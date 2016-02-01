Son Dakika

Son Haberler

logo

GÃ¼Ã§lÃ¼ Ã‡ezik
30 AÄŸustos 2017
Yazarlar

Kurban BayramÄ±nÄ±z Kutlu Olsun


GÃ¼Ã§lÃ¼ Ã‡ezik
guclucezik@hotmail.com

BugÃ¼n 30 AÄŸustos Zafer BayramÄ±’nÄ± gururla ve coÅŸkuyla kutluyoruz. Televizyon kanallarÄ±ndan ve haberlerden gÃ¶zlemlediÄŸim kadarÄ±yla, bu yÄ±l daha Ã¶nceki yÄ±llardan Ã§ok daha coÅŸkuyla, Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir ilgi ve katÄ±lÄ±mla kutlanÄ±yor BÃ¼yÃ¼k Zafer.

Sabah hangi kanalÄ± aÃ§sam, haberlerde 30 AÄŸustos Zaferi. AkÅŸam hangi kanalÄ± aÃ§sam BÃ¼yÃ¼k Zafer’in nasÄ±l kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, zafere giden yolda ne bÃ¼yÃ¼k acÄ±lar ve fedakÃ¢rlÄ±klar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, AtatÃ¼rk’Ã¼n ne bÃ¼yÃ¼k taktik ve stratejilerle dehasÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸunu anlatan Ã§ok gÃ¼zel bilgilendirici programlar, deÄŸerli konuklar…

Hem de, ana akÄ±m medyada gÃ¶rÃ¼yorum bunlarÄ±…

Hani ÅŸu, geÃ§en yÄ±la kadar bÃ¼tÃ¼n resmi bayramlarÄ±mÄ±za adeta tedavÃ¼ldan kalkmÄ±ÅŸ muamelesi yapan, 30 AÄŸustos’larda falan alakasÄ±z programlar yayÄ±nlayan kanallar…

Sadece birkaÃ§ yandaÅŸ kanal gÃ¶rmezden geldi 30 AÄŸustos’u…

Geri kalan hemen hemen bÃ¼tÃ¼n bÃ¼yÃ¼k kanallarda (tematik kanallar hariÃ§) BÃ¼yÃ¼k Zafer’in nasÄ±l kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na ve AtatÃ¼rk’Ã¼n dÃ¼nya tarihine geÃ§en eÅŸsiz komutanlÄ±k baÅŸarÄ±larÄ±na dair gÃ¼zel programlar…

AÃ§Ä±kÃ§asÄ± biraz ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±m desem yalan olur.

Tabii ki ister istemez, 26 AÄŸustos’ta Malazgirt Zaferini kutlayÄ±p da, 30 AÄŸustos’u kutlamayanlarÄ±, TÃ¼rk milletine unutturmaya Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m…

Bu umutsuz unutturma stratejisi de, tÄ±pkÄ± 1922’de olduÄŸu gibi, BÃ¼yÃ¼k Zafer karÅŸÄ±sÄ±nda 4 gÃ¼nde bozguna uÄŸramÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rk milletine hiÃ§ kimse ve hiÃ§bir gÃ¼Ã§, Ata’sÄ±nÄ± da, zaferlerini de unutturamaz…

30 AÄŸustos’u tÃ¼m yurtta milletÃ§e coÅŸkuyla kutlamamÄ±zÄ±n hemen ertesi gÃ¼nÃ¼, Kurban BayramÄ± arefesi…

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  MÄ°Åž GÄ°BÄ°â€¦

Ä°ki bayramÄ± peÅŸ peÅŸe kutlama bahtiyarlÄ±ÄŸÄ±na eriÅŸeceÄŸiz Ä°nÅŸallah.

Kurban BayramÄ±’nÄ±zÄ± en iÃ§ten dileklerimle kutluyor, dinÃ® bayramlarÄ±mÄ±zÄ±n ruhuna uygun ÅŸekilde, kÃ¼slerin barÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kutuplaÅŸmalarÄ±n, mezhep savaÅŸlarÄ± ve kavgalarÄ±n sona erdiÄŸi, sevdiklerinizle birlikte aÄŸÄ±z tadÄ±, huzur ve mutluluk iÃ§inde geÃ§ireceÄŸiniz gÃ¼zel bir bayram dilerim.

Kurban kesenlerin kurbanlarÄ±nÄ± Allah kabul etsin.

YAZARIN TÃœM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar KapalÄ±.

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LECEK DÄ°ÄžER KÃ–ÅžE YAZILARI


  • GÃ¼Ã§lÃ¼ Ã‡ezik

    Kurban BayramÄ±nÄ±z Kutlu Olsun

    30 AÄŸustos 2017 Yazarlar

    BugÃ¼n 30 AÄŸustos Zafer BayramÄ±'nÄ± gururla ve coÅŸkuyla kutluyoruz. Televizyon kanallarÄ±ndan ve haberlerden gÃ¶zlemlediÄŸim kadarÄ±yla, bu yÄ±l daha Ã¶nceki yÄ±llardan Ã§ok daha coÅŸkuyla, Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir ilgi ve katÄ±lÄ±mla kutlanÄ±yor BÃ¼yÃ¼k Zafer. Sabah hangi kanalÄ± aÃ§sam, haberlerde 30 AÄŸustos Zaferi. AkÅŸam hangi kanalÄ± aÃ§sam BÃ¼yÃ¼k Zafer'in nasÄ±l kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, zafere giden yolda ne bÃ¼yÃ¼k acÄ±lar ve fedakÃ¢rlÄ±klar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, AtatÃ¼rk'Ã¼n ne bÃ¼yÃ¼k taktik ve stratejilerle dehasÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸunu anlatan Ã§ok gÃ¼zel bilgilendirici programlar, deÄŸerli ko...

  • Ayfer Ã‡ezik

    ZARAFET NEZAKET LETAFET

    30 AÄŸustos 2017 Yazarlar

    ZARAFET: Zariflik, incelik, naziklik Â  Â TÃ¼rkÃ§e karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±: ATATÃœRK NEZAKET: naziklik, zariflik, incelik; terbiye, edeb TÃ¼rkÃ§e karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±: ATATÃœRK LETAFET: Latiflik, hoÅŸluk, gÃ¼zellik, yumuÅŸaklÄ±k, nezaket, incelik TÃ¼rkÃ§e karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± : ATATÃœRK "Bu sÃ¶zcÃ¼kler de nereden Ã§Ä±ktÄ±?" diye merak edenler iÃ§in: GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde televizyonda haberleri izlerken ekrandaki bir aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ± ve kÃ¼rsÃ¼deki siyasetÃ§inin gerek duruÅŸu, gerekse jest ve mimiklerini gÃ¶rÃ¼nce birden bu kelimeler beynimde uÃ§uÅŸtu.. Ekrandaki konuÅŸmacÄ±da bu Ã¶zellikleri aradÄ±m.. ...

  • GÃ¼ner Dokuyucu

    Zafer BayramÄ±’nÄ±zÄ± KutlarÄ±m

    29 AÄŸustos 2017 Yazarlar

    YarÄ±n 30 AÄŸustos Zafer BayramÄ±. Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n baÅŸkomutan sÄ±fatÄ±yla 26 AÄŸustos'un ÅŸafaÄŸÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± BÃ¼yÃ¼k Taarruz'un ardÄ±ndan, dÃ¼ÅŸmanÄ±n tam bir bozguna uÄŸradÄ±ÄŸÄ±, Anadolu'nun dÃ¼ÅŸman iÅŸgalinden kurtuluÅŸunun baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± mÃ¼jdeleyen o BÃ¼yÃ¼k Zafer'in 95'inci yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼. BaÅŸta o bÃ¼yÃ¼k muzaffer BaÅŸkomutan Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ve silah arkadaÅŸlarÄ± olmak Ã¼zere, bize bu zaferi ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± kazandÄ±ran, vatanÄ±mÄ±zÄ± iÅŸgalden kurtaran tÃ¼m ÅŸehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anÄ±yor, hepinizin 30 AÄŸustos Zafer BayramÄ±'nÄ± kutluyor...

  • GÃ¼Ã§lÃ¼ Ã‡ezik

    30 AÄŸustos Zafer BayramÄ±’mÄ±z Kutlu Olsun

    29 AÄŸustos 2017 Yazarlar

    Bir 30 AÄŸustos daha geldi Ã§attÄ±. BaÅŸkomutan AtatÃ¼rk'Ã¼n eÅŸsiz dehasÄ± ve TÃ¼rk ordusunun eÅŸsiz kahramanlÄ±ÄŸÄ±yla kazanÄ±lan, YÃ¼ce TÃ¼rk milletinin bÃ¼yÃ¼k gururu olan BÃ¼yÃ¼k Zafer'in 95'inci yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ hepimize kutlu olsun. Bir gÃ¼n sonra da Kurban BayramÄ± Arefesi. Yani yarÄ±m gÃ¼n resmi tatil. GerÃ§i memurlar gÃ¼nler Ã¶ncesinden tatile baÅŸladÄ±lar bile. Tabii ki bizim iÃ§in memurlar gibi 8-9 gÃ¼n tatil yapmak hayal. 30 AÄŸustos'ta da Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z, arefe gÃ¼nÃ¼ de... TÄ±pkÄ± esnaflar gibi, tÄ±pkÄ± iÅŸÃ§iler gibi, tÄ±pkÄ± Ã¶zel sektÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± gibi, Ã¶yle 8-9 g...

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETÄ°KET BULUTU

15 temmuz alaaddin demirÃ¶zÃ¼ aleyna Ã¶zen ali asgar Ã¶zen alp ayaydÄ±n anÄ±l muharrem Ã¶zen atila sertel aziz sarÄ± aÄŸrÄ± bilim boyun cenaze darp esrar eÄŸitim-iÅŸ eÄŸlenceli fizik akademisi gÃ¼nlÃ¼k ev haluk alÄ±cÄ±k iskender yÃ¶nden kaza kene kkka kÄ±rÄ±m kongo kanamalÄ± ateÅŸi mehmet avcu merkez camii metin akyol neÅŸeli biyoloji akademisi nurettin Ã¶zkat omur polis salih bankoÄŸlu sanat saniye yÄ±ldÄ±rÄ±m serkan kurnaz tamer bacaksÄ±z teog toplum destekli polis uyuÅŸturucu vergi yangÄ±n yaÅŸar pektaÅŸoÄŸlu yener bozkurt Ã§Ä±lgÄ±n kimya akademisi ÅŸaban Ã¼stÃ¼ndaÄŸ ÅŸehit
#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

Sahibinden SatÄ±lÄ±k Mercedes Sprinter

-->

CLOSE