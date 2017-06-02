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Güçlü Çezik
02 Haziran 2017
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Manifesto Yazasım Var


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Bir süredir sık sık tazelenen bir düşünce var zihnimde…

Ülkemizde olan biten akıl almaz olaylara şahit oldukça…

Gerek iktidar, gerekse muhalefet partilerinin yönetim kadrolarının içine düştüğü çıkmazı, çözümsüzlüğü, acizliği, kaosu gördükçe…

Türkiye’nin gitgide daha da hızlı bir şekilde, Kurtuluş Savaşı öncesindeki ortama sürüklendiğini gözlemledikçe…

Halkımızın, seçmenlerimizin iktidar-muhalefet farketmeksizin, siyasetçilere ve siyaset kurumuna inancını, güvenini günden güne yitirdiğini, düzen partilerinden umudunu kesmeye başladığını, oy verenlerin önemli bir kısmının, o partilere inandığı, güvendiği için değil de, yalnızca kişisel küçük menfaat beklentileri ve kişisel ilişkiler nedeniyle oy verdiğini, milyonlarca seçmeninimizin büyük çoğunluğunun, oy verdiği partinin programını dahi bilmediğini düşündükçe…

Siyasette utanmazlığın, yüzsüzlüğün, pişkinliğin, kanun-kural ve ahlâk tanımazlığın, rant komisyonculuğunun, yalanın, talanın, riyânın, rüşvet, yolsuzluk ve torpilin, inanç ve duygu sömürüsünün artık tahammül edilemez boyutlara ulaştığını hergün ekranlardan izledikçe…

Hep aynı düşünce aklıma geliyor tekrar…

Bir manifesto yazmak…

Her defasında “Saçmalama” diyorum kendime…

Her defasında vazgeçiyorum…

“Sen manifesto yazsan ne olacak ki? Kaç kişi görecek, görenlerden kaçı okumaya zahmet edecek? Okusalar ne değişecek? İnsanlarımızın davranışlarını ve tercihlerini değiştirmeyi başaracak kadar etkili bir yazı yazmak ne mümkün?” diye ikna ediyorum kendimi…

Ama ertesi gün yine bir öncesinden çok daha beter, çok daha dayanılmaz, çok daha hazin ve acı verici diz boyu bir yığın rezilliği izleyince…

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Aynı düşünce yine tazeleniyor zihnimde…

Sanki yazmazsam bir türlü yakamı bırakmayacakmış gibi…

Kimbilir, belki de sonunda bu düşünceye daha fazla direnemez ve yazarım…

Ama nasıl bir manifesto olur, içeriği ne olur, inanın bilmiyorum…

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