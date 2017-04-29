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Güner Dokuyucu
29 Nisan 2017
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Korkma!


Güner Dokuyucu
gunerdokuyucu@mucadele.com.tr

Nasıl başlıyordu İstiklal Marşı’mız?

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehrene ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül… Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.

Evet, Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan milli marşımız böyle diyor.

“Korkma!” diyor.

“Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!” diyor.

Bugünlerde kendi gölgesinden bile korkanlara hatırlatmak lazım ki korkmasınlar…

Bir de şeytanın bile aklına gelmeyecek hilelerle, yalanlarla bu millete zincir vurmaya yeltenenlere hatırlatmak lazım aslında…

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