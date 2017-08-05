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Beyhan Erdoğan
05 Ağustos 2017
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KUŞADASI´nda YAZLIKÇILARLA BİRLİKTE


Beyhan Erdoğan
beyhanerdogan@mucadele.com.tr
Kuşadası’ndan Milli Park´a (Kalamaki) diğer adıyla Dilek Yarımadası’na kadar sahil kesiminde binlere varan sayıda birbirinden güzel sitelerde binlerce insan yaşamaktadır.
Çoğunluk yurt içinden olmakla birlikte Almanya’dan, Fransa’dan, Belçika, Hollanda, Avusturya veya diğer Avrupa ülkelerinden binlerce, Türk veya yabancı uyruklu insanların birlikte yaşadıkları veya komşu oldukları sitelerde çok renkli dostluklar kurulur, mevsim değişip ülkelerine, şehirlerine dönünce de bu sıcak ilişkiler telefonlarla da devam ettirilir.
Bu insanların birçoğu dünyanın diğer ülkelerinde tatil yaptıkları, çok bakımlı yerler, sahiller gördükleri için, bizim görmediklerimiz ve alıştığımız manzaralardan onlar çok rahatsız olurlar.
En çok şikayet ettikleri ise,
-Beyhan hocam, sahiller neden bu kadar pis?
-Denizdeki bu köpükler nereden geliyor?
-Arıtma var mı? Yoksa kaba pislikler alınıp geriye kalanlar denizin 200 metre ilerisinde bu yüzdüğümüz sulara mı deşarj ediliyor?
-Sahillerinizde mavi bayrak niye yok?
-Kumsalda yürürken eğer çıplak ayaklı isek, ya çalı çırpı, diken batıyor, hattâ cam kırıkları ile yaralanıyoruz, bu kumlar o zararlı şeylerden ayrıştırılamıyor mu?
-Her sabah sahile geldiğimizde gece banklarda oturan site sakinleri yedikleri çekirdeklerin kabuklarını niye yere atıyorlar? İçilen bira şişeleri niçin kırılıyor? Her oturma grubunun yanında çöp sepetleri varken onu niçin kullanmıyorlar? Yedikleri mısırların, meyvelerin artıkları, poşetlerini, boş şişeleri, niçin kumsalda bırakıp gidiyorlar? Okullarda bunun eğitimi ve öğretimi yapılmıyor mu?
Gibi binlerce soru. Cevap veremediğim, vermeye çalıştığım ama karşı tarafı tatmin edemediğim acı gerçeklerle dolu sorular…
Hakikaten bizler sitede yaşayanlar 15-20 yıldır Kuşatak projesine her ay katkıda bulunduk.
İller Bankası ve Avrupa fonlarından da binlerce Euro belediyelere katkı sağlandı.
O halde bizleri bu mikroplardan, zararlı bakterilerden kurtaracak, mavi bayrağımızı dalgalandıracak arıtma tesisleri niye bu yıllara kadar yapılmadı? Evsel atıklar, otellerin lağım suları, gemilerin sintinelerinde biriken pis atıklar, yağlar niçin denize bırakılıyor? Bunları denetleyen, suç işleyenleri cezalandıracak bir kurum kuruluş yok mu?
Gel bu sorulara cevap ver… Belediyeler mi Büyükşehir mi bu sorunları çözecek ? En kısa zaman dediğimizin süresi nedir? Bir 15-20 yıl daha mı bekleyeceğiz.?
Ben her gün denize girmek istiyorum. Köpükleri, atıkları görüp sahilden geri dönmeyi unutmak istiyorum.
Temizdir.. Bana bir şey olmaz. Biz bu sulara alıştık diyerek yüzdüğüm bu sulardan enfeksiyon kapmak hastalanmak istemiyorum…
Kim, bizleri bu sıkıntılardan kurtaracak olan kurum?
Kuşadası Belediyesi mi, yoksa Aydın Büyükşehir Belediyesi mi?…

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