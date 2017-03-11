Mart KapÄ±dan BaktÄ±rÄ±yor

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Ä°lk cemrenin dÃ¼ÅŸmesiyle birlikte AydÄ±n’da adeta bahar gÃ¼nlerini yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±k.
AÄŸaÃ§lar bile Ã§iÃ§ek aÃ§maya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
YaklaÅŸÄ±k bir hafta boyunca Ã¶zlediÄŸimiz yumuÅŸak bahar ikliminin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±k.
Ã‡arÅŸÄ± pazar hareketlendi.
Caddeler, meydanlar, sokaklar kalabalÄ±klaÅŸtÄ±.
Ä°nsanlar gÃ¼neÅŸli gÃ¼zel havalarÄ± fÄ±rsat bilip kendilerini dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±lar.
Ama iÅŸte “KÄ±sa kes AydÄ±n havasÄ± olsun” dedikleri olay yeniden gerÃ§ekleÅŸti.
Mart’Ä±n daha henÃ¼z ilk haftasÄ±nÄ± doldurmuÅŸtuk ki, yine yaÄŸmur, rÃ¼zgÃ¢r ve hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ…
Her yÄ±l olduÄŸu gibi, bu yÄ±l da Mart ayÄ± o Ã¼nlÃ¼ atasÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼ bir kez daha haklÄ± Ã§Ä±kardÄ±:
“Mart kapÄ±dan baktÄ±rÄ±r, kazma kÃ¼rek yaktÄ±rÄ±r…”
Odunu, kÃ¶mÃ¼rÃ¼ biten dargelirli insanlarÄ±mÄ±z en Ã§ok bu aylarda zorlanÄ±rlar…
Ã‡Ã¼nkÃ¼ ÅŸurada kÄ±ÅŸÄ±n bitmesine sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kalmÄ±ÅŸken, odunsuz kÃ¶mÃ¼rsÃ¼z kalmak gerÃ§ekten de dargelirli insanlarÄ±mÄ±z iÃ§in Ã§ok zordur.
YaÅŸamayan bilmez…YAZARIN TÃœM YAZILARI
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