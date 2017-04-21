KUTLU OLSUN 23 NİSAN!

Kanları ile bu cennet vatanı, güzel yurdumuzun her karış toprağını sulamış atalarımızın bizlere bıraktığı bu mirası korumak ve gelecek nesillere taşımak, özellikle de biz gençlerin en önemli vazifesidir.

Hiç kuşkusuz Yüce Atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu kutlu günü çocuklara armağan ederek gelecek kuşakların bilinçli, kararlı ve uyanık olmalarını arzulamış ve bütün ümidini gençliğe odaklayarak tarihi ve kültürel miraslarımızı korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için de bu şerefli vazifeyi omuzlarımıza yüklemiştir.

Gayemiz Atamızın bizlere bıraktığı bu mirasa hep sahip çıkmak ve O’nun göstermiş olduğu yolda, gösterdiği hedefe doğru ilerlemektir.

Bu duygu ve düşüncelerimle, Yüce Milletimiz ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, milli bayramlarımızın coşkusunu milletçe her daim yaşayabilmeyi Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Bir Kurtuluş Savaşı düşünün ki en ateşli günlerin yaşandığı! Bir vatan düşünün ki düşmanların karış karış topraklarımızı paylaştığı! Bir de komutan düşün ki Samsundan Amasya’ya, Erzurum’dan Sivas’a Ulusal Egemenliği sağlayabilmek adına direnişi başlatan!Büyük bir inanç, azim ve kararlığın ifadesidir 23 Nisan 1920! Millet olma bilincinin egemen bir toplumu inşaa etmesidir 23 Nisan! Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, Millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğumuz günlerden biridir 23 Nisan!