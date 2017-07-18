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ÅžÃ¼krÃ¼ Turan ErgÃ¼n
18 Temmuz 2017
Yazarlar

â€˜Maymunlar Cehennemi SavaÅŸâ€™


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ÅžÃ¼krÃ¼ Turan ErgÃ¼n
bilgi@marinevo.com
DeÄŸerli MÃ¼cadele OkurlarÄ± sizlere bu yazÄ±mda az Ã¶nce izlediÄŸim ve etkilendiÄŸim bir filmden bahsetmek istiyorum: â€˜Maymunlar Cehennemi SavaÅŸâ€™.

Daha Ã¶nce diÄŸer serilerini izlemediÄŸim bir filmdi bu.
Genelde bu tarz filmler ilgimi Ã§ekmezdi hiÃ§ ama saat 19:00â€™da izleyebileceÄŸimiz bir film olunca onu seÃ§tik mecburen.
Ben, SÃ¶zlÃ¼m Duygu, KardeÅŸim NazlÄ± ve KayÄ±nbiraderim Furkan ile gittik izlemeye.

Film ilk baÅŸlayÄ±nca Ã§ok da etkilenmedim ama iÃ§erisindeki toplumsal mesajlarÄ± gÃ¶rÃ¼nce keyif aldÄ±m ve merakla sonunu bekledim.
Filmin Ã¶zetini paylaÅŸmak ve deÄŸerlendirmek asÄ±l amacÄ±m deÄŸil ama maymun bazÄ±nda titizlikle iÅŸlenen hayvanlardaki iÃ§gÃ¼dÃ¼sel davranÄ±ÅŸlarÄ±n nasÄ±l insanlarla benzeÅŸtiÄŸini, onlarÄ±n da en az insanlar kadar nasÄ±l duyarlÄ± olduklarÄ±nÄ±; azmi, sabrÄ±, fedakarlÄ±ÄŸÄ±, mÃ¼cadeleyi okuyorsunuz bu filmde.
Ve filmi Ã§ok daha dikkatli irdelediÄŸinizde de; Ä±rkÃ§Ä± bir yaklaÅŸÄ±mÄ±n, insanlarÄ±n birbirleriyle Ã§ekiÅŸmelerinin sonucunda doÄŸanÄ±n buna nasÄ±l cevap verdiÄŸini gÃ¶rÃ¼yorsunuz.
Hele bir sempatik maymun var ki minik ve â€˜KÃ¶tÃ¼ Maymunâ€™ diye sÃ¼rekli kendini niteleyen tatlÄ± mÄ± tatlÄ±.
Adeta o maymunla ayrÄ± bir renk katmÄ±ÅŸlar filme.
Bence bu film toplumsal mesajÄ±nÄ± izleyenlerine ulaÅŸtÄ±rdÄ±.
Sanat bu yÃ¶nÃ¼yle bizler iÃ§in iÅŸte.
Yani topluma Ã¶zgÃ¼.
Ben ÅŸahsen bu tarz filmleri kaÃ§Ä±rarak neler kaybettiÄŸimi gÃ¶rÃ¼yorum.
Sadece sinemaya deÄŸil bir tiyatro gÃ¶sterisine dahi gidip, zaman ayÄ±ramanÄ±n eksikliklerini yaÅŸÄ±yorum.
YoÄŸun iÅŸ temposu aslÄ±nda bahanemiz, kendimize ayÄ±racak hiÃ§ mi vaktimiz yok?
Bence var.
O halde niye bir sinema filmine ya da bir tiyatro gÃ¶sterine gitmek iÃ§in geÃ§ kalalÄ±m ki?

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