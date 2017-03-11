Mart KapÄ±dan BaktÄ±rÄ±yor

09 Mart 2017 Yazarlar

Eski AydÄ±n Milletvekili M. Kemal YÄ±lmaz (1921-9 Mart 2013) bir Ã¶ÄŸretmendi, Ä°lkokul, ortaokul ve Liselerde ve hatta Ankara Gazi EÄŸitimâ€™de Ã¶ÄŸretmenlik ve idarecilik yaptÄ±. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde yÃ¼ksek mevkilerde bulundu. OrtaÃ¶ÄŸretim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nde Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± oldu. YurtdÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Ã¶ÄŸrencilerimizle ilgilenmek, bilgi ve gÃ¶rgÃ¼sÃ¼nÃ¼ artÄ±rmak amacÄ± ile bir ara Ä°ngiltere ve Fransaâ€™ya gitti. Ä°ngilizceyi ve FransÄ±zcayÄ± anadili gibi biliyordu. Hatta EÄŸitimci yazar Fehmi BaldaÅŸ ile birlikte ortaokullarda okunan bir FransÄ±z...