis konulan ve önceki teşhis ve tedavinin kuşkulu hale geldiği durumları etrafımızdan çokça duyar olduk.

Bir ülkede sağlık sistemi için en önemli hedef, hastaneye gelen hastayı en iyi şekilde ayrıntılı bir şekilde muayene edip, en uygun tedaviyi bulmak değil midir? Gerekirse 2-3 doktorun hastaya zaman ayırmasını sağlamak, sağlık sisteminin görevi değil midir?

Doktorları bu tedavi olanağından mahrum bırakan bir sağlık sisteminden hastaların memnun kalkması mümkün mü?

Ayrıca sağlık katkı paylarında günden güne yaşanan artış da cabası.

Ne kadar modern hastane binaları yapılırsa yapılsın, ne kadar modern cihazlar alınırsa alınsın, doktorlara teşhis, muayene ve tetkikler için yeterince zaman verilmezse, doktorlarımız günde 100 küsur hastaya bakmak zorunda kalıyorsa, ne kadar verimli olabilirler? Teşhisi zor hastalıklar ve sağlık sorunları karşısında ne kadar başarılı olabilirler?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  AYDIN'DAKİ ‘ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ’ SERGİSİ
YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Güner Dokuyucu

    Mennuniyetsiz Hastalar

    25 Mart 2017 Yazarlar

    Son zamanlarda eş dost ve tanıdıkların hastenelerimizde yaşadıkları olumsuz deneyimleri sıkça duyar oldum. Sanki hastaneye gidip de bekledikleri muayene hizmetini alamayanların sayısı artıyor gibi, yoksa bana mı öyle geliyor emin değilim. Ama kendisi ya da çocuğu için hastaneye gidip de, performans sistemi yüzünden çok kısa bir muayene süresi sonunda bir tedaviye başlayan, ama tedaviden olumlu sonuç alamayan, sonra başka hastaneye gidip başka bir teşhis konulan ve önceki teşhis ve tedavinin kuşkulu hale geldiği durumları etrafımızdan çokç...

  • Güçlü Çezik

    MUHALEFET 2 ÇAĞRIYI TEKRARLAMALI

    25 Mart 2017 Yazarlar

    Almanya'nın, Hollanda'nın ülkemize karşı olumsuz tutumu elbette ülkemizin, devletimizin saygınlığı açısından son derece rahatsız edici ve üzücü. Ama Almanlara ve Hollandalılara kızarken, kendi ülkemizde kendi yöneticilerinin, kendi siyasetçilerimize koyduğu yasa dışı yasaklar ve engellerin, elin Hollandalısından ve Almanından ne farkı kalıyor? Üstelik yurtdışında siyasi partilerin propaganda yasağını emreden kanunu, 2008'de bizzat AKP çıkarmış. Yasa orada kapı gibi duruyor. Almanya ve Hollanda 2-3 "evet" toplantısını yasakladı diye kıyame...

  • Güçlü Çezik

    Atatürk “Tek Adam” Değil “Çok Adam”dı

    24 Mart 2017 Yazarlar

    İlk kez buna benzer bir sözü Nihat Genç'ten duydum sanırım. Ve adeta zihnime çivi gibi çakıldı! O kadar mükemmel bir tanım ki! Hem mecaz var içinde, hem de gümbür gümbür bir gerçek. Tek kelimelik fark sayesinde, iki değil, en az 3 anlam içeren bir söze dönüşüyor "Çok Adam" tanımı... 16 Nisan'da evet demeyi düşünen, ya da ülkenin tüm yetkilere sahip bir siyasi kadroya rağmen ne hallere düştüğünü görmesine rağmen, hâlâ sanki bu ülkede yaşamıyormuş ya da olan bitenlerin farkında değilmiş gibi "Kararsız" kalabilen seçmenlerimiz, Atat...

  • Abdülkadir Güler

    M. KEMAL YILMAZ VE BİR ŞİİRİ

    24 Mart 2017 Yazarlar

    Eski Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz bir kültür adamı idi. Yurdunu milletini çok seviyordu. Aydın'ın sesini, adını tüm Anadolu’ya taşıyordu. Zaman zaman ta Ankara’dan beni telefonla arıyordu. İlk sözünde “Günaydın Kadir" dedikten sonra “şairler erken kalkar" diyordu. Sabahın saat 07‘lerinde… Ben hiçbir zaman O'na rahatsız olmadığımı ifade etmeye çalışıyordum. Bu günler gerilerde kaldı. M. Kemal Yılmaz’ın sesine inanın hasret kaldım. Arşivimde Mustafa Kemal Yılmaz’ın birçok mektupları vardı. Bunların hepsi de el yazısı ve mavi kalemle yazılm...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı bilim cenaze dans akademisi darp esrar eğlenceli fizik akademisi haluk alıcık iskender yönden jimnastik kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlık akademisi minik tales matematik akademisi neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz step tamer bacaksız toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yaratıcı drama yaratıcı yazarlık yaşar pektaşoğlu çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE