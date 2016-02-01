Kurban BayramÄ±nÄ±z Kutlu Olsun

BugÃ¼n 30 AÄŸustos Zafer BayramÄ±’nÄ± gururla ve coÅŸkuyla kutluyoruz. Televizyon kanallarÄ±ndan ve haberlerden gÃ¶zlemlediÄŸim kadarÄ±yla, bu yÄ±l daha Ã¶nceki yÄ±llardan Ã§ok daha coÅŸkuyla, Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir ilgi ve katÄ±lÄ±mla kutlanÄ±yor BÃ¼yÃ¼k Zafer.

Sabah hangi kanalÄ± aÃ§sam, haberlerde 30 AÄŸustos Zaferi. AkÅŸam hangi kanalÄ± aÃ§sam BÃ¼yÃ¼k Zafer’in nasÄ±l kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, zafere giden yolda ne bÃ¼yÃ¼k acÄ±lar ve fedakÃ¢rlÄ±klar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, AtatÃ¼rk’Ã¼n ne bÃ¼yÃ¼k taktik ve stratejilerle dehasÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸunu anlatan Ã§ok gÃ¼zel bilgilendirici programlar, deÄŸerli konuklar…

Hem de, ana akÄ±m medyada gÃ¶rÃ¼yorum bunlarÄ±…

Hani ÅŸu, geÃ§en yÄ±la kadar bÃ¼tÃ¼n resmi bayramlarÄ±mÄ±za adeta tedavÃ¼ldan kalkmÄ±ÅŸ muamelesi yapan, 30 AÄŸustos’larda falan alakasÄ±z programlar yayÄ±nlayan kanallar…

Sadece birkaÃ§ yandaÅŸ kanal gÃ¶rmezden geldi 30 AÄŸustos’u…

Geri kalan hemen hemen bÃ¼tÃ¼n bÃ¼yÃ¼k kanallarda (tematik kanallar hariÃ§) BÃ¼yÃ¼k Zafer’in nasÄ±l kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na ve AtatÃ¼rk’Ã¼n dÃ¼nya tarihine geÃ§en eÅŸsiz komutanlÄ±k baÅŸarÄ±larÄ±na dair gÃ¼zel programlar…

AÃ§Ä±kÃ§asÄ± biraz ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±m desem yalan olur.

Tabii ki ister istemez, 26 AÄŸustos’ta Malazgirt Zaferini kutlayÄ±p da, 30 AÄŸustos’u kutlamayanlarÄ±, TÃ¼rk milletine unutturmaya Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m…

Bu umutsuz unutturma stratejisi de, tÄ±pkÄ± 1922’de olduÄŸu gibi, BÃ¼yÃ¼k Zafer karÅŸÄ±sÄ±nda 4 gÃ¼nde bozguna uÄŸramÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rk milletine hiÃ§ kimse ve hiÃ§bir gÃ¼Ã§, Ata’sÄ±nÄ± da, zaferlerini de unutturamaz…

30 AÄŸustos’u tÃ¼m yurtta milletÃ§e coÅŸkuyla kutlamamÄ±zÄ±n hemen ertesi gÃ¼nÃ¼, Kurban BayramÄ± arefesi…

Ä°ki bayramÄ± peÅŸ peÅŸe kutlama bahtiyarlÄ±ÄŸÄ±na eriÅŸeceÄŸiz Ä°nÅŸallah.

Kurban BayramÄ±’nÄ±zÄ± en iÃ§ten dileklerimle kutluyor, dinÃ® bayramlarÄ±mÄ±zÄ±n ruhuna uygun ÅŸekilde, kÃ¼slerin barÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kutuplaÅŸmalarÄ±n, mezhep savaÅŸlarÄ± ve kavgalarÄ±n sona erdiÄŸi, sevdiklerinizle birlikte aÄŸÄ±z tadÄ±, huzur ve mutluluk iÃ§inde geÃ§ireceÄŸiniz gÃ¼zel bir bayram dilerim.

Kurban kesenlerin kurbanlarÄ±nÄ± Allah kabul etsin.