KREDİ ÇEKMEK…

Genel anlamda bakıldığında nakit sorunlarının yaşanması durumunda, kredi çekmek istiyorum diyenler için acil olarak para bulabilmenin birçok yöntemleri vardır. Bunların içinde ilk akla gelen bankalardan kredi almak gelir.

Bankalar, müşterilerinin ve müşterileri olmayan kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çeşitli türlerde ve farklı ödeme seçeneklerine sahip krediler sunmaktadır. Konut kredileri, ihtiyaç kredileri, taşıt kredileri, eğitim kredileri, tüketici kredileri ve diğer krediler ayrı ayrı ödeme türlerine sahip olmakla birlikte bu krediyi alacak olan kişilerden gereli evraklar da talep edildiğini biliyoruz.

AYDIN’DA İLK DEFA FRANCHISING KREDİSİYLE BİR İŞ YERİ AÇILDI

AYDIN’DA, GİRİŞİMCİLER YENİ KREDİ İMKÂNLARINI YETERİNCE ARAŞTIRABİLİYOR MU?

Son zamanlarda Franchising Kredisi, Kadın Girişimci Finansman Programı, Kalkınma Ajansı Destek Paketi, İnovasyon Destek Paketi ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile sürdürülen protokollerle girişimcilere destek veren bankalar gibi yeni kredi destekleri de mevcut olup girişimcilere cazip faiz oranları ve işlerine uygun ödeme koşulları ile kredi imkanı sunuluyor.Aydın’ın Efeler ilçesinde, franchising kredisiyle ilk defa açılan işyeri, bebek ve çocuk giyim mağazası hizmet vermeye başladı.Atatürk Kent Meydanı karşısında faaliyete başlayan bebe ve çocuk giyim mağazasını açan girişimci iş kadını Elif Yapar, Aydın’da ilk defa banka aracılığıylaile açılan bebe giyim mağazası olduğunu belirterek, giyim olarak tamamen 0-7 yaş grubuna hitap ettiğini söyledi.Daha önce eşi ile kafe çalıştırarak esnaflık deneyimi kazandıklarını ifade eden Yapar, özellikle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) esnafa sağladığı kredi avantajlarını gözden geçirdikten sonra bankaların da sunduğu kredi imkanlarını incelediklerini ve en sonunda Halk Bankası’ndan aldıklarıile bebe giyim mağazasını açtıklarını ifade etti.Yapar, Franchising sistemi ile kendi işini kurmak ya da mevcut işlerinin yanı sıra yeni bir alanda faaliyet göstermek isteyenler için yeni bir kredi sistemi olduğunu, avantajlı faiz oranı ve vade seçenekleri ile sunulan krediyle, franchise giriş bedeli ödemesi ve işyerinin tüm ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan harcamalar için finansman desteği sağlandığı ve kendilerini de bu seçeneklerden birini tercih ettiklerini ifade etti.Mağazanın yüzde 70’ini aldıkları düşük faizli kredi ile sağlandığını belirten Yapar, amaçlarının iyi bir hizmet sunmak olduğunu ve açtıkları mağazanın Türkiye’de bebe giyimi üzerinde isim yapmış önemli firmaların tasarladığı ürünlerinin yer aldığını belirtti.Günümüzde bankaların kıran kırana rekabet ettiği bir ortamdadeyiminden ziyade hayat şartlarının günden güne daha da zorlaştığı ülkemizde atılacak her adımda ve yapılacak her işte muıtlaka sorgulamak ve mümkün olduğunca araştırmak gereği, kişiyi zorunlu kılıyor.Girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla il genelinde belirli programlar dâhilinde kurum ve kuruluşlarca eğitim imkânları sunuluyor.