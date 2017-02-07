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Işık Cansuyu
07 Şubat 2017
Yazarlar

KUŞ…


Işık Cansuyu
isikcansuyu@mucadele.com.tr

Sen hiç kanat çırptın mı rüzgara karşı?
Hiç yüksekten baktın mı başın dönmeden?
Yağmurlar vururken bedenine
Okyanuslar aştın mı?…
Sen, kışın, dışarıda yattın mı hiç?
Soğuk dondururken tüm nefesini
Nefesini içine attın mı?…
Dallarına kondun mu bir koca çınarın,
Tepesinden tüm ovayı seyre daldın mı?…
Tohumları toplayıp, tohumlara ekleyip
Dünyayı canlandırdın mı?…
Ben bir KUŞ’um bu alemde
İzime iz gerek
Düşüme düş
Kanadıma rüzgar gerek
Kuşa kafes değil
Bin ömür uçacak nefes gerek…

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