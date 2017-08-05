KUŞADASI´nda YAZLIKÇILARLA BİRLİKTE

Kuşadası’ndan Milli Park´a (Kalamaki) diğer adıyla Dilek Yarımadası’na kadar sahil kesiminde binlere varan sayıda birbirinden güzel sitelerde binlerce insan yaşamaktadır.Çoğunluk yurt içinden olmakla birlikte Almanya’dan, Fransa’dan, Belçika, Hollanda, Avusturya veya diğer Avrupa ülkelerinden binlerce, Türk veya yabancı uyruklu insanların birlikte yaşadıkları veya komşu oldukları sitelerde çok renkli dostluklar kurulur, mevsim değişip ülkelerine, şehirlerine dönünce de bu sıcak ilişkiler telefonlarla da devam ettirilir.Bu insanların birçoğu dünyanın diğer ülkelerinde tatil yaptıkları, çok bakımlı yerler, sahiller gördükleri için, bizim görmediklerimiz ve alıştığımız manzaralardan onlar çok rahatsız olurlar.En çok şikayet ettikleri ise,Gibi binlerce soru. Cevap veremediğim, vermeye çalıştığım ama karşı tarafı tatmin edemediğim acı gerçeklerle dolu sorular…Hakikaten bizler sitede yaşayanlar 15-20 yıldır Kuşatak projesine her ay katkıda bulunduk.İller Bankası ve Avrupa fonlarından da binlerce Euro belediyelere katkı sağlandı.O halde bizleri bu mikroplardan, zararlı bakterilerden kurtaracak, mavi bayrağımızı dalgalandıracak arıtma tesisleri niye bu yıllara kadar yapılmadı? Evsel atıklar, otellerin lağım suları, gemilerin sintinelerinde biriken pis atıklar, yağlar niçin denize bırakılıyor? Bunları denetleyen, suç işleyenleri cezalandıracak bir kurum kuruluş yok mu?Gel bu sorulara cevap ver… Belediyeler mi Büyükşehir mi bu sorunları çözecek ? En kısa zaman dediğimizin süresi nedir? Bir 15-20 yıl daha mı bekleyeceğiz.?Ben her gün denize girmek istiyorum. Köpükleri, atıkları görüp sahilden geri dönmeyi unutmak istiyorum.Temizdir.. Bana bir şey olmaz. Biz bu sulara alıştık diyerek yüzdüğüm bu sulardan enfeksiyon kapmak hastalanmak istemiyorum…Kim, bizleri bu sıkıntılardan kurtaracak olan kurum?Kuşadası Belediyesi mi, yoksa Aydın Büyükşehir Belediyesi mi?…