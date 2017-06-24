Marinevo…

Ticaretle uğraşma isteği küçük yaşlardan beri benimle büyüyen ve özümde vazgeçemediğim bir sevda idi. İnternete olan ilgimle sevdiğim işi bütünleştirince de bugün ki e-ticaret markamı kurmak nasip oldu. 2014 Temmuz’dan bu yana kendi çabalarımla bugünlere ulaştım. ‘Tek kişilik Dev Kadro’ diye haberim bile yapıldı, gerçekten de öyle tek başıma nice çetin yolları aşıp, e-ticaretin her detayını bizzat tecrübe ederek bu süreci layığıyla yönetmeye çalıştım. Hayatımdan öylesine büyük fedakarlıklar yaptım ki işime olan sadakatim pekişti. Bu sayede e-ticaretin tüm püf noktalarını en ince ayrıntısına kadar öğrenmek nasip oldu. Allah izin verirse de ileriye dönük tüm akademik çalışmalarımı da e-ticaret üzerine yaparak bu alanda ilerlemek istiyorum. Ve Şükrü Turan Ergün olarak iki markanın kurucusu olmaktan da gurur duyuyorum. T.C. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından dün iletilen tebliğ yazısıyla Marinevo’nun “Marka Tescil Belgesi”ni almak nasip oldu. İnşallah ‘Yönbilgi’nin de tescili nasip olur.

Hayatım boyunca inandığım tek bir değer var, o da ‘hayallerimin peşinden gitmek’. Cesaret ancak ve ancak içinizdeki ruhla bütünleştiğinde eyleme dönüşür. Bu noktada önemli olan azim, sabır ve kararlılıkla inandığın değerler için çabalamaktır… Ben işte bu gaye ile hayatım boyunca çabaladım ve çabalamaya devam edeceğim.

Tabi bu süreçte tek başıma işimi ilerlettim belki de ama özellikle arka planda rehberliklerine başvurduğum, tecrübelerinden yararlandığım kişiler de oldu.

Bu vesile ile başta fedakar ailem; Annem Özen Ergün, Babam Ali Ergün ve kardeşim Şule Nazlı Ergün olmak üzere, bu süreçte başından sonunda kadar en önemli destekçim ve her anlamda beni bilgiyle donatan ve tecrübesiyle yol gösteren Güçlü Çezik’e de teşekkür ediyorum.