Mennuniyetsiz Hastalar

Son zamanlarda eş dost ve tanıdıkların hastenelerimizde yaşadıkları olumsuz deneyimleri sıkça duyar oldum.

Sanki hastaneye gidip de bekledikleri muayene hizmetini alamayanların sayısı artıyor gibi, yoksa bana mı öyle geliyor emin değilim.

Ama kendisi ya da çocuğu için hastaneye gidip de, performans sistemi yüzünden çok kısa bir muayene süresi sonunda bir tedaviye başlayan, ama tedaviden olumlu sonuç alamayan, sonra başka hastaneye gidip başka bir teşhis konulan ve önceki teşhis ve tedavinin kuşkulu hale geldiği durumları etrafımızdan çokça duyar olduk.

Bir ülkede sağlık sistemi için en önemli hedef, hastaneye gelen hastayı en iyi şekilde ayrıntılı bir şekilde muayene edip, en uygun tedaviyi bulmak değil midir? Gerekirse 2-3 doktorun hastaya zaman ayırmasını sağlamak, sağlık sisteminin görevi değil midir?

Doktorları bu tedavi olanağından mahrum bırakan bir sağlık sisteminden hastaların memnun kalkması mümkün mü?

Ayrıca sağlık katkı paylarında günden güne yaşanan artış da cabası.

Ne kadar modern hastane binaları yapılırsa yapılsın, ne kadar modern cihazlar alınırsa alınsın, doktorlara teşhis, muayene ve tetkikler için yeterince zaman verilmezse, doktorlarımız günde 100 küsur hastaya bakmak zorunda kalıyorsa, ne kadar verimli olabilirler? Teşhisi zor hastalıklar ve sağlık sorunları karşısında ne kadar başarılı olabilirler?