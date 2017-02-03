Son Dakika
Okyanus dibi gibi.
Hüzünlü bir hikayenin sonu bu…
Kayıpları bavula sakladığım uzun bir yolculuk.
Bana uzun gelen belki de…
Belki de yeni doğan bir bebek çığlığı kadar kısa…
Askıda bekleyen ceketler gibi sevdalar.
Hepsi günü geldiğinde giyilecekler…
Bir kuşun düşüşü gibi.
Beklenmedik ve paramparça bir son bu…
Konuştuklarımı sustuğum bir mahkeme.
Savunmasız kalınan bir yargılama.
Baştan suçlunun ilan edildiği…
Suç da benim suçlu da belki.
Sarıldığım pamuklar dökülüyor etrafıma.
Bastığım yer, yaşamadığım…
İçtiğim kahve gibi.
Mideye oturan bir telvesi var KOYU…
Suyun hafifletemediği.
Falın aydınlatamadığı.
Lokumun tat vermediği…
Yeni Yorumlar Kapalı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI
03 Şubat 2017 Yazarlar
03 Şubat 2017 Yazarlar
02 Şubat 2017 Yazarlar
02 Şubat 2017 Yazarlar