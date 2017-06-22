Loto Topları Kesilsin

Loto ve benzeri şans oyunlarındaki çekiliş sonuçlarından ciddi kuşkular duyuyorum.

Her ne kadar CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in çabalarıyla, çekilişler internetten canlı yayınlanmaya başladıysa da, bu benim içimi rahatlatmıyor.

Neden mi?

Kumarhanelerdeki düzenekler hakkında eminim birşeyler duymuşsunuzdur, ya da filmlerde görmüşsünüzdür.

Mesela, rulet çarkı gözünüzün önünde döner, baktığınızda hiçbir hile olmadığını düşünürsünüz. Çünkü gözlerinizle görüyorsunuzdur.

Oysa hile, gözlerinizle asla farkına varamayacağınız yöntemlerle yapılır kumarhanelerde.

Rulet çarkının altında bir elektromıknatıs vardır ve çarkı çeviren görevli, gizlice bir düğmeye bastığında top o sayıya düşer.

Buna benzer çok daha değişik mekanizmalar vardır ve hiçbirisi gözle görülmez.

Aynı mantıktan hareket edersek, loto vs. gibi adlar altında haftanın değişik günlerinde çekilişi yapılan şans oyunlarında kullanılan topları da gözümüzle görmemiz, açıkçası hiçbir anlam taşımıyor.

Hattâ, çekilişin noter huzurunda yapılması ve noterin de topları görmesi benim kuşkularımı hiçbir şekilde ortadan kaldırmaz.

Üstelik, son yıllardaki loto çekilişlerinin tuhaf sonuçları da, istatistiksel olarak bende kuşku oluşturuyor.

Bu konuda üniversitelerin istatistik bölümlerindeki akademisyenlerin, profesörlerin hiçbir açıklama ve inceleme yapmaması da bende merak uyandırıyor.

Mesela, üst üste aynı yerleşim yerlerine çıkan büyük ikramiyeler, sık sık ardışık rakamların sıralı halde çıkması vs. Bunların gerçekleşme olasılıklarını istatistiksel olarak hesapladığınız zaman, en çok kupon oynanan illerin oynanan kupon sayılarına göre falan orantıladığınız zaman, ortada istatistiksel olasılık hesaplarıyla hiç de örtüşmeyen, gerçekleşmesi neredeyse imkansıza yakın çekiliş sonuçlarının oluştuğu izlenimini yaratıyor bende.

“İyi de, peki canlı yayında gözümüzün önünde yapılan bir çekilişte hile yapılması imkansız değil mi? Nasıl yapılabilir ki?” diye sorabilirsiniz.

Yanıtı, yukarıda anlattığım kumarhane örneğinde mevcut.

Peki her türlü loto çekilişlerinde hile olmadığından emin olmamızın yolu ne?

Bence burada notere iş düşüyor. Öyle çekilişteki topların dönmesini seyretmekle, tertemiz bir çekiliş olduğunu hiçbir noterin anlaması mümkün değil.

İhtimalleri sıralayalım:

Bazı topların içine mıknatıs konmuşsa ve topun düşeceği delikte elektromıknatıs varsa siz istediğiniz kadar bakın, farkına bile varamazsınız. Mıknatısa bile gerek yok. Deliğe düşmesi istenen topların çapı, diğerlerinden yarım milimetre bile küçük olsa, delik de tam o toplara göre yapılmışsa, diğer toplar hiçbir şekilde deliğe girmez. Üstelik ne kadar bakarsanız bakın, gözle ayırt edemezsiniz. Ağırlık faktörü kullanılabilir. Deliğe düşmesi istenen toplar daha ağır olursa deliğe daha yakın konumlanacak, diğerleri kadar uzaklaşamayacaklardır. Ama bu ağırlık hilesi, diğerleri kadar kesin bir yöntem değil, o yüzden bu yöntemin kullanılması bence daha düşük ihtimal.

Peki 80 milyonun, çekilişlerden emin olması için noter ne yapmalı?

Bence çok basit. Her çekilişte, görevli noterin huzurunda, en azından şu kontroller yapılmalıdır ki hepimiz tertemiz bir çekiliş yapıldığından emin olalım, aklımızda en küçük bir kuşku kalmasın:

Noter, çekiliş sonrasında hem çıkan topları, hem de diğer topları tartmalıdır (Hepsinin aynı ağırlıkta olduğundan emin olmak için). Bu yapılıyor mu? Hem çıkan topların, hem de diğer topların çapları, Mikrometre ile (sanayi sitelerinde bilinen adıyla kumpas cetveli) ölçülmeli, bütün topların milimi milimine aynı çapta olduğundan emin olunmalıdır. Bu yapılıyor mu? Yukarıdaki iki ölçüm yapıldıktan sonra, hem çıkan toplar, hem de diğer toplar ortadan ikiye bölünerek, içinde mıknatıs benzeri birşeyler olmadığından emin olunmalıdır. Bu yapılıyor mu?

Sonuç olarak, her çekilişte noter huzurunda en azından bu 3 kontrol yapılıyor olsa, aklımda bu kuşkular olmaz.

Loto ikramiyelerinin 25 Trilyon’a koştuğu günlerde, siz hiç kuşkulanmıyor musunuz? Hele hele, her hafta trilyonların bazı siyasi kadrolara gitme ihtimalini düşünmek bile beni çok rahatsız ediyor. Çünkü yılda Milyarlarca Dolarlık bir servet yapar ve bu şans oyunları sistemlerini yabancı küresel şirketlerin kurduğunu bilirseniz, zihninizdeki komplo teorileri de elbette artacaktır.