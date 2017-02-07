KUŞ…

Sen hiç kanat çırptın mı rüzgara karşı?

Hiç yüksekten baktın mı başın dönmeden?

Yağmurlar vururken bedenine

Okyanuslar aştın mı?…

Sen, kışın, dışarıda yattın mı hiç?

Soğuk dondururken tüm nefesini

Nefesini içine attın mı?…

Dallarına kondun mu bir koca çınarın,

Tepesinden tüm ovayı seyre daldın mı?…

Tohumları toplayıp, tohumlara ekleyip

Dünyayı canlandırdın mı?…

Ben bir KUŞ’um bu alemde

İzime iz gerek

Düşüme düş

Kanadıma rüzgar gerek

Kuşa kafes değil

Bin ömür uçacak nefes gerek…