â€˜Maymunlar Cehennemi SavaÅŸâ€™

Daha Ã¶nce diÄŸer serilerini izlemediÄŸim bir filmdi bu.

Genelde bu tarz filmler ilgimi Ã§ekmezdi hiÃ§ ama saat 19:00â€™da izleyebileceÄŸimiz bir film olunca onu seÃ§tik mecburen.

Film ilk baÅŸlayÄ±nca Ã§ok da etkilenmedim ama iÃ§erisindeki toplumsal mesajlarÄ± gÃ¶rÃ¼nce keyif aldÄ±m ve merakla sonunu bekledim.

Filmin Ã¶zetini paylaÅŸmak ve deÄŸerlendirmek asÄ±l amacÄ±m deÄŸil ama maymun bazÄ±nda titizlikle iÅŸlenen hayvanlardaki iÃ§gÃ¼dÃ¼sel davranÄ±ÅŸlarÄ±n nasÄ±l insanlarla benzeÅŸtiÄŸini, onlarÄ±n da en az insanlar kadar nasÄ±l duyarlÄ± olduklarÄ±nÄ±; azmi, sabrÄ±, fedakarlÄ±ÄŸÄ±, mÃ¼cadeleyi okuyorsunuz bu filmde.

Ve filmi Ã§ok daha dikkatli irdelediÄŸinizde de; Ä±rkÃ§Ä± bir yaklaÅŸÄ±mÄ±n, insanlarÄ±n birbirleriyle Ã§ekiÅŸmelerinin sonucunda doÄŸanÄ±n buna nasÄ±l cevap verdiÄŸini gÃ¶rÃ¼yorsunuz.

Hele bir sempatik maymun var ki minik ve â€˜KÃ¶tÃ¼ Maymunâ€™ diye sÃ¼rekli kendini niteleyen tatlÄ± mÄ± tatlÄ±.

Adeta o maymunla ayrÄ± bir renk katmÄ±ÅŸlar filme.

Bence bu film toplumsal mesajÄ±nÄ± izleyenlerine ulaÅŸtÄ±rdÄ±.

Sanat bu yÃ¶nÃ¼yle bizler iÃ§in iÅŸte.

Yani topluma Ã¶zgÃ¼.

Ben ÅŸahsen bu tarz filmleri kaÃ§Ä±rarak neler kaybettiÄŸimi gÃ¶rÃ¼yorum.

Sadece sinemaya deÄŸil bir tiyatro gÃ¶sterisine dahi gidip, zaman ayÄ±ramanÄ±n eksikliklerini yaÅŸÄ±yorum.

YoÄŸun iÅŸ temposu aslÄ±nda bahanemiz, kendimize ayÄ±racak hiÃ§ mi vaktimiz yok?

Bence var.

O halde niye bir sinema filmine ya da bir tiyatro gÃ¶sterine gitmek iÃ§in geÃ§ kalalÄ±m ki?

Ben, SÃ¶zlÃ¼m Duygu, KardeÅŸim NazlÄ± ve KayÄ±nbiraderim Furkan ile gittik izlemeye.